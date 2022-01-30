«Дзюба показывает, что готов на все ради «Зенита». Орлов — об уходе Азмуна и приходе Юри Алберто
— Начнем с Азмуна. Он заслужил то, чтобы уехать в Европу. Хорошо отработал свой контракт. При нем питерцы три раза стали чемпионами. В то трансферное окно «Зенит» явно угадал с приобретениями — Азмун, Барриос, Ракицкий.
В принципе, я предполагал, что Сердар может перейти в «Байер» именно сейчас. Имею в виду маркетинговую историю. В Германии проживает много иранцев — больше 200 тысяч. И там уже стали на ура продавать футболки Азмуна. В Германии все думают об экономике и бизнесе.
Есть, правда, одно небольшое опасение по поводу его перспектив в бундеслиге. В последнее время он был немного нездоров, его беспокоил голеностоп. Но тут все-таки новый вызов. Нужно будет переключиться, быстро перестроиться.
Что ж, пожелаем ему удачи! Он хороший парень, симпатичный. У нас теплые отношения и с его отцом. Сердар достоин того, чтобы идти вверх. «Байер» — третья команда Германии. Приличный вариант, это не «Лион». Совсем другая история. И мне кажется, он подходит для немецкого футбола. Со скоростью проблем нет.
Что касается Юри Алберто, сейчас мы до конца не знаем его возможностей и того, как быстро он адаптируется в России. Однако Малком и Клаудиньо давали ему весьма нормальную характеристику. То есть на бумаге — достойная замена.
Не перебор ли в «Зените» бразильцев? Пять сейчас. С одной стороны, многовато. Но с другой — в «Шахтере» еще больше было. Посмотрим, как эти ребята сыграются.
Рискует ли «Зенит»? Дзюба еще в строю. Недавно был матч, в котором он согласился сыграть центрального защитника. То есть готов помогать команде. Он это показал.
«Зенит» перестраховался с трансфером Юри Алберто, в клубе искали замену Азмуну, уже рассчитывали на бразильца. Так что тут все было продумано.
Считаю, «Зенит» достойно простился с Азмуном. Меня удивили все эти новости о том, что нападающего могли оштрафовать и сослать в «Зенит-2». Ребята, «Зенит-2» выступает в ФНЛ-2. Там по регламенту легионеры играть не имеют права! Вот вам и ответ на все эти новости...
Зачем-то начали вбивать клин между игроком и клубом. Нужно смотреть на статистику. Сердар здорово отработал свой контракт. Точка.
С уходом иранца, считаю, «Зенит» остается фаворитом в чемпионской гонке. «Динамо»? Там есть очевидная проблема — игра в обороне. Дисбаланс между линиями. Нужно еще время. Однако бело-голубые прогрессируют при Шварце. Ничего еще не ясно. Нас ждет интересная концовка сезона.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7