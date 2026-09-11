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РПЛ 8 тур, расписание и результаты: Зенит — Локомотив, Спартак — Ростов, Краснодар — Акрон и другие матчи 11-13 сентября 2026

РПЛ, 8-й тур, расписание и результаты: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Александр Соболев и Александр Руденко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матчи 8-го тура чемпионата России-2026/27

Тур стартует в пятницу, 11 сентября, матчем «Крылья Советов» — «Родина».

В субботу, 12 сентября, пройдут четыре игры: «Факел» — «Балтика», «Зенит» — «Локомотив», «Динамо» — «Оренбург» и ЦСКА — «Рубин».

В воскресенье, 13 сентября, состоятся три встречи: «Ахмат» — «Динамо» Мх, «Спартак» — «Ростов» и «Краснодар» — «Акрон».

11 сентября, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
11 сентября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Родина

12 сентября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
Балтика
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Динамо
Оренбург
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

13 сентября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 14:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Динамо Мх
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 17:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ростов
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Акрон

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2026/27

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«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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В РПЛ закрылось летнее трансферное окно

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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