Евсеев спас от вылета в ФНЛ третий клуб в карьере. «Факел» обыграл «Енисей» в жестком матче

Матч получился жестким, но травмировался только боковой судья.

В первой встрече на поле красноярского манежа «Факел» победил с минимальным счетом (1:0), но без особых проблем. «Енисей» лишь изредка переходил половину поля гостей, а Свинова и вовсе ни разу не потревожил — в отличие от воронежцев, которые нанесли сопернику восемь ударов в створ. Так что с ответной игрой на Центральном стадионе, дома у «Факела», все было примерно ясно — там, на нормальном газоне и при многотысячной армии болельщиков, проблем не ожидалось.

В отличие от встречи в Красноярске, «Енисей» играл смело — подбирался к чужим воротам, бил в створ и заставил хозяев прилично нервничать. Но все это было нивелировано назначенным на 10-й минуте пенальти — игрок «Факела» Роман Акбашев оказался точен, так что в самом начале встречи воронежцы забрали себе преимущество.

Спокойнее от этого игра не стала — она загрубела. Гости начали стелиться в жестких подкатах, игроки «Факела» отвечали. Больше других старался Квеквескири, за что первым на поле (на 21-й минуте) получил желтую карточку. Через три минуты «горчичник» схлопотал Канаплин из «Енисея», бездумно влетевший в колено соперника, когда тот уже упал. Такое безрассудство взбесило защитника воронежцев Калинина — он полез разбираться, а присоединился к нему тот же Квеквескири.

Евсеева, похоже, такой темперамент не устроил — успокаиваться Ираклий не собирался, поэтому еще до перерыва отправился на замену. Случай подвернулся «удачный», ведь Квеквескири получил от игрока «Енисея» мячом прямо в солнечное сплетение. Но даже если бы не это досадное происшествие, он бы наверняка был заменен максимум в перерыве.

Второй тайм развил все тенденции первого — карточки продолжили сыпаться (была даже красная — Саная со скамейки «Енисея»), моменты — раскручиваться, а преимущество все так же было у «Факела». Команда Евсеева несколько раз могла забить, но во втором тайме реализовала всего один шанс — и снова Акбашев, и снова практически с 11-метровой отметки, но уже с игры, после грубой ошибки защитника «Енисея».

Под конец игры случилась неприятная ситуация — боковой арбитр Роман Усачев, стараясь успеть за очередным провалом в обороне «Енисея», травмировал колено. Характер повреждения установить по ходу матча не удалось, но лайнсмен продолжить работу не смог, нога его не держала. К обязанностям вместо него приступил резервный арбитр Чистяков.

Заминка никак не повлияла на агрессивность футбола — «Енисей» и «Факел» продолжили лупить по трибунам, воротам и друг другу и завершили только со свистком Иванова, зафиксировавшего счет 2:0. Таким образом, Вадим Евсеев спас от вылета уже третий клуб в карьере, а воронежцы останутся в РПЛ на будущий сезон.