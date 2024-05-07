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Сегодня, 06:15

Якимов оценил ничью «Факела» в матче с «Зенитом»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Конечно было опустошение, расстройство и очень большая печаль после второго гола «Зенита», но потом все перевернулось и печаль переросла в большую радость. У меня лично весна очень смазанная получилась. Я сыграл первый тур, потом пропускал игру из-за дисквалификации, и потом была долгая пауза. Я, получается, сыграл тур, месяц без игры был. Потом провел еще один тур, третий по счету весной, и у меня случилась травма. Я снова пропустил месяц, поэтому сложно было набрать кондиции. Сейчас только две полные игры провел. Пока еще не чувствую себя в тонусе. Надеюсь, скоро это изменится», — приводит слова Якимова Metaratings.ru.

«Зенит» прервал серию из двух поражений в чемпионате. Команда Сергея Семака оторвалась на одно очко в качестве лидера турнирной таблицы — 51. Второе место занимает «Краснодар» (50), третье — «Динамо» (50). «Факел» с 28 очками — на 14-й строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/futbolist-fakela-yakimov-igra-s-uralom-budet-matchem-zhizni-i-smerti-360618/
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Вячеслав Якимов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 1 : 1
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 1 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

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 22 1 3
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