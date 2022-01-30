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«Дзюба показывает, что готов на все ради «Зенита». Орлов — об уходе Азмуна и приходе Юри Алберто

Комментатор Геннадий Орлов высказался об уходе Азмуна из «Зенита» и подписании Юри Алберто
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сердар Азмун, Артем Дзюба и Юри Алберто.
Известный комментатор Геннадий Орлов — о переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Байер» и о приобретении питерцами бразильского форварда «Интернасьоналя» Юри Алберто.

— Начнем с Азмуна. Он заслужил то, чтобы уехать в Европу. Хорошо отработал свой контракт. При нем питерцы три раза стали чемпионами. В то трансферное окно «Зенит» явно угадал с приобретениями — Азмун, Барриос, Ракицкий.

Сердар Азмун. Азмун ушел в «Байер». Впишется ли иранец в футбол Сеоане и что ему может в этом помешать?

В принципе, я предполагал, что Сердар может перейти в «Байер» именно сейчас. Имею в виду маркетинговую историю. В Германии проживает много иранцев — больше 200 тысяч. И там уже стали на ура продавать футболки Азмуна. В Германии все думают об экономике и бизнесе.

Есть, правда, одно небольшое опасение по поводу его перспектив в бундеслиге. В последнее время он был немного нездоров, его беспокоил голеностоп. Но тут все-таки новый вызов. Нужно будет переключиться, быстро перестроиться.

Что ж, пожелаем ему удачи! Он хороший парень, симпатичный. У нас теплые отношения и с его отцом. Сердар достоин того, чтобы идти вверх. «Байер» — третья команда Германии. Приличный вариант, это не «Лион». Совсем другая история. И мне кажется, он подходит для немецкого футбола. Со скоростью проблем нет.

Что касается Юри Алберто, сейчас мы до конца не знаем его возможностей и того, как быстро он адаптируется в России. Однако Малком и Клаудиньо давали ему весьма нормальную характеристику. То есть на бумаге — достойная замена.

Не перебор ли в «Зените» бразильцев? Пять сейчас. С одной стороны, многовато. Но с другой — в «Шахтере» еще больше было. Посмотрим, как эти ребята сыграются.
Рискует ли «Зенит»? Дзюба еще в строю. Недавно был матч, в котором он согласился сыграть центрального защитника. То есть готов помогать команде. Он это показал.

«Зенит» перестраховался с трансфером Юри Алберто, в клубе искали замену Азмуну, уже рассчитывали на бразильца. Так что тут все было продумано.

Считаю, «Зенит» достойно простился с Азмуном. Меня удивили все эти новости о том, что нападающего могли оштрафовать и сослать в «Зенит-2». Ребята, «Зенит-2» выступает в ФНЛ-2. Там по регламенту легионеры играть не имеют права! Вот вам и ответ на все эти новости...

Зачем-то начали вбивать клин между игроком и клубом. Нужно смотреть на статистику. Сердар здорово отработал свой контракт. Точка.

С уходом иранца, считаю, «Зенит» остается фаворитом в чемпионской гонке. «Динамо»? Там есть очевидная проблема — игра в обороне. Дисбаланс между линиями. Нужно еще время. Однако бело-голубые прогрессируют при Шварце. Ничего еще не ясно. Нас ждет интересная концовка сезона.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
Артем Дзюба
Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Юри Алберто
9
7
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Азмун ушел в «Байер». Впишется ли иранец в футбол Сеоане и что ему может в этом помешать?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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