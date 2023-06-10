Евсеев спас от вылета в ФНЛ третий клуб в карьере. «Факел» обыграл «Енисей» в жестком матче
В первой встрече на поле красноярского манежа «Факел» победил с минимальным счетом (1:0), но без особых проблем. «Енисей» лишь изредка переходил половину поля гостей, а Свинова и вовсе ни разу не потревожил — в отличие от воронежцев, которые нанесли сопернику восемь ударов в створ. Так что с ответной игрой на Центральном стадионе, дома у «Факела», все было примерно ясно — там, на нормальном газоне и при многотысячной армии болельщиков, проблем не ожидалось.
В отличие от встречи в Красноярске, «Енисей» играл смело — подбирался к чужим воротам, бил в створ и заставил хозяев прилично нервничать. Но все это было нивелировано назначенным на 10-й минуте пенальти — игрок «Факела» Роман Акбашев оказался точен, так что в самом начале встречи воронежцы забрали себе преимущество.
Спокойнее от этого игра не стала — она загрубела. Гости начали стелиться в жестких подкатах, игроки «Факела» отвечали. Больше других старался Квеквескири, за что первым на поле (на 21-й минуте) получил желтую карточку. Через три минуты «горчичник» схлопотал Канаплин из «Енисея», бездумно влетевший в колено соперника, когда тот уже упал. Такое безрассудство взбесило защитника воронежцев Калинина — он полез разбираться, а присоединился к нему тот же Квеквескири.
Евсеева, похоже, такой темперамент не устроил — успокаиваться Ираклий не собирался, поэтому еще до перерыва отправился на замену. Случай подвернулся «удачный», ведь Квеквескири получил от игрока «Енисея» мячом прямо в солнечное сплетение. Но даже если бы не это досадное происшествие, он бы наверняка был заменен максимум в перерыве.
Второй тайм развил все тенденции первого — карточки продолжили сыпаться (была даже красная — Саная со скамейки «Енисея»), моменты — раскручиваться, а преимущество все так же было у «Факела». Команда Евсеева несколько раз могла забить, но во втором тайме реализовала всего один шанс — и снова Акбашев, и снова практически с 11-метровой отметки, но уже с игры, после грубой ошибки защитника «Енисея».
Под конец игры случилась неприятная ситуация — боковой арбитр Роман Усачев, стараясь успеть за очередным провалом в обороне «Енисея», травмировал колено. Характер повреждения установить по ходу матча не удалось, но лайнсмен продолжить работу не смог, нога его не держала. К обязанностям вместо него приступил резервный арбитр Чистяков.
Заминка никак не повлияла на агрессивность футбола — «Енисей» и «Факел» продолжили лупить по трибунам, воротам и друг другу и завершили только со свистком Иванова, зафиксировавшего счет 2:0. Таким образом, Вадим Евсеев спас от вылета уже третий клуб в карьере, а воронежцы останутся в РПЛ на будущий сезон.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9