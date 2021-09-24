Владелец «Краснодара» побывал в гостях у «Коммент.Шоу».

На YouTube-канале «Коммент.Шоу» вышел большой разговор с Сергеем Галицким — о «Краснодаре», реформах российского футбола, национальной сборной и Валерии Карпине. Собрали для вас текстовую версию.

О болезни и уважении к болельщикам

— Я пропустил три домашние игры, здесь не секрет для краснодарцев — я болею. У меня, к сожалению, такой период в жизни, что я не могу посещать домашние матчи в большом количестве, но это жизнь. Ты часто не являешься хозяином своей судьбы. Я не в той форме, поэтому пропускаю некоторые игры. Я вообще это сказал только потому, что являюсь общественной фигурой, поскольку я президент клуба. Вообще не хотел бы об этом говорить, но наши болельщики вправе понимать, что происходит. Этим ограничимся.

На одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Я точно буду ездить на тренировки, когда мне позволит здоровье, — это мой клуб. Я должен это делать, и неважно, хочу я этого или нет. Болельщики должны знать, что президент в курсе дел клуба.

Футболисты «Краснодара». Фото ФК «Краснодар», fckrasnodar.ru

О первом титуле «Краснодара»

— Мы, может, никогда не выиграем титул. Мы хотим быть в футболе, хотим добиваться результата, но может сложиться так, что мы никогда ничего не выиграем. В это воскресенье мы принимаем «Сочи». Надеюсь, что нам разрешат пустить болельщиков, — это самое важное.

У нас была возможность взять Кубок России в финале с «Ростовом», но мы проиграли по пенальти. Но у нас каждое воскресенье ощущение футбола в городе. Это то, ради чего мы все это делаем. Наши болельщики приходят, чтобы получать эмоции.

О конкуренции «Краснодара» с московскими клубами

— Конкурировать с московскими клубами тяжело, потому что «Краснодар» — все равно неофит. Лишний раз судья отсвистел против «Спартака» или «Зенита» — можно отправляться сразу в ад. Мы знали, на что мы шли. Самое важное, что мы в футболе, что мы этим занимаемся, и это доставляет невероятное наслаждение.

Нам космически тяжело привлекать футболистов в провинциальный город. Говорят, что у футболистов большие зарплаты, — это смешно. Они едут из-за переплаты. В Европе они получали бы меньше. Если выбор будет между Москвой и Краснодаром, то футболист, скорее всего, выберет Москву. Бывают и спорные ситуации. И не только с Жиго. Мы с Пабло договаривались. Защитники вообще наша карма. Мы с ван Дейком договорились, но он в последний момент перешел в «Селтик». Странно? Ничего странного. Вы и правда думаете, что все с детства за «Краснодар»?

О слабости «Краснодара»

— «Краснодар» не стал слабее. У вас были заниженные к нам требования, любая наша комбинация воспринималась с «вау» — эффектом. Сейчас, когда вы требуете, чтобы мы выходили и всегда доминировали, может, кроме матчей с «Зенитом» и ЦСКА, любая наша неудача считается проблемой. Плюс мы тогда не играли в еврокубках, проводили один матч в неделю. Было время для подготовки.

Когда мы заняли 10-е место, вы видели, кем мы играли? У нас не было состава. На поле выходили ребята, которые не должны играть в «Краснодаре», они еще молодые.

Тонни Вилена. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О конкурентных преимуществах «Краснодара»

— У нас нормальный стадион, база, мы стараемся все, что можем, сделать для футболистов, выполняем все свои обязательства. Даем отдохнуть два-три дня в Геленджике или Сочи, если нужна пауза. Мы стараемся обеспечить им комфорт, потому что понимаем, что в Москве конкурентных преимуществ больше, чем в Краснодаре.

За футболиста заплатили какую-то сумму денег, через полтора года он приходит к тебе и говорит: «Отдайте меня в бесплатную аренду». Например, Вилена. Мы говорим: «Фантастика! Молодец». А где ты такую математику видел, что за тебя платятся деньги, а через два года ты приходишь и говоришь — отдайте в бесплатную аренду. А если заедут двумя ногами в колено и навсегда там тебя сломают? У нас есть свои преимущества, но, особенно для европейцев, это все равно другая культура. Москва, наверное, им ближе.

О доверии к молодым игрокам

— А доверие к среднего возраста футболистам? А к старым? Это как с вопросом о том, какая раса важнее. Почему футболист среднего возраста, например, чем Леша Ионов, для меня менее важен, чем молодой? Он также 90 минут бегает, у него такая же семья, он также ее кормит. Это вообще неправильный вопрос. Надо доверять не молодым, а тем, кто готов. Омолаживание клубов, кроме «Зенита», по моему мнению, слишком агрессивное.

У «Зенита» больше денег? У «Динамо» тоже денег достаточно. Молодые ребята у них задействованы по другой причине.

Эдуард Сперцян. Фото ФК «Краснодар», fckrasnodar.ru

О разнице в зарплате воспитанников и звезд

— Меня спрашивают о том, как они с «Севильей» упустили преимущество. А я вообще не понял, как мы им забили, когда у нас выходили Сабуа на фланг и Сперцян. Они не должны играть в команде, которая борется за чемпионство. Это мешает и команде, и им самим.

В зарплатах пропасти нет. У Матвея Сафонова никакой пропасти в зарплате нет. Сколько получают молодые? Они получают очень достойные деньги. Больше, чем лидеры «Уфы», в районе 200-400 тысяч долларов.

О запрете давать интервью молодым игрокам

— Журналисты развращают молодых ребят. Ни Черников, ни Корнюшин, ни Сперцян, кроме как клубным медиа, не могут давать интервью. Это мой запрет, потому что вы сначала возводите их на пьедестал, а потом их оттуда с такой же скоростью снимаете. Вы забыли, каково быть 20-летним.

Что касается Вани Игнатьева, я глубоко убежден, что этот мальчик по открываниям за спину, по ударам с двух ног очень хорош, но он не игрок для основы клуба первой пятерки. Ване нужно было терпеть, выходить на замену, играть за «Краснодар-2» еще два года.

О требованиях к главному тренеру «Краснодара»

— Он должен играть в атаку — это главное. Мы волновались, когда приглашали Гончаренко. Не знали, получится или нет. Мы точно знали, что будем покупать определенных игроков. Тренер вынужден работать с футболистами, которые у него есть. Футболисты не устраивают? За деньги тренера — любой каприз.

У нас хорошая селекционная служба. А тренер не настолько велик, чтобы за 30 минут понять, подходит игрок или нет. Я слышал это от российских тренеров. Парни из селекции летают, высматривают игрока много месяцев. А тренеры за 20 минут по видео делают выводы.

Виктор Гончаренко. Фото ФК «Краснодар», fckrasnodar.ru

О влиянии на выбор стартового состава

— Мое мнение — ни один уважающий себя тренер не смог бы проработать ни одного дня в клубе, если бы я выбирал состав. Я принципиально узнаю состав только перед игрой. Это вам скажут все тренеры: Кононов, Шалимов, Мусаев и Гончаренко. Я с Виктором Михайловичем даже особо и не общаюсь. Мы по телефону говорили десять раз за эти восемь месяцев.

Я могу не общаться с тренером, не финансировать, не приходить на стадион — но что это за президент такой? Единственное — приходит тренер, проводит сборы и говорит: «Этот игрок не подходит, этого убрать». Но мы знаем, что это хорошие футболисты. Мы ему говорим: «Не горячись, подожди и посмотри немного».

Я могу только после матча спросить у тренера, как он оценивает определенных футболистов. Почему, например, Рамирес играет справа. Мне это просто интересно. Я просто хочу понять, что делает тренер.

Об игре первым номером

— Мы никого не увольняли по результатам — ни одного тренера. У каждого были свои объективные причины. Я сказал Гончаренко: «Вы лучше проиграйте, но играйте в атаку». Нас не интересует сбалансированный футбол. Мы никогда не выходим играть вторым номером. Мурад Мусаев в перерыве с «Севильей» говорил ребятам об игре только в атаку. Мы хотим, чтобы болельщики получили положительные эмоции. Об этом печется президент. А тренер должен знать, что у нас есть стиль. Пусть у нас не будет девяти кубков, но у нас будет стиль.

Фернанду Кайо. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О покупке иностранцев, которые не соответствуют уровню «Краснодара»

— Футболисты должны соответствовать уровню первой команды. Мы гордимся, что вырастили Сафонова для сборной. Частично мы вырастили Фомина. Мы гордимся, что наша школа дает кадры. Конечно, я хочу своих футболистов, но они должны соответствовать уровню. Помимо школы должно быть что-то от Бога.

Легионеры должны быть из ведущих сборных? Тогда «Уфа», «Крылья Советов» и остальные вообще никогда не купят иностранцев, им просто бюджет не позволит. Легионеры должны быть сильнее, чем российские футболисты, — это понятно всем. Но бывает, что футболист не заиграл. Ты можешь угадать с футболистом, а можешь и не угадать. Мы почти всегда угадываем.

Не надо вешать всех собак на Кайо. Например, Кабелла не добегает в матче с «Зенитом» до своего футболиста, и тот забивает. Рассказывать, что у «Краснодара» дырявая оборона, — значит не смотреть футбол, а констатировать счет. Любой защитник должен иметь скорость. Кайо — быстрый! Вы просто ждете, чтобы он напортачил, а он этого не делает. С «Севильей» Кайо напортачил, но он провел три игры с температурой 37,5. У нас все были поломаны, в школе никого нет. В команде, которая играет в атаку, защитники всегда будут хуже нападающих.

О фильме про «Краснодар»

— Я очень доволен фильмом. Смотрел один раз. Его могло и не быть, если бы мы проиграли «Ренну». Пустить камеру в раздевалку? Извините, но мы не балаболим. Мы не закрытый клуб, но нам не о чем говорить. Мы и так очень многое показали.

О гимне, написанном Хансом Циммером

— Была аранжировка изначальной музыки, спасибо нашим русским парням. Получилось очень здорово. Текст у нас не родился. Мы посчитали, что наш гимн может быть без слов. Не надо делать ничего искусственного. Мы довольны тем, что получилось.

Стадион «Краснодара». Фото ФК «Краснодар», fckrasnodar.ru

О дерби с «Кубанью»

— Это всегда классно, мне не хватает их в премьер-лиге. У нас сейчас такие нервные игры только с «Зенитом». Классно же, когда город разделен на два цвета. У меня нет ничего к «Кубани» кроме уважения. Невероятная благодарность, что они пускали нас на стадион, когда мы начинали.

О государственном финансировании футбола в России

— Есть объективная реальность. Невозможно за короткий срок все переделать. Что должно произойти с «Газпромом», чтобы он прекратил финансировать «Зенит»? Что должно произойти, чтобы ЛУКОЙЛ перестал спонсировать «Спартак»? Если закроется госфинансирование, что останется от лиги? Нельзя резко отказываться от него.

Надо действовать по-другому. У нас наконец-то появляются спонсоры — букмекерские конторы. В этом году они придут со сказочным предложением о титульном спонсорстве РПЛ. У нас появились разговоры о телеправах и конкуренции. Если мы не будем получать с болельщика в провинции 30-40 евро за билет, то говорить о равной конкуренции с командами из Европы сложно. Можем ли мы ставить такие цены? Нет. Нельзя забирать у болельщиков возможность любить клубы.

Но наш футбол движется в направлении рынка. У нас есть новое поколение: Захарян, Тюкавин, Макаров. Нужно время, чтобы оно выросло.

О стоимости телевизионных прав

— Есть несколько составляющих. Первое — мы не должны потерять аналитические программы. Футбол — это не только показ матчей. Второе — российский футбол был локомотивом на «Матч ТВ». Но если стоимость прав ниже, чем в Румынии, — значит, что-то не так. Сейчас появилась конкуренция. Это очень хорошо!

Но все равно должны быть матчи на общедоступном канале, ибо футбол — общественный вид спорта. Не все могут позволить себе подписку. Мы должны уважать болельщиков. Футбол — это жизнь для многих.

О лимите на легионеров

— Я — за комплексную историю. Нужно 10-15 иностранцев в заявке. Проблема в другом: российские госкорпорации финансируют наш футбол. Мы не можем не прислушиваться к государству. Если бы его не было — тогда мы бы решали сами. Мы можем соглашаться с позицией государства или нет. Но мы должны к ней прислушиваться.

О проекте реформ Hypercube

— Название «Юпитер-16» звучит как какая-то психоделика. Но когда пришел Дюков, в российском футболе появился менеджерский подход. Ашот Хачатурянц, например, начал войну за чистоту судейства. С другой стороны, во мне сидит консерватор. Для меня эта новая система очень сложная. Я пока не определился. Но я хочу поддержать то, что делает Дюков. Я получаю космическое удовольствие от ЮФЛ. В следующем году они будут реформировать молодежное первенство. Это классно, хочется поддержать! И я бы сделал 18 клубов в чемпионате.

Футболисты сборной России после поражения от Дании на Евро-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О сборной России на Евро-2020

— Я не считаю, что Евро-2020 было неудачным. У нас северная страна, где 40% времени нельзя заниматься футболом. У нас холодно! У нас не играют 140 миллионов человек в футбол. Как в Норильске играть в футбол? Наша сборная может выступать как удачно, так и неудачно. У нас было космическое выступление на чемпионате мира-2018. Но эта сказка не может продолжаться вечно.

Но считаю, что мы должны играть первым номером, и это мне не нравилось в той сборной. Мы можем проиграть, но мы должны дарить болельщикам праздник.

О значимости Валерия Карпина для российского футбола

— Валерий Георгиевич Карпин для меня сильно вырос. Он теперь умудренный опытом тренер. У него было все — «Спартак», «Армавир», «Матч ТВ». Карпин — это фигура. Я с огромным уважением отношусь к таким людям в нашем футболе, которые говорят: «А что тут Зидан мне чего-то рассказывает».

У Карпина все в порядке, он старается соответствовать своим внутренним ощущениям футбола. В «Спартаке» он пробовал играть первым номером, но контроль мяча был не на уровне. Сейчас Карпин научился подстраиваться под материал, который у него есть. Он — великолепный спикер. Иногда перебарщивал с агрессией, но его интересно слушать. Хочется, чтобы у Карпина получилось.

О самых сильных тренерах в России

— Мне нравится Карпин. Нравится Гончаренко. Слуцкий? Нет. Мне симпатичен тренер «Локомотива» Марко Николич, пусть и не нравится, во что он играет. Со Шварцем и Стукаловым я пока не разобрался.

О Романе Еременко

— Еременко одно время в «Ростове» был классным футболистом. Мы всегда хотели его к себе. Но не получалось.

О Павле Мамаеве

— Простить Мамаева? Это не вопрос прощения, это вопрос наших с Павлом взаимоотношений, которые были до того. Он, насколько я сейчас понимаю, старается измениться. Кто я такой, чтобы прощать или не прощать? У нас были трудовые отношения, были и свои сложности.