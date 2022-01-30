— Начнем с Азмуна. Он заслужил то, чтобы уехать в Европу. Хорошо отработал свой контракт. При нем питерцы три раза стали чемпионами. В то трансферное окно «Зенит» явно угадал с приобретениями — Азмун, Барриос, Ракицкий.

В принципе, я предполагал, что Сердар может перейти в «Байер» именно сейчас. Имею в виду маркетинговую историю. В Германии проживает много иранцев — больше 200 тысяч. И там уже стали на ура продавать футболки Азмуна. В Германии все думают об экономике и бизнесе.

Есть, правда, одно небольшое опасение по поводу его перспектив в бундеслиге. В последнее время он был немного нездоров, его беспокоил голеностоп. Но тут все-таки новый вызов. Нужно будет переключиться, быстро перестроиться.

Что ж, пожелаем ему удачи! Он хороший парень, симпатичный. У нас теплые отношения и с его отцом. Сердар достоин того, чтобы идти вверх. «Байер» — третья команда Германии. Приличный вариант, это не «Лион». Совсем другая история. И мне кажется, он подходит для немецкого футбола. Со скоростью проблем нет.

Что касается Юри Алберто, сейчас мы до конца не знаем его возможностей и того, как быстро он адаптируется в России. Однако Малком и Клаудиньо давали ему весьма нормальную характеристику. То есть на бумаге — достойная замена.

Не перебор ли в «Зените» бразильцев? Пять сейчас. С одной стороны, многовато. Но с другой — в «Шахтере» еще больше было. Посмотрим, как эти ребята сыграются.

Рискует ли «Зенит»? Дзюба еще в строю. Недавно был матч, в котором он согласился сыграть центрального защитника. То есть готов помогать команде. Он это показал.

«Зенит» перестраховался с трансфером Юри Алберто, в клубе искали замену Азмуну, уже рассчитывали на бразильца. Так что тут все было продумано.

Считаю, «Зенит» достойно простился с Азмуном. Меня удивили все эти новости о том, что нападающего могли оштрафовать и сослать в «Зенит-2». Ребята, «Зенит-2» выступает в ФНЛ-2. Там по регламенту легионеры играть не имеют права! Вот вам и ответ на все эти новости...

Зачем-то начали вбивать клин между игроком и клубом. Нужно смотреть на статистику. Сердар здорово отработал свой контракт. Точка.

С уходом иранца, считаю, «Зенит» остается фаворитом в чемпионской гонке. «Динамо»? Там есть очевидная проблема — игра в обороне. Дисбаланс между линиями. Нужно еще время. Однако бело-голубые прогрессируют при Шварце. Ничего еще не ясно. Нас ждет интересная концовка сезона.