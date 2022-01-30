Азмун ушел в «Байер». Впишется ли иранец в футбол Сеоане и что ему может в этом помешать?
Возникает вопрос: какую роль форварду отводят в леверкузенской команде, как главный тренер Херардо Сеоане будет использовать Сердара и что может помешать иранцу освоиться на новом месте?
Сердар Азмун покидает Петербург.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 30, 2022
Футбольные клубы «Зенит» и «Байер» достигли соглашения о переходе иранского нападающего в команду из Леверкузена в зимнее трансферное окно.
Прессинг «Байера» и его позиционные атаки
«Байер» всего лишь двенадцатая команда бундеслиги по интенсивности прессинга, леверкузенцы делают ставку на четкие позиции в полузащите. Роберт Андрих и Керем Демирбай держат на себе опорную зону, Флориан Вирц располагается выше и перемещается между позициями правой и левой «восьмерок». При популярных для команды Сеоане 4-2-3-1 Мусса Диаби и Паулиньо придают середине поля компактность и четкую направленность. Давление «Байера» активируется при перекрытии всех каналов для коротких передач соперника — первыми начинают поддавливать соперника вингеры, затем подключается форвард и далее, в зависимости от расположения противника, хавбеки, сместившиеся ближе к флангу, и латерали. Из-за этого леверкузенцы часто ловят другие команды на перехватах в финальной трети поля, получая место для прорывов.
В «Зените» Азмун зачастую оказывался за спинами центральных защитников и оттуда выдвигался для отбора мяча — в Германии в этом плане будет проще. В «Байере» нападающий почти не участвует в таком давлении, и это дает ему преимущество — форвард сохраняет силы исключительно для рывка в опустевшую зону. Главное тут — развести иранца и остальных игроков группы атаки, сделав так, чтобы они не мешали друг другу.
В позиционном нападении «львы» пользуются тем же оружием. Узкая полузащита сосредоточена на атаках через центр. Да, пока хавбеки «Байера» много ошибаются, и процент технического брака достаточно высокий, но в целом идея понятна — не дать полноценно участвовать в подстраховке «десятке» соперника, направить группу футболистов в пространство между опорниками и крайними защитниками и рассчитывать на помарку чужих игроков.
Азмуна Сеоане наверняка станет использовать при расстановке 4-2-2-1-1 в виде наконечника — иранец хорошо чувствует линию офсайда и принимает мяч лицом к чужим воротам. Также Сердар даст возможность отыграться партнерам с ним на линии штрафной, но вряд ли будет сам активно участвовать в розыгрыше. Иранский нападающий плохо обращается с мячом в статике, плюс в «Байере» достаточно техничных игроков и без Азмуна: у 12 футболистов немецкой команды сейчас удачных действий в дриблинге больше в среднем за матч, чем у Сердара.
Стиль игры команды Сеоане
Контратаки — главное оружие «Байера». Меньше,чем за год Сеоане сломал систему бывшего главного тренера леверкузенцев Петера Боса — при швейцарце команда стала скоростной и не такой предсказуемой. Чаще всего «львы» используют короткие передачи (85 процентов) и доводят свои атаки до верного — 44 мяча из 49 они забили из штрафной. Быстрые выпады они проводят благодаря все тому же своеобразному пятиугольнику, собранному в центре поля. Футболисты «Байера» вынуждают соперников идти на не всегда оправданный риск и отдавать передачи вразрез. В этот момент включаются латерали, выдавливая противников во фланги. Самая популярная комбинация — уход леверкузенцев в край и перевод мяча в центр штрафной в касание. В «Зените» Азмуна использовали примерно так же — выполняли кроссы на средней и низкой высоте, рассчитывая на быструю реакцию иранца. В «Байере» эту роль исполняет Шик — чеху доставляют мяч, а он уже выбирает между ударом и последующим смещением вглубь. В этом Шик и Азмун похожи, что даст Сеоане возможность безболезненно их рокировать.
Также в «Байере» Сердар сможет использовать одно из своих лучших качеств — прыжок. С флангов немцы подают редко, но спускаются ниже и подают с крайней точки полуфланга. Шик выигрывает воздух больше за счет мощных кивков головой, Азмун — за счет отталкивания от земли. Навесы защитников получаются долгими по времени, но мяч резко приходит в голову, что делает удар сильнее, — в «Зените», кстати, такое может исполнить только Ракицкий.
Возможности для Азмуна
Несмотря на общую среднюю технику, у Сердара очень приличные дальние выстрелы. Перестраивающийся на 4-5-1 «Байер» способен выводить игроков на ударные позиции. Азмун лучше всего бьет с 11,5-20 метров.
Также на руку иранцу, вполне вероятно, сыграет сам стиль немецкого чемпионата. Высокая линия обороны с выдвигающимся для паса центральным защитником делает опеку атакующих футболистов менее плотной. У «Байера» есть игроки с качественной последней передачей (Беллараби, Та), и команда активно этим пользуется, отрезая целые линии соперников даже на скорости. Азмун вывел ускорения под пас на высокий уровень (гол «Челси» в Петербурге — хороший пример) и, очень может быть, продемонстрирует это и в бундеслиге.
Что касается конкурентов для Сердара, то их всего двое. В первую очередь, конечно, выделяется Патрик Шик, у которого в 17 матчах чемпионата Германии 18 забитых мячей. И здесь вырисовывается нелегкая задачка для Сеоане: уместить на поле сразу двоих нападающих или менять их друга на друга в зависимости от игровых сочетаний? Форварды близки по манере игры, и сдвинуть кого-то, например, в оттяжку будет опрометчиво. Но уже сейчас можно сказать, что это нападающие примерно одного уровня (плюс у Шика опыт выступления в топ-лиге) и все шансы стать игроком старта у Азмуна есть.
Еще на позиции центрфорварда иногда появляется Лукас Аларио. Прошлый сезон аргентинец провел достойно — 11 мячей в чемпионате. Однако в этом у него пока один гол в бундеслиге, а из 13 сыгранных в ней встреч всего одна была начата в старте, так что воспринимать его как реального конкурента Азмуну вряд ли стоит.
Вечная проблема Сердара
На протяжении всей карьеры иранец страдает из-за одного и того же момента. Речь, конечно, про реализацию. Не секрет, что еще в «Рубине» у Сердара было время, когда он ошибался, не забивал стопроцентные моменты и вызывал ярость у казанских болельщиков. На этом фоне форвард начинал нервничать, загонять себя в депрессию, чем только усугублял ситуацию.
Об этом говорил даже Курбан Бердыев. «Не кажется ли, что проблемы Азмуна связаны в большей степени с психологией? Да, это есть. И он еще переживает сам, что не забил. Я его понимаю. Но те моменты, которые у Азмуна возникают, Сердар обязан реализовывать», — объяснял тренер.
Да, в «Зените» нападающий стал промахиваться меньше, но не факт, что проблемы с голами не появятся опять. Ведь вопрос реализации — чисто психологический момент, который не говорит нам об уровне мастерства игрока. В Казани Азмун был полностью под контролем Бердыева: коуч развивал иранца, объяснял ошибки, успокаивал и был с ним в контакте почти ежедневно. В Германии такой индивидуальный подход вряд ли возможен.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7