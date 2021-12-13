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«Наиграл ли «Сочи» на 3:0? Счет на табло!» Ротенберг — о победе над «Спартаком», руке Игнатова, фарм-клубе «Зенита» и Кокорине

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 22:30
Борис Ротенберг. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Борис Ротенберг. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг — о крупной победе над «Спартаком».
13&nbsp;декабря. Сочи. &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. «Спартак» проиграл последний матч при Витории. Расстаться с португальцем — логичное решение

— Вы знаете, на самом деле вот такие победы и создают имидж нашему спорту, — говорит Ротенберг. — Мне было очень приятно видеть, что ребята не сломались, оставшись вдесятером, боролись и взяли верх.

— Но наиграли ли на такой крупный счет? Были отрезки, когда «Спартак» владел очень большим преимуществом.

— Это все относительно — наиграли или нет. Есть результат. Счет на табло. 3:0. Причем вдесятером смогли добиться такого результата. У нас есть команда, понимаете? Не один человек, а все вместе, игроки, тренерский штаб. У «Сочи» есть дух, который дает возможность побеждать. Здесь дело даже не в классе, а в характере. Мы бьемся. Я очень рад за ребят. Молодцы!

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
13 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
3:0
Спартак
Голы
Нобоа, 28 (1:0), Попов, 89 (2:0), Юсупов, 90+7 (3:0)
Сочи
Адамов Родригау Юрганов Прохин (Маммана, 46 ) Цаллагов Нобоа Терехов Заика (Маргасов, 90+3 ) Юсупов Жоаузинью (Попов, 67 ) Барсов (Бурмистров, 67 )
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Зобнин Ломовицкий (Шитов, 88) Мозес Промес Бакаев Игнатов (Мелкадзе, 59)
Предупреждения
Юсупов 36, Прохин 45, Цаллагов 48, Родригау 63, Адамов 90, Попов 90  -  Игнатов 27, Жиго 79, Бакаев 90
Удаления
Нобоа 65, Кофрие 90
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Данченко (Уфа) Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)

— Что скажете о первом пенальти в ворота «Спартака»? Это рука?

— Дело в том, что спартаковец руку не прижал. Мяч в итоге изменил свое направление. Это пенальти. Он же оторвал руку от корпуса, не плечом играл. Значит, фол.

— Нобоа накажете за удаление?

— Считаю, сегодня он был лучшим на поле. Буквально везде оказывался. И забил пенальти, и назад возвращался. Удаление? Несчастный случай. Кристиан это сделал неспециально. Устал просто. Возможно, следовало чуть раньше сделать замены. Он полностью выложился! Я бы еще Заику отметил. Таких футболистов надо поощрять. Они не жалеют себя ради игры.

— Могли себе представить, что «Сочи» будет третьим по итогам первой части сезона?

— Мы не смотрим на таблицу. У нас задача одна — выходить на каждый матч и побеждать. Не загадываем.

— После победы над «Зенитом», думаете, вас перестанут называть фарм-клубом питерцев?

— Конечно. Мы же всем все показали. Нет никакого совместного проекта. Это даже не обсуждается.

Александр Кокорин (слева). «Фиорентина» хочет расстаться с Кокориным, но разорвет ли он контракт с такой зарплатой?" Что говорят о русском нападающем в Италии

— Следите за Кокориным, у которого не складывается в «Фиорентине»? Не звали его в «Сочи»?

— Мы с ним не разговаривали. Но у нас же есть тренерский совет, который определяет селекционную политику. Я тут не вмешиваюсь. Понимаете, у нас уже и так довольно возрастная команда. Хотели бы вырастить своих ребят, которые продолжат это дело.

— Значит, Кокорин в «Сочи» не вернется?

— Саша — очень талантливый игрок. Наверное, один из самых талантливых в России. Но вот так судьба распорядилась. Где-то он сам вот так поступил... Но в «Сочи», если помните, у него все получалось.

— Зря пошел в «Спартак»?

— Я всегда выступаю за спортивный принцип. Но иногда, видимо, побеждают какие-то материальные вещи.

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры