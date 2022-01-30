Азмун ушел в «Байер». Впишется ли иранец в футбол Сеоане и что ему может в этом помешать?

Возникает вопрос: какую роль форварду отводят в леверкузенской команде, как главный тренер Херардо Сеоане будет использовать Сердара и что может помешать иранцу освоиться на новом месте?

Сердар Азмун покидает Петербург.



Футбольные клубы «Зенит» и «Байер» достигли соглашения о переходе иранского нападающего в команду из Леверкузена в зимнее трансферное окно. — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 30, 2022

Прессинг «Байера» и его позиционные атаки

«Байер» всего лишь двенадцатая команда бундеслиги по интенсивности прессинга, леверкузенцы делают ставку на четкие позиции в полузащите. Роберт Андрих и Керем Демирбай держат на себе опорную зону, Флориан Вирц располагается выше и перемещается между позициями правой и левой «восьмерок». При популярных для команды Сеоане 4-2-3-1 Мусса Диаби и Паулиньо придают середине поля компактность и четкую направленность. Давление «Байера» активируется при перекрытии всех каналов для коротких передач соперника — первыми начинают поддавливать соперника вингеры, затем подключается форвард и далее, в зависимости от расположения противника, хавбеки, сместившиеся ближе к флангу, и латерали. Из-за этого леверкузенцы часто ловят другие команды на перехватах в финальной трети поля, получая место для прорывов.

В «Зените» Азмун зачастую оказывался за спинами центральных защитников и оттуда выдвигался для отбора мяча — в Германии в этом плане будет проще. В «Байере» нападающий почти не участвует в таком давлении, и это дает ему преимущество — форвард сохраняет силы исключительно для рывка в опустевшую зону. Главное тут — развести иранца и остальных игроков группы атаки, сделав так, чтобы они не мешали друг другу.

В позиционном нападении «львы» пользуются тем же оружием. Узкая полузащита сосредоточена на атаках через центр. Да, пока хавбеки «Байера» много ошибаются, и процент технического брака достаточно высокий, но в целом идея понятна — не дать полноценно участвовать в подстраховке «десятке» соперника, направить группу футболистов в пространство между опорниками и крайними защитниками и рассчитывать на помарку чужих игроков.

Азмуна Сеоане наверняка станет использовать при расстановке 4-2-2-1-1 в виде наконечника — иранец хорошо чувствует линию офсайда и принимает мяч лицом к чужим воротам. Также Сердар даст возможность отыграться партнерам с ним на линии штрафной, но вряд ли будет сам активно участвовать в розыгрыше. Иранский нападающий плохо обращается с мячом в статике, плюс в «Байере» достаточно техничных игроков и без Азмуна: у 12 футболистов немецкой команды сейчас удачных действий в дриблинге больше в среднем за матч, чем у Сердара.

Стиль игры команды Сеоане

Контратаки — главное оружие «Байера». Меньше,чем за год Сеоане сломал систему бывшего главного тренера леверкузенцев Петера Боса — при швейцарце команда стала скоростной и не такой предсказуемой. Чаще всего «львы» используют короткие передачи (85 процентов) и доводят свои атаки до верного — 44 мяча из 49 они забили из штрафной. Быстрые выпады они проводят благодаря все тому же своеобразному пятиугольнику, собранному в центре поля. Футболисты «Байера» вынуждают соперников идти на не всегда оправданный риск и отдавать передачи вразрез. В этот момент включаются латерали, выдавливая противников во фланги. Самая популярная комбинация — уход леверкузенцев в край и перевод мяча в центр штрафной в касание. В «Зените» Азмуна использовали примерно так же — выполняли кроссы на средней и низкой высоте, рассчитывая на быструю реакцию иранца. В «Байере» эту роль исполняет Шик — чеху доставляют мяч, а он уже выбирает между ударом и последующим смещением вглубь. В этом Шик и Азмун похожи, что даст Сеоане возможность безболезненно их рокировать.

Также в «Байере» Сердар сможет использовать одно из своих лучших качеств — прыжок. С флангов немцы подают редко, но спускаются ниже и подают с крайней точки полуфланга. Шик выигрывает воздух больше за счет мощных кивков головой, Азмун — за счет отталкивания от земли. Навесы защитников получаются долгими по времени, но мяч резко приходит в голову, что делает удар сильнее, — в «Зените», кстати, такое может исполнить только Ракицкий.

Возможности для Азмуна

Несмотря на общую среднюю технику, у Сердара очень приличные дальние выстрелы. Перестраивающийся на 4-5-1 «Байер» способен выводить игроков на ударные позиции. Азмун лучше всего бьет с 11,5-20 метров.

Также на руку иранцу, вполне вероятно, сыграет сам стиль немецкого чемпионата. Высокая линия обороны с выдвигающимся для паса центральным защитником делает опеку атакующих футболистов менее плотной. У «Байера» есть игроки с качественной последней передачей (Беллараби, Та), и команда активно этим пользуется, отрезая целые линии соперников даже на скорости. Азмун вывел ускорения под пас на высокий уровень (гол «Челси» в Петербурге — хороший пример) и, очень может быть, продемонстрирует это и в бундеслиге.

Что касается конкурентов для Сердара, то их всего двое. В первую очередь, конечно, выделяется Патрик Шик, у которого в 17 матчах чемпионата Германии 18 забитых мячей. И здесь вырисовывается нелегкая задачка для Сеоане: уместить на поле сразу двоих нападающих или менять их друга на друга в зависимости от игровых сочетаний? Форварды близки по манере игры, и сдвинуть кого-то, например, в оттяжку будет опрометчиво. Но уже сейчас можно сказать, что это нападающие примерно одного уровня (плюс у Шика опыт выступления в топ-лиге) и все шансы стать игроком старта у Азмуна есть.

Еще на позиции центрфорварда иногда появляется Лукас Аларио. Прошлый сезон аргентинец провел достойно — 11 мячей в чемпионате. Однако в этом у него пока один гол в бундеслиге, а из 13 сыгранных в ней встреч всего одна была начата в старте, так что воспринимать его как реального конкурента Азмуну вряд ли стоит.

Вечная проблема Сердара

На протяжении всей карьеры иранец страдает из-за одного и того же момента. Речь, конечно, про реализацию. Не секрет, что еще в «Рубине» у Сердара было время, когда он ошибался, не забивал стопроцентные моменты и вызывал ярость у казанских болельщиков. На этом фоне форвард начинал нервничать, загонять себя в депрессию, чем только усугублял ситуацию.

Об этом говорил даже Курбан Бердыев. «Не кажется ли, что проблемы Азмуна связаны в большей степени с психологией? Да, это есть. И он еще переживает сам, что не забил. Я его понимаю. Но те моменты, которые у Азмуна возникают, Сердар обязан реализовывать», — объяснял тренер.

Да, в «Зените» нападающий стал промахиваться меньше, но не факт, что проблемы с голами не появятся опять. Ведь вопрос реализации — чисто психологический момент, который не говорит нам об уровне мастерства игрока. В Казани Азмун был полностью под контролем Бердыева: коуч развивал иранца, объяснял ошибки, успокаивал и был с ним в контакте почти ежедневно. В Германии такой индивидуальный подход вряд ли возможен.