Булыкин: «Зенит» выглядит не очень сильно и мощно. Матчи с «Факелом» и «Рубином» доказывают это»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 27-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» (1:1).

«Зенит» сейчас выглядит не очень сильно и мощно. Особенно когда очень важны и нужны очки и необходимо собраться, питерцы этого сделать не могут. Матчи с «Факелом» и «Рубином» доказывают это. Подопечные Семака дают шанс преследователям догнать себя в чемпионской гонке. Последние три тура будут очень интересными, поскольку борьба за золотые медали может продолжаться до самого конца», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

«Зенит» прервал серию из двух поражений в чемпионате. Команда Сергея Семака оторвалась на одно очко в качестве лидера турнирной таблицы — 51. Второе место занимает «Краснодар» (50), третье — «Динамо» (50). «Факел» с 28 очками — на 14-й строчке.