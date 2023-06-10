Юран спас «Пари НН» от вылета в РПЛ, но вышло нервно. «Родина» отыграла два мяча и чуть не зацепилась за овертайм
Первый матч стыков между «Родиной» и «Пари НН» за право сыграть в следующем сезоне РПЛ приковал к себе внимание из-за необычных условий. Игра состоялась на стадионе академии в Сокольниках. Тренер нижегородцев после встречи говорил, что тренерскому штабу пришлось переодеваться в сауне, а команда еле поместилась в раздевалку. Однако необычный антураж тогда не помешал команде Юрана разгромить соперника из ФНЛ — тренер провел тройную замену в перерыве, и после паузы «Пари НН» забил три безответных мяча.
После той игры нижегородцы показывали, что не считают дело сделанным. «Ни в коем случае не думаем об этом. И тренер нам так сказал, и сами мы так считаем. Нельзя так думать, иначе все окажется плохо для нас. Что сказал Юран? Чтобы не расслаблялись, надо биться дальше», — говорил нападающий Тимур Сулейманов.
В Нижнем Новгороде для ответной игры условия были роскошные — стадион-красавец чемпионата мира-2018, прекрасная погода. Юран выставил те же 3-5-2, что и в первом матче, «Родина» тоже не стала изобретать ничего нового — классические 4-4-2.
Казалось, все должно было пойти по сценарию «Пари НН». Но уже на четвертой минуте судья Мешков остановил игру — мяч попал в руку полузащитника хозяев Жигулева. После просмотра ВАР арбитр подтвердил свое решение, и форвард Иван Тимошенко с добивания — Артур Нигматуллин справился с ударом с точки — таки отправил мяч в сетку.
«Пари НН» как будто не понимал, что произошло, — атаки команды были совсем безыдейными, моментов явно не хватало. Более того, «Родина» все интереснее огрызалась, пока на 24-й минуте не забила второй — Калмыков превратил в гол подачу с углового.
В целом «Родина» уверенно справлялась с вялыми атаками хозяев. Более того — в концовке первого тайма чуть не забила третий, когда немного не повезло Тимошенко и тому же Калмыкову. Страшно представить, что Юран устроил своим футболистам в перерыве. В первом матче ему удалось переломить встречу как раз в эту паузу. Сейчас игра шла явно не по сценарию «Пари НН», потому еще одна тройная замена Юрана уже вряд ли кого-то удивила.
Нижегородцам удалось стабилизировать игру, но ничего необычного на этот раз не случилось. «Родина», как и в первом тайме, выдавала отрезки уверенного владения, в то время как хозяева с каждой минутой разочаровывали все больше — все их атаки сводились к передачам вперед верхом в попытках убежать или зацепиться. Для «Родины» в таких маневрах не было ничего сложного, потому всего один удар в створ за весь матч у «Пари НН» — лишь яркая деталь, подчеркивающая удручающую картину.
К счастью для команды Юрана, и у футболистов «Родины» не осталось ресурсов, чтобы окончательно перевернуть игру и сравнять счет по итогам двух встреч. Несколько неплохих попыток во втором тайме гости организовали, но ни о каком давлении на ворота Нигматуллина речи не шло. Встреча разбилась на множество микроэпизодов с кучей фолов и прочих задержек. В общем, стандартная картина для матча команд уровня подвала турнирной таблицы РПЛ.
Поражение 0:2 в ответном матче позволило «Пари НН» сохранить место в российском элитном дивизионе, но вряд ли болельщики из Нижнего Новгорода захотят вспоминать ответную игру. Ну а «Родина» упустила слишком многое в первой встрече, и геройства с двумя забитыми мячами для нивелирования разрыва попросту не хватило.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9