Кучаев: «Против «Спартака» всегда непросто, там хорошие футболисты»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев поделился впечатлениями от матча 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

— Игра была тяжелая, много оборонялись, «Спартак» давил, — приводит слова Кучаева «РБ Спорт». — Рады, что отстояли ворота «на ноль». Жаль, что не удалось выбежать в какую-то контратаку. Но в целом довольны, что забрали очко и прервали проигрышную серию.

— Вы играли против «Спартака» с новым тренером Слишковичем. Ощущались изменения в игре соперника?

— Ощущалось, что соперник играл в пять защитников. Но в целом там достаточно хорошие футболисты. Против «Спартака» всегда непросто и интересно играть.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».