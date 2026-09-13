В «Ростове» заявили о полном доверии к главному тренеру Альбе

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка заявил, что клуб полностью доверяет главному тренеру Джонатану Альбе.

Испанский специалист возглавил команду в феврале 2025 года. До этого, с 2018-го, он входил в тренерский штаб Валерия Карпина в «Ростове».

«Доверие к Джонатану Альбе полностью сохраняется. Мы с ним общаемся. Он профессионал, у него профессиональный тренерский штаб. Сейчас непросто, нужно работать в тех условиях, которые существуют, есть травмированные ребята. А так мы постоянно в контакте с ними и ребятами, никаких разногласий нет», — цитирует Чайку ТАСС.

«Ростов» набрал 8 очков за 8 туров чемпионата России сезона-2026/27 и занимает 12-е место в турнирной таблице.