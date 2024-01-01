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Сегодня, 21:00

Смолов — с ребенком на груди, Неймар — со стильной прической: как футболисты встретили Новый год

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Федор Смолов, Неймар.
Фото Соцсети
Рассказываем, как игроки шагнули в 2024-й.

Действующий обладатель «Золотого мяча» провел новогоднюю ночь вместе с семьей. Для Месси это — давняя традиция. Как и для многих из нас.

Фото Соцсети

А вот и семейство Суаресов. Уже скоро мы увидим уругвайца на поле вместе с Лео. В 2024-м аж четыре экс-игрока «Барселоны» будут играть за «Интер Майами».

Фото Соцсети

Один из главных хедлайнеров года Беллингем вместе со своим братом. Джуд готовит Джоба к переходу в «Реал»?

Фото Соцсети
Анна Егорова и&nbsp;Юлия Ефимова, Алина Загитова, Александр Кокорин. Воздушный поцелуй пловчих-красавиц, Загитова в пижаме, Кокорин в тапочках: российские спортсмены встретили Новый год

Неймар врывается в 2024-й с новой «шевелюрой». Правда, на поле мы его увидим еще нескоро. Но восстановление после травмы идет полным ходом.

Фото Соцсети

А что там у российских футболистов? Посмотрите, какая идиллия у Бариновых.

Фото Соцсети

А вот новогодняя атмосфера в доме Антона Заболотного.

Фото Соцсети

Семейство Соболевых тоже не отстает.

Фото Соцсети

У Дениса Глушакова та же традиция, что и у Жени Лукашина — героя нашего любимого новогоднего фильма. Под Новый год экс-капитан «Спартака» ходит в баню. На этот раз фотографий оттуда нет, но есть не менее забавный кадр. Обратите внимание, мяч все еще в ногах. И топор в руке...

Фото Соцсети

Александр Головин впервые за долгие годы вернулся к 1 января на родину. Без мощного фейерверка не обошлось.

У Валерия Карпина все по классике — елка и любимая супруга. Тренер нашей сборной поздравил подписчиков на трех языках: русском, английском и испанском.

Фото Соцсети

Федор Смолов продолжает познавать прелести отцовства. Пожалуй, самое милое фото в нашей подборке.

Фото Соцсети

Бразильцы «Зенита» встретили 2024-й на родине.

Фото Соцсети

Дубай — одно из самых популярных направлений зимнего отдыха российских игроков. Туда поехали Тикнизян и Марадишвили.

Фото Соцсети

Завершим на позитиве: Алексея Миранчука таким веселым в 2023-м мы видели нечасто.

Фото Соцсети
Александр Головин
Александр Соболев
Алексей Миранчук
Антон Заболотный
Денис Глушаков
Джуд Беллингем
Лионель Месси
Федор Смолов
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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