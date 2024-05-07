Якимов оценил ничью «Факела» в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Конечно было опустошение, расстройство и очень большая печаль после второго гола «Зенита», но потом все перевернулось и печаль переросла в большую радость. У меня лично весна очень смазанная получилась. Я сыграл первый тур, потом пропускал игру из-за дисквалификации, и потом была долгая пауза. Я, получается, сыграл тур, месяц без игры был. Потом провел еще один тур, третий по счету весной, и у меня случилась травма. Я снова пропустил месяц, поэтому сложно было набрать кондиции. Сейчас только две полные игры провел. Пока еще не чувствую себя в тонусе. Надеюсь, скоро это изменится», — приводит слова Якимова Metaratings.ru.

«Зенит» прервал серию из двух поражений в чемпионате. Команда Сергея Семака оторвалась на одно очко в качестве лидера турнирной таблицы — 51. Второе место занимает «Краснодар» (50), третье — «Динамо» (50). «Факел» с 28 очками — на 14-й строчке.