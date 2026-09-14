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Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо может перейти в один из клубов РПЛ

Источник: агенты Санчо предлагали англичанина клубам РПЛ, он хочет получать не менее 5 миллионов евро в год

Игнат Заздравин
Корреспондент

Представители бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо предлагали его услуги клубам РПЛ, сообщает Sport24.

По информации источника, 26-летний англичанин готов рассмотреть переход, если ему предложат зарплату в размере не менее 5 миллионов евро в год. Также его предложили подписать клубам из АПЛ, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Летом у Санчо истек контракт с «Манчестер Юнайтед». В 2021 году манкунианцы заплатили за него 85 миллионов евро дортмундской «Боруссии». С того момента вингер провел за «МЮ» 83 матча, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

Также Санчо на правах аренды возвращался в «Боруссию» и играл в «Челси» и «Астон Вилле» в АПЛ.

11 сентября в России закрылось летнее трансферное окно, но в течение двух недель после его закрытия клубы могут на правах свободного агента подписывать игроков, у которых не было контракта на момент окончания окна.

Источник: Sport24
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Джейдон Санчо
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
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