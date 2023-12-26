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Кто нужен топ-клубам? «Спартаку» — нападающий, «Зениту» и «Краснодару» — правый вингер

Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболисты «Спартака» и «Зенита»
Футболисты «Спартака» и «Зенита».
Фото Александр Федоров/&quot;СЭ&quot;, Global Look Press
Какие позиции надо усилить командам РПЛ?

«Краснодар»: фланговый форвард и сохранение лидеров

Для лучшей команды первой половины сезона важнее всего не дать своим лидерам уйти. В первую очередь здесь речь идет об Алонсо и Сперцяне, на которых есть спрос за рубежом. Оба играют ключевые роли в успехе «Краснодара», и без этой пары удержать первое место в РПЛ будет трудно. Если «быки» получат соблазнительное предложение по кому-то из них, то должны найти равнозначную замену.

Центр поля и без потенциального ухода Сперцяна не выглядел внушительно, но покупка опорника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо должна решить проблему. Еще одна требующая усиления позиция — правый нападающий. В этом сезоне там у «Краснодара» выходят Олусегун или Кади, но оба не обладают необходимым набором качеств для игры на этой позиции. Батчи на левом крыле атаки раскрылся в этом сезоне, и на его фоне правая бровка выглядит тускло.

«Зенит»: замена Малкому и центральный защитник

Кадровая проблема номер один для действующих чемпионов России обнаружилась в тот же момент, когда «Зенит» принял щедрое предложение «Аль-Хиляля» и продал Малкома. Весь август клуб судорожно пытался найти альтернативу, вел переговоры с «Бенфикой» о приобретении Давида Нереса, но так никого и не купил. Последствия вы видите в турнирной таблице.

К концу года замену все-таки подобрали. В январе в Санкт-Петербург должен перебраться 25-летний нападающий Артур из «Палмейраса». По характеристикам он подходит идеально: левша, любит играть справа, возраст расцвета, бразилец. Однако пока трансфер не состоялся, поэтому констатируем нехватку.

Кевин Кастаньо, Даниил Хлусевич и&nbsp;Константин Марадишвили. Трансферы РПЛ: защитник «Спартака» интересен португальскому гранду, «Краснодар» нашел опорника

Еще одна проблемная позиция — центр обороны. Ренан разочаровал Сергея Семака и, скорее всего, вот-вот покинет клуб. Не играет и Чистяков. Остаются Родригао, Алип и Эракович, который осенью превратился в правого защитника. Маловато для борьбы за золото.

Слухи отправляют в «Зенит» Нино — капитана «Флуминенсе», действующего обладателя Кубка Либертадорес и финалиста клубного чемпионата мира. У него, кстати, те же агенты, что и у большинства петербургских бразильцев.

Футболист Дмитрий Скопинцев
Дмитрий Скопинцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо»: конкурент Скопинцеву на левый фланг

Бело-голубые прекрасно провели летнюю трансферную кампанию: Бителло, Чавес, Карраскаль и вернувшийся в команду Бальбуэна явно усилили «Динамо». За осень влился в состав 19-летний правый защитник Бессмертный, а Лаксальт сменил позицию и раскрылся в роли опорника.

Переход уругвайца в центр поля принес бело-голубым больше плюсов, но один минус возник — на левом фланге обороны без страховки остался Скопинцев. Из-за этого, например, в дерби со «Спартаком» на чужой для себя позиции выходил Маричаль.

В целом состав «Динамо» выглядит укомплектованным, но конкурент Скопинцеву необходим.

«Локомотив»: креативная «восьмерка» и качество в оборону

Красно-зеленые не просто так уже несколько месяцев охотятся за полузащитником «Оренбурга» Лукасом Верой: у «Локомотива» нет футболиста с такими данными, как у аргентинца. Крепких центральных полузащитников в команде Михаила Галактионова хватает, но у них уклон либо в оборону (Баринов, Карпукас, Куликов, Щетинин), либо в атаку и во фланг (Миранчук, Жемалетдинов, Глушенков). Нет сбалансированной «восьмерки», которая связывала бы собой среднюю и переднюю линии.

Срджан Бабич, Федор Чалов и&nbsp;Эдуард Сперцян. Бабич, а не Эракович. Чалов, а не Тюкавин. Сперцян талантливее Захаряна. Символическая сборная Орлова

Судя по всему, трансфер Веры сорвался, но «Локомотиву» стоит продолжить работу в этом направлении. Нельзя забрасывать и поиски новых центральных защитников. По количеству вопросов к составу нет: Морозов, Фассон, Погостнов, Кузьмичев, Магкеев — конкурентов достаточно. Но качества «Локо» не хватает. Обороне железнодорожников нужен вожак, каким был Чорлука. В клубе тоже это понимают: скорее всего, слухи о возвращении Джикии в Черкизово небеспочвенны.

Стоит держать в уме и потенциальные изменения в обойме: у десятерых футболистов «Локомотива» через полгода заканчиваются контракты, и лучше этот вопрос решить как можно скорее.

Футболисты Александр Соболев и Георгий Джикия
Александр Соболев и Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак»: альтернатива Соболеву и потенциальная замена Джикии

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал наверняка уже начал работу по усилению команды. Первое, что ему следует сделать, — найти нападающего.

Многих удивил ход красно-белых в конце летнего трансферного окна: Бальде и Николсон отправились в аренду, из-за чего «Спартак» остался с двумя профильными центральными нападающими — Соболевым и 19-летним Мелешиным. Павел неплохо начал сезон и даже забил в кубковом матче, но осенний отрезок показал, что его сложно называть полноценным конкурентом Соболева.

При этом Гильермо Абаскаль не стеснялся оставлять Александра в запасе и не раз выпускал на острие Промеса, хотя Квинси гораздо эффективнее атакует с фланга. Соболев и сам нестабилен: то не забивает три месяца, то на завтрак не приходит. Другими словами, «Спартаку» зимой жизненно важно хотя бы взять в краткосрочную аренду толкового форварда в ротацию.

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В центре поля и на флангах атаки у красно-белых хороший комплект игроков, а вот к обороне есть вопросы. Всю осень у «Спартака» наблюдались проблемы на флангах защиты, но, возможно, выздоравливающий Томаш Тавареш частично их решит. А вот с центром обороны вскоре могут возникнуть серьезные трудности: Джикия до сих пор не продлил истекающий летом контракт со «Спартаком» и вполне может уйти уже зимой. Если это произойдет, то в этой зоне у красно-белых останется только один левша — Бабич. Как показало летнее окно, Абаскаль ревностно относится к левоногим футболистам, поэтому команде понадобится альтернатива.

Футболисты ЦСКА
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА: левый латераль, центральный защитник и хавбек

Армейцы уже давно вынуждены мириться с ограниченным выбором игроков. Летом команда потеряла многих футболистов, частично нашла им замену, но не все позиции оказались закрыты. Например, в последний момент сорвался переход левого латераля Капишабы, из-за чего на другой фланг вынужденно переместился Гайич. Серб исправно делает свою работу, но альтернативы ему нет: Мойзес окончательно превратился в центрального защитника, а Рядно пока сыроват. Очевидно, что красно-синим необходим левый крайний — может быть, имеет смысл вновь попробовать приобрести того же Капишабу.

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В центре обороны тоже все далеко от идеала. За осень там успели сыграть и Мухин, и Зделар, и это совсем не нормально. Даже скорое возвращение Дивеева в строй не решит проблему — ЦСКА определенно нужен центральный защитник.

Нападение армейцы усилили — уже купили форварда «Балтики» Тамерлана Мусаева. Но средней линии тоже не мешала бы подмога: у ЦСКА, как и у «Локомотива», хватает качественных опорных полузащитников, но с футболистами типажа Головина — проблемы.

Не стоит забывать и о том, что ЦСКА до сих пор не продлил контракт с Акинфеевым. Игорь утверждает, что проблемы нет, но с подписью болельщикам было бы спокойнее.

Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
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2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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