Президент «Сочи» Борис Ротенберг — о крупной победе над «Спартаком».

— Вы знаете, на самом деле вот такие победы и создают имидж нашему спорту, — говорит Ротенберг. — Мне было очень приятно видеть, что ребята не сломались, оставшись вдесятером, боролись и взяли верх.

— Но наиграли ли на такой крупный счет? Были отрезки, когда «Спартак» владел очень большим преимуществом.

— Это все относительно — наиграли или нет. Есть результат. Счет на табло. 3:0. Причем вдесятером смогли добиться такого результата. У нас есть команда, понимаете? Не один человек, а все вместе, игроки, тренерский штаб. У «Сочи» есть дух, который дает возможность побеждать. Здесь дело даже не в классе, а в характере. Мы бьемся. Я очень рад за ребят. Молодцы!

— Что скажете о первом пенальти в ворота «Спартака»? Это рука?

— Дело в том, что спартаковец руку не прижал. Мяч в итоге изменил свое направление. Это пенальти. Он же оторвал руку от корпуса, не плечом играл. Значит, фол.

— Нобоа накажете за удаление?

— Считаю, сегодня он был лучшим на поле. Буквально везде оказывался. И забил пенальти, и назад возвращался. Удаление? Несчастный случай. Кристиан это сделал неспециально. Устал просто. Возможно, следовало чуть раньше сделать замены. Он полностью выложился! Я бы еще Заику отметил. Таких футболистов надо поощрять. Они не жалеют себя ради игры.

— Могли себе представить, что «Сочи» будет третьим по итогам первой части сезона?

— Мы не смотрим на таблицу. У нас задача одна — выходить на каждый матч и побеждать. Не загадываем.

— После победы над «Зенитом», думаете, вас перестанут называть фарм-клубом питерцев?

— Конечно. Мы же всем все показали. Нет никакого совместного проекта. Это даже не обсуждается.

— Следите за Кокориным, у которого не складывается в «Фиорентине»? Не звали его в «Сочи»?

— Мы с ним не разговаривали. Но у нас же есть тренерский совет, который определяет селекционную политику. Я тут не вмешиваюсь. Понимаете, у нас уже и так довольно возрастная команда. Хотели бы вырастить своих ребят, которые продолжат это дело.

— Значит, Кокорин в «Сочи» не вернется?

— Саша — очень талантливый игрок. Наверное, один из самых талантливых в России. Но вот так судьба распорядилась. Где-то он сам вот так поступил... Но в «Сочи», если помните, у него все получалось.

— Зря пошел в «Спартак»?

— Я всегда выступаю за спортивный принцип. Но иногда, видимо, побеждают какие-то материальные вещи.