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Гендиректор «Ростова» Чайка сообщил о закрытии большей части долгов перед футболистами

Алина Савинова

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка заявил, что клуб закрыл большую часть долгов по зарплатам перед игроками.

9 сентября в РФС сообщили «СЭ» о снятии трансферного бана с «Ростова».

«Так получилось, что на август было большое скопление по разным долгам. Мы максимально все делаем для их закрытия. Закрыли большую часть по зарплате, буквально немного осталось. Мы сейчас понимаем наш бюджет на ближайшее время, думаю, что к середине октября мы полностью все закроем и по зарплате, и по всем остальным моментам», — приводит ТАСС слова Чайки.

Гендиректор пояснил, что причиной снятия трансферного бана стала небольшая просрочка.

«Не могу сказать точную просрочку, какая-то часть июля и аванс за август, то есть небольшая по сравнению с тем, что было раньше», — добавил он.

«Ростов» набрал 8 очков за 8 туров чемпионата России сезона-2026/27 и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: ТАСС
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
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Юрий Горшков

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