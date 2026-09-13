В «Ростове» заявили о полном доверии к главному тренеру Альбе
Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка заявил, что клуб полностью доверяет главному тренеру Джонатану Альбе.
Испанский специалист возглавил команду в феврале 2025 года. До этого, с 2018-го, он входил в тренерский штаб Валерия Карпина в «Ростове».
«Доверие к Джонатану Альбе полностью сохраняется. Мы с ним общаемся. Он профессионал, у него профессиональный тренерский штаб. Сейчас непросто, нужно работать в тех условиях, которые существуют, есть травмированные ребята. А так мы постоянно в контакте с ними и ребятами, никаких разногласий нет», — цитирует Чайку ТАСС.
«Ростов» набрал 8 очков за 8 туров чемпионата России сезона-2026/27 и занимает 12-е место в турнирной таблице.
Источник: ТАСС
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|
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|0
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|20
|
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|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
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|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
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|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
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|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
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|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
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|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
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|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
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|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|1 : 1
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|3 : 2
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|3 : 0
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
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