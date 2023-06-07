«Факел» выдержал испытание красноярским манежем. «Енисей» проиграл представителю РПЛ
Есть у нас традиция: как только наступает время переходных матчей, сразу возникают вопросы о лицензировании клубов первой лиги. Кто-то получает разрешение на игру в элите, кому-то отказывают. В этом году не повезло «Алании» — из-за неготовности стадиона бронзовый призер первой лиги лишился права на стыковые матчи. Зато лицензию получил «Енисей», который весной принимал соперников в манеже и там же встречался с «Факелом».
Важно упомянуть, что в РПЛ «Енисей» должен играть на Центральном стадионе — если, конечно, получит повышение. Но сейчас на главной арене Красноярска меняют газон, поэтому вариантов не было — только манеж. Именно тема места проведения встречи стала главной в этом матче. Но, может быть, так даже лучше: в день игры температура воздуха в городе превышала 30 градусов, и на такой жаре футболисты легко могли бы получить тепловой удар.
Представители РПЛ почти всегда считаются фаворитами стыков, и этот сезон — не исключение. «Факел» преобразился при Вадиме Евсееве и был близок к тому, чтобы сохранить прописку в элите еще по итогам чемпионата, а «Енисей» после рестарта сезона штормит — сибиряки выиграли всего два матча в последних 11 турах. Кроме того, у красноярцев весь сезон проблемы с тренерами: Артем Горлов ушел зимой в «Пари НН», пришедший ему на смену Вадим Гаранин продержался недолго, так что сейчас командой де-юре руководит директор клуба Алексей Ивахов вместе с Анзором Саная.
Шанс «Енисея» был лишь в одном — максимально выложиться в домашней игре и задушить «Факел» с помощью искусственного газона. Очевидно, что в Воронеже красноярцам придется в разы тяжелее, чем у себя, а тут еще и условия непривычны для всех гостей. Не просто так «Енисей» стал одной из лучших команд первой лиги по игре дома и уступил в Красноярске всего раз.
В интересах «Енисея» было раскручивать темп матча, активно прессинговать соперников, лишая их времени на раздумья. Воронежцы очень долго привыкали к необычному отскоку мяча от газона и, как кажется, так и не привыкли до конца. Но сибиряки из этого не извлекли никакой пользы. Они почти не угрожали воротам Свинова и постоянно разбивались об организованную оборону гостей — даже «Зенит» в минувшую субботу долго не мог ее преодолеть, а «Енисей» к голу так и не приблизился. За 80 минут сибиряки не создали ни одного опасного момента — только в концовке, уже при счете 0:1, Глушков неплохо сместился с фланга и чуть не попал в ближний угол.
У голкипера «Енисея» Ставера работы было куда больше — уже на 5-й минуте он не слишком уверенно отразил мяч после удара Брахими, да и вообще все действия вратаря весь матч были пронизаны нервозностью. Во втором тайме он даже едва не зашел с мячом прямо в ворота после дальнего удара.
Первую половину встречи стоит описать знаменитой фразой Вадима Евсеева о том, что футбол заключается не в забивании голов. Но даже в такой вязкой и полной борьбы игре «Факел» выглядел бодрее, что совсем неудивительно — это же стихия Евсеева.
После перерыва воронежцы заиграли активнее, и уже сразу после выхода из раздевалки Альшин выстрелил в перекладину. А ключевой эпизод встречи произошел на 59-й минуте, когда Сергея Карасева позвали посмотреть видеоповтор и арбитр заключил, что Олег Ланин умышленно вонзил шипы в пах Игоря Калинина, — логичная красная карточка полузащитнику «Енисея».
В меньшинстве сибирякам стало еще труднее и создавать моменты, и обороняться. В самоотдаче им отказать было сложно, но «Факел» выглядел сильнее — Ставер до последнего старался и сохранял ничью для своей команды, но фирменное оружие воронежцев — стандартные положения — все-таки сыграли решающую роль: Марков забил всего через три минуты после выхода на замену.
Обычно при таком счете и на этом этапе матча «Факел» отходит назад и отбивается, но тут в этом не было смысла. У «Енисея» банально не хватало ресурсов даже для внятного финального навала, который мог бы принести хозяевам ничью. Да и она вряд ли бы удовлетворила команду Ивахова — в Воронеже, на переполненном Центральном стадионе профсоюзов, «Енисею» будет невероятно трудно даже забить. Пока все идет к тому, что «Факел» останется в элите.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9