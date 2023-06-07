«Факел» выдержал испытание красноярским манежем. «Енисей» проиграл представителю РПЛ

Команда Вадима Евсеева победила с минимальным счетом — 1:0.

Есть у нас традиция: как только наступает время переходных матчей, сразу возникают вопросы о лицензировании клубов первой лиги. Кто-то получает разрешение на игру в элите, кому-то отказывают. В этом году не повезло «Алании» — из-за неготовности стадиона бронзовый призер первой лиги лишился права на стыковые матчи. Зато лицензию получил «Енисей», который весной принимал соперников в манеже и там же встречался с «Факелом».

Важно упомянуть, что в РПЛ «Енисей» должен играть на Центральном стадионе — если, конечно, получит повышение. Но сейчас на главной арене Красноярска меняют газон, поэтому вариантов не было — только манеж. Именно тема места проведения встречи стала главной в этом матче. Но, может быть, так даже лучше: в день игры температура воздуха в городе превышала 30 градусов, и на такой жаре футболисты легко могли бы получить тепловой удар.

Представители РПЛ почти всегда считаются фаворитами стыков, и этот сезон — не исключение. «Факел» преобразился при Вадиме Евсееве и был близок к тому, чтобы сохранить прописку в элите еще по итогам чемпионата, а «Енисей» после рестарта сезона штормит — сибиряки выиграли всего два матча в последних 11 турах. Кроме того, у красноярцев весь сезон проблемы с тренерами: Артем Горлов ушел зимой в «Пари НН», пришедший ему на смену Вадим Гаранин продержался недолго, так что сейчас командой де-юре руководит директор клуба Алексей Ивахов вместе с Анзором Саная.

Шанс «Енисея» был лишь в одном — максимально выложиться в домашней игре и задушить «Факел» с помощью искусственного газона. Очевидно, что в Воронеже красноярцам придется в разы тяжелее, чем у себя, а тут еще и условия непривычны для всех гостей. Не просто так «Енисей» стал одной из лучших команд первой лиги по игре дома и уступил в Красноярске всего раз.

В интересах «Енисея» было раскручивать темп матча, активно прессинговать соперников, лишая их времени на раздумья. Воронежцы очень долго привыкали к необычному отскоку мяча от газона и, как кажется, так и не привыкли до конца. Но сибиряки из этого не извлекли никакой пользы. Они почти не угрожали воротам Свинова и постоянно разбивались об организованную оборону гостей — даже «Зенит» в минувшую субботу долго не мог ее преодолеть, а «Енисей» к голу так и не приблизился. За 80 минут сибиряки не создали ни одного опасного момента — только в концовке, уже при счете 0:1, Глушков неплохо сместился с фланга и чуть не попал в ближний угол.

У голкипера «Енисея» Ставера работы было куда больше — уже на 5-й минуте он не слишком уверенно отразил мяч после удара Брахими, да и вообще все действия вратаря весь матч были пронизаны нервозностью. Во втором тайме он даже едва не зашел с мячом прямо в ворота после дальнего удара.

Первую половину встречи стоит описать знаменитой фразой Вадима Евсеева о том, что футбол заключается не в забивании голов. Но даже в такой вязкой и полной борьбы игре «Факел» выглядел бодрее, что совсем неудивительно — это же стихия Евсеева.

После перерыва воронежцы заиграли активнее, и уже сразу после выхода из раздевалки Альшин выстрелил в перекладину. А ключевой эпизод встречи произошел на 59-й минуте, когда Сергея Карасева позвали посмотреть видеоповтор и арбитр заключил, что Олег Ланин умышленно вонзил шипы в пах Игоря Калинина, — логичная красная карточка полузащитнику «Енисея».

В меньшинстве сибирякам стало еще труднее и создавать моменты, и обороняться. В самоотдаче им отказать было сложно, но «Факел» выглядел сильнее — Ставер до последнего старался и сохранял ничью для своей команды, но фирменное оружие воронежцев — стандартные положения — все-таки сыграли решающую роль: Марков забил всего через три минуты после выхода на замену.

Обычно при таком счете и на этом этапе матча «Факел» отходит назад и отбивается, но тут в этом не было смысла. У «Енисея» банально не хватало ресурсов даже для внятного финального навала, который мог бы принести хозяевам ничью. Да и она вряд ли бы удовлетворила команду Ивахова — в Воронеже, на переполненном Центральном стадионе профсоюзов, «Енисею» будет невероятно трудно даже забить. Пока все идет к тому, что «Факел» останется в элите.