Новые хозяева «Спартака» готовят статусный трансфер. Годится ли на эту роль Глебов?
«Спартак» и поиск опорного полузащитника — намного более эпичная сага, чем история Александра Соболева и Виллиана Роши. Да, она не столь зажигательная, но по продолжительности равных в футболе ей мало. Если сравнивать сюжеты, то история с неприличными жестами — яркая короткометражка на фоне тягучей «Санта Барбары», которая годами держит в напряжении. Кажется, последним опорным, которым восхищалась спартаковская публика, был бразилец Ромуло, но ровно до встречи с Айзеком Окоронкво. А так в основном главный хейт всегда ловили именно спартаковские опорники (ну и крайние защитники, разумеется). Возможно, эта участь минула Фернандо, но у него такая правая, что люди как-то забывали, что Лукас частенько отбирал мяч в полете двумя ногами вперед. Не умел иначе.
Вчера журналист Иван Карпов выдал информацию, что «Спартак» предложил 6-7 миллионов евро за переход Данила Глебова из «Ростова». По сведениям того же источника, ростовчане готовы отдать капитана за 10 миллионов евро. Суммы астрономического масштаба.
Впрочем, в свое время питерский «Зенит» отдал два десятка миллионов за опорного полузащитника Анатолия Тимощука, с которым выиграл почти все в Европе, а потом еще и неплохо продал в «Баварию». Здесь вопрос класса плюс обоснованность цифр за Глебова зависят от спартаковской потребности. А что с ней? Сейчас разберемся.
На позиции «шестого» номера в схемах Абаскаля действует только один футболист: чаще всего это Литвинов или Умяров, реже — Мартинс или Пруцев. Пожалуй, к каждому по игре в этой позиции есть вопросы, но самым прогрессирующим можно назвать Руслана Литвинова. Он обладает прекрасным пасом, лидерскими качествами, прибавляет в силовой борьбе и отборе.
Так почему «Спартак» все-таки нацелился на опорного? Ни один из тех, кого Абаскаль в этом сезоне выпускал «шестеркой», не специализируется на отборе. Хотя в «Спартаке» играет человек, который по статистике входит в топ-2 по количеству успешных отборов во всей лиге. Это Данил Денисов, но очевидно, что главный тренер «Спартака» на должности опорного его не видит.
Глебов в смысле отбора и спортивной злости выглядит совершенно другим типажом. В своей природной маскулинности он прекрасен. Да, у него нет изящности и утонченности Литвинова, объемов, которые выдает Пруцев, антропометрии Мартинса и шикарных плассирующих передач Умярова. Зато есть мужицкая стать, стремление быть вожаком и отдаваться на поле в 110 процентов своих физических возможностей. Плюс у него отличный удар и умение при необходимости сыграть в центре обороны или «восьмерку».
Но давайте посмотрим с другой стороны. Предположим, возвращается после сложной травмы Наиль Умяров, а «Спартак» забирает Глебова. В таком случае Руслан Литвинов откатывается на позицию центрального защитника и играет в паре с Джикией. Тем временем на лавке одновременно сидят три центральных защитника: Чернов, Маслов и Дуарте.
Под опорником Глебовым — Пруцев и Умяров. Плюс очень возможно, что на лавке окажется и Кристофер Мартинс, все зависит от схемы. В любом случае такой состав сильно похож на бабушкину банку с маринадом, куда заталкивается максимальное количество огурцов. Нужен ли такой широкий состав Абаскалю? Я не знаю. Но некоторые источники пишут, что с Гильермо Глебов согласован. Возможно, «Спартак» готовит «на выход», например, Мартинса. И тогда все немного понятнее.
В любом случае «Спартак» ждет насыщенное трансферными слухами лето. Тем более что, насколько мне известно, «Лукойл» готов тратить большие деньги, чтобы бороться за чемпионство. В конце концов, «Спартак» для красно-белой компании — история имиджевая. И надо как-то обозначить свой приход. Леонид Федун, например, на старте Фернандо Кавенаги привозил. Чем корпорация хуже?
Что касается Глебова, то это хорошее усиление, но не видно оснований платить за него 7-10 миллионов евро. Это ведь не условный Барриос, за которого и 20 миллионов — цена обоснованная. Потому что качество на фоне РПЛ — абсолютный космос.
В «Спартаке» нет такой дыры в центре, чтобы заваливать «Ростов» деньгами. 5-6 миллионов — еще куда ни шло, особенно с учетом ограниченности российского рынка.
Но отдавать больше за Глебова даже в нынешних условиях — точно перебор.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9