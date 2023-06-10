Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:50

Евсеев спас от вылета в ФНЛ третий клуб в карьере. «Факел» обыграл «Енисей» в жестком матче

«Факел» победил «Енисей» и сохранил прописку в премьер-лиге
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев.
Вадим Евсеев.
Фото ФК «Факел»
Матч получился жестким, но травмировался только боковой судья.
Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
10 июн, 17:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
2:0
Енисей

В первой встрече на поле красноярского манежа «Факел» победил с минимальным счетом (1:0), но без особых проблем. «Енисей» лишь изредка переходил половину поля гостей, а Свинова и вовсе ни разу не потревожил — в отличие от воронежцев, которые нанесли сопернику восемь ударов в створ. Так что с ответной игрой на Центральном стадионе, дома у «Факела», все было примерно ясно — там, на нормальном газоне и при многотысячной армии болельщиков, проблем не ожидалось.

Гол Маркова принес &laquo;Факелу&raquo; победу над &laquo;Енисеем&raquo;. «Факел» выдержал испытание красноярским манежем. «Енисей» проиграл представителю РПЛ

В отличие от встречи в Красноярске, «Енисей» играл смело — подбирался к чужим воротам, бил в створ и заставил хозяев прилично нервничать. Но все это было нивелировано назначенным на 10-й минуте пенальти — игрок «Факела» Роман Акбашев оказался точен, так что в самом начале встречи воронежцы забрали себе преимущество.

Спокойнее от этого игра не стала — она загрубела. Гости начали стелиться в жестких подкатах, игроки «Факела» отвечали. Больше других старался Квеквескири, за что первым на поле (на 21-й минуте) получил желтую карточку. Через три минуты «горчичник» схлопотал Канаплин из «Енисея», бездумно влетевший в колено соперника, когда тот уже упал. Такое безрассудство взбесило защитника воронежцев Калинина — он полез разбираться, а присоединился к нему тот же Квеквескири.

Евсеева, похоже, такой темперамент не устроил — успокаиваться Ираклий не собирался, поэтому еще до перерыва отправился на замену. Случай подвернулся «удачный», ведь Квеквескири получил от игрока «Енисея» мячом прямо в солнечное сплетение. Но даже если бы не это досадное происшествие, он бы наверняка был заменен максимум в перерыве.

Второй тайм развил все тенденции первого — карточки продолжили сыпаться (была даже красная — Саная со скамейки «Енисея»), моменты — раскручиваться, а преимущество все так же было у «Факела». Команда Евсеева несколько раз могла забить, но во втором тайме реализовала всего один шанс — и снова Акбашев, и снова практически с 11-метровой отметки, но уже с игры, после грубой ошибки защитника «Енисея».

Под конец игры случилась неприятная ситуация — боковой арбитр Роман Усачев, стараясь успеть за очередным провалом в обороне «Енисея», травмировал колено. Характер повреждения установить по ходу матча не удалось, но лайнсмен продолжить работу не смог, нога его не держала. К обязанностям вместо него приступил резервный арбитр Чистяков.

Заминка никак не повлияла на агрессивность футбола — «Енисей» и «Факел» продолжили лупить по трибунам, воротам и друг другу и завершили только со свистком Иванова, зафиксировавшего счет 2:0. Таким образом, Вадим Евсеев спас от вылета уже третий клуб в карьере, а воронежцы останутся в РПЛ на будущий сезон.

Вадим Евсеев
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Енисей
ФК Факел (Воронеж)
4
10
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
Фигуриста Маринина и балерину Сомову познакомил психолог. Как олимпийский чемпион обрел счастье после личной драмы
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Стыки «Факел» — «Енисей» и «Пари НН» — «Родина»: кто будет играть в РПЛ?
Евсеев прокомментировал победу «Факела» в стыковых матчах
Квеквескири — о сравнении с Гаттузо: «Пусть сравнивают. Главное, что с хорошим персонажем»
Тренер «Енисея» Ивахов раскритиковал судейство в матче с «Факелом»
Стрепетов: «Поражение 0:2 на своем поле — щелчок по носу Юрану»
Губернатор Воронежской области Гусев поздравил «Факел» с сохранением места в РПЛ
Хусаинов считает ошибочным назначенный пенальти в ворота «Енисея»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юран спас «Пари НН» от вылета из РПЛ, но вышло нервно. «Родина» отыграла два мяча и чуть не зацепилась за овертайм
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости