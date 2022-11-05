Дубль Квеквескири принес «Факелу» ничью в матче с «Краснодаром»

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Факелом» в матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:3.

В составе «быков» отличились форвард Джон Кордоба, полузащитники Михайло Баньяц и Алексей Ионов.

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес не смог реализовать пенальти на 68-й минуте. Голкипер «Факела» Илья Свинов отразил удар.

У хозяев голы на свой счет записали полузащитники Роман Акбашев и Ираклий Квеквескири, сделавший дубль.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Краснодар» идет седьмым — 25 очков.

В следующем туре «быки» на выезде сыграют с «Оренбургом» 13 ноября. Воронежцы встретятся с «Уралом» на день раньше.