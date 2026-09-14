Источник: агенты Санчо предлагали англичанина клубам РПЛ, он хочет получать не менее 5 миллионов евро в год

Представители бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо предлагали его услуги клубам РПЛ, сообщает Sport24.

По информации источника, 26-летний англичанин готов рассмотреть переход, если ему предложат зарплату в размере не менее 5 миллионов евро в год. Также его предложили подписать клубам из АПЛ, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Летом у Санчо истек контракт с «Манчестер Юнайтед». В 2021 году манкунианцы заплатили за него 85 миллионов евро дортмундской «Боруссии». С того момента вингер провел за «МЮ» 83 матча, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

Также Санчо на правах аренды возвращался в «Боруссию» и играл в «Челси» и «Астон Вилле» в АПЛ.

11 сентября в России закрылось летнее трансферное окно, но в течение двух недель после его закрытия клубы могут на правах свободного агента подписывать игроков, у которых не было контракта на момент окончания окна.