Файзуллаев, Дзюба, Гарре и еще семь лучших трансферов в РПЛ в 2023 году

Главные приобретения российских клубов.

Аббосбек Файзуллаев («Пахтакор» — ЦСКА)

Никто не ожидал от молодого узбека такой прыти. Полузащитник, приобретение которого казалось скорее вложением на перспективу, почти сразу стал одной из ключевых фигур в атаке армейцев.

Наблюдать за Аббосом — одно удовольствие. Его скорость, дриблинг, оригинальные решения и нацеленность на ворота соперника действительно радуют глаз.

Первое время ушло на адаптацию, но ближе к концу года Файзуллаев разогнался, заработав 1+3 в последних шести турах РПЛ. Всего на счету улыбчивого парнишки 18 игр за ЦСКА в этом сезоне, в которых он отметился двумя голами и девятью результативными передачами.

Красно-синие отдали за Файзуллаева «Пахтакору» всего 500 тысяч евро. Почти за полгода в России его стоимость, по данным Transfermarkt, выросла до 4 миллионов. И мало сомнений, что будет расти и дальше в геометрической прогрессии.

Аббосбек попал в символическую сборную первой части сезона РПЛ и был признан лучшим футболистом Узбекистана в 2023 году, став одним из самых молодых обладателей награды в истории страны. И ведь ему всего 20 лет. Одно из главных открытий этого года в российском футболе.

Бенхамин Гарре. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бенхамин Гарре («Уракан» — «Крылья Советов»)

Несколько лет назад он играл с Фоденом и Санчо в системе «Манчестер Сити», а зимой 2022-го приехал в «Крылья» из родной Аргентины, чтобы перезапустить карьеру. В своем первом сезоне в России Гарре выбил 3+1 в 14 играх, был в тройке РПЛ по ожидаемым голам и ассистам, а его мяч «Спартаку» (1:0) позволил команде Осинькина избежать стыков.

В нынешнем розыгрыше чемпионата аргентинец мощно провел летний отрезок — 3+2 в пяти турах. После травмы Бенхамин немного подсдал, но ближе к концу 2023-го его снова прорвало.

Фиксируем: 20 игр в сезоне-2023/24, 8 голов и 3 результативные передачи. Лидер первой части РПЛ по количеству удачных обводок — 76. При этом 52 из них Гарре совершил в финальной трети (он также лучший и по этому показателю).

Топовый трансфер от «Крыльев». Вопрос в том, надолго ли он задержится в Самаре.

Максим Глушенков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Максим Глушенков («Крылья Советов» — «Локомотив»)

В этом году нападающий вышел на новый уровень, и теперь его по праву можно считать звездой по меркам РПЛ. Взгляните сами: Глушенков — лучший ассистент лиги в 2023-м (10 передач) и в топ-5 по системе «гол+пас» (9+10).

Максим идеально дополняет Дзюбу в атаке железнодорожников, открываясь под его скидки в свободные зоны. Дерзкий игрок настолько вписался в систему Галактионова, что ради его размещения на поле тренер готов менять позиции другим игрокам. При этом сам Макс играет по всему фронту атаки. Пожалуй, это прогресс года.

Бителло. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бителло («Гремио» — «Динамо»)

Бразилец успел провести в России не так много времени (почти четыре месяца), но уже показал класс. Бителло выглядит каким-то вездесущим полузащитником: поиграл на позиции «десятки», ближе к опорной зоне и на двух флангах. При этом без потери качества.

И вас не должна пугать цифра 1 в графе «голевые пасы». С момента его дебюта никто в РПЛ не отдал больше передач под удар.

Не зря за Бителло охотились многие европейские клубы. За эту покупку «Динамо» определенно заслуживает оценку 5+.

Срджан Бабич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Срджан Бабич («Альмерия» — «Спартак»)

Несмотря на не самые выдающиеся оборонительные показатели команды Абаскаля в этом сезоне, в защите все же стало гораздо спокойнее после трансфера Бабича. У серба хорошая левая нога, он эффективно действует при стандартах и умело держит линию сзади.

После появления Срджана в запас прочно сел Джикия, а красно-белые стали меньше пропускать. Бабич провел в старте девять матчей РПЛ, в которых в воротах «Спартака» побывало 10 мячей. Из этих игр пять — «сухих». Тут надо еще обратить внимание на встречу с «Крыльями», где москвичи умудрились пропустить аж четыре раза.

Одно из лучших приобретений РПЛ в этом году и однозначно лучший трансфер «Спартака» летом 2023-го.

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Артем Дзюба (свободный агент — «Локомотив»)

После возвращения в Россию из недолгой командировки в Турцию скандальный нападающий поменял «Локомотив». Галактионов выстроил вокруг него Глушенкова с Пиняевым, дал новую роль Тикнизяну. И Артем в 35 лет приносит большую пользу: борется, подыгрывает, отдает и забивает.

Давайте отбросим скандалы, нелепые выходки и все, что не имеет отношения к футболу. Цифры Дзюбы в 2023-м (в РПЛ) по системе «гол+пас»: 27 матчей и 12+8 (20). По этому показателю среди россиян лучше только Чалов — 31 встреча и 17+7 (24). У Тюкавина — 11+6 (17) в 30 играх, у Соболева — 9+7 (16) и 25 выходов на поле.

К Артему можно относиться как угодно, но его эффективность отрицать невозможно. Ну и не будем забывать, что он пришел свободным агентом, так что «Локо» точно выиграл от этой сделки.

Витор Тормена (слева, против Павла Мелешина). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Витор Тормена («Брага» — «Краснодар»)

Бразильский защитник провел в России чуть меньше полугода, но за такой короткий срок успел стать одним из лидеров обороны «быков». Его надежная игра сзади — один из факторов успеха «Краснодара» в первой части нынешнего сезона.

Тормена — не такой яркий защитник, как Хуниор Алонсо, но свою работу выполняет практически идеально. Спокойно, без изысков. Пожалуй, единственная запоминающаяся ошибка Витора произошла в матче с «Зенитом» (1:1), когда он потерял в штрафной площади Кассьерру, позволив ему забить. Но колумбийца вообще мало кому удается остановить.

Илья Лантратов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Илья Лантратов («Химки» — «Локомотив»)

Зимой 2023-го вратарь убежал от хаоса в «Химках» и принялся за работу в «Локо». А работы этой было хоть отбавляй.

В предыдущем сезоне Илья блистательно играл на линии и пропускал меньше ожидаемого. Трио Глушенков — Дзюба — Пиняев, безусловно, крутое, но без Лантратова железнодорожники не закончили бы прошлый чемпионат в восьмерке.

В этом сезоне Галактионов наконец-то определился с основными защитниками, но работы у Ильи по-прежнему предостаточно. Лантратов — первый в РПЛ по предотвращенным голам и в топ-3 по количеству сейвов.

Лукас Оласа (справа, против Федора Чалова). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лукас Оласа («Вальядолид» — « Краснодар »)

Левый защитник пришел этим летом из Испании, и ему потребовалось некоторое время на адаптацию. Ивич не сразу впустил Оласу в старт (сначала он провел несколько неполных матчей), но затем прочно занял место на фланге обороны.

Это трансфер сильно повлиял на «Краснодар»: на левой бровке сзади теперь нет игрока, игнорирующего оборонительные действия. Да и в атаке Лукас действует полезно, пусть у него не такая впечатляющая статистика — всего одна голевая передача в 14 матчах.

Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сергей Пиняев («Крылья Советов» — «Локомотив»)

Зимой 2023-го один из самых талантливых российских игроков своего поколения подписал контракт с «Локомотивом». За красно-зеленых Пиняев успел провести лишь девять матчей в сезоне-2022/23, отличился двумя голами и был признан лучшим молодым футболистом страны.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Сергей стал получать больше игрового времени. Да, у него по-прежнему не самая впечатляющая статистика для атакующего игрока — 2+4 в 18 играх, но она не отражает его влияния на командную игру.

Учитывая возраст Пиняева (только в ноябре исполнилось 19), «Локо» заполучил ценный актив на годы вперед.