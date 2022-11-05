Еще одна грубейшая ошибка вратаря сборной России. Что происходит с Сафоновым?
Пока что самый зрелищный и яркий матч тура состоялся в Воронеже: «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» — 3:3, хотя по итогу игры мог получить крупное поражение. Но помог футболист соперника.
Вратарь «быков» Матвей Сафонов провел очередной в этом сезоне не самый удачный матч и уже на 11-й минуте встречи подарил «Факелу» гол. Вратарь отдал чужому пас у своей штрафной в простой ситуации, нападающий «Факела» Хызыр Аппаев перехватил мяч, а Роман Акбашев наказал вратаря за ляп.
«Краснодар» быстро отыгрался и после часа игры вообще вел 3:1 — отличились Кордоба, Ионов и Баньяц с пенальти. При этом гости легко могли сделать счет крупным, но на 67-й минуте удар Рамиреса с пенальти отбил Илья Свинов.
Сейв вратаря вдохновил хозяев: «Факел» смог перевернуть игру, а хедлайнером камбэка стал полузащитник Ираклий Квеквескири. На 72-й минуте он нанес сильный и точный удар из-за штрафной в «девятку» ворот «Краснодара», сделав счет 2:3. К слову, тут тоже Сафонов мог сыграть на выходе увереннее.
А на 84-й минуте лидер «Факела» сравнял счет после очередного дальнего удара. Квеквескири бил в ближний вратарский угол, и Сафонов снова не сумел справиться с ударом полузащитника.
Матвей и спасал свою команду, совершив несколько сейвов во втором тайме, но в целом играл не так уверенно, как ждут от первого номера сборной России. В первом тайме при счете 1:1 у Сафонова был и неудачный выход на мяч — он столкнулся с Кайо, после чего защитнику пришлось спасать пустые ворота.
Гол после удара в ближний угол и пас чужому при вводе мяча — все-таки непростительно для вратаря такого уровня. Один-два ляпа за сезон — подобное случается и с вратарями топ-уровня. Но у Сафонова их накопилось гораздо больше. Матвей стал ошибаться слишком часто, хотя шикарно начал сезон и в одиночку вытаскивал матчи. Жаль, что подобные ошибки в простых ситуациях порой обесценивают самые яркие спасения. А главное — стоят команде очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2