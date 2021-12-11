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Заболотный — король самого холодного матча года. Забил в стиле Златана и с пенальти — впервые в РПЛ!

Леонид Волотко
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 19:10
11 декабря. Москва. ЦСКА — «Арсенал» — 2:0. Футболисты ЦСКА поздравляют Антона Заболотного с забитым голом. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 декабря. Москва. ЦСКА — «Арсенал» — 2:0. Футболисты ЦСКА поздравляют Антона Заболотного с забитым голом. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
ЦСКА справился с «Арсеналом» в минус 11 градусов.

Футболисты ЦСКА и «Арсенала» надолго запомнят ледяную битву на «ВЭБ Арене». Еще в пятницу утром их отправили в отпуск, а матч официально перенесли на 2022 год из-за мороза в Москве. Но уже к вечеру все переиграли: встречу вернули в расписание, а футболистов — в расположение клубов. Особенно не повезло тулякам, которым еще нужно было добраться в другой город.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
11 дек, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Арсенал Т
Голы
Заболотный, 33 (1:0), Заболотный, 76 (2:0)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин Дивеев Мухин Ахметов (Щенников, 89 ) Зайнутдинов Бохинен (Кучаев, 23 ) Обляков Эджуке (Бистрович, 84 ) Заболотный
Арсенал Т
Коченков Сокол Радакович Смольников (Беляев, 39) Степанов Гулиев (Луценко, 73) Чаушич Давиташвили (Бьорнстрем, 46) Костадинов Марков Кангва
Предупреждения
Дивеев 69, Ахметов 79  -  Беляев 49, Радакович 75
Судьи
Панин (Дмитров) Веретешкин (Санкт-Петербург) Петросян (Бронницы)
ВАР
Турбин (Дмитров) Стипиди (Краснодар) Чистяков (Азов)

Реальных причин так никто и не озвучил, но дело точно не в погоде — все сервисы, включая Росгидрометцентр, заранее подтверждали: к стартовому свистку будет теплее минимально допустимых -15.

Неофициальных версий произошедшего несколько. По данным «СЭ», истинный мотив, из-за которого разгорелась вся история, — это желание правоохранительных органов, которые предъявили армейцам и их стадиону ряд претензий после игры с «Зенитом» (0:2), отменить матч. По их версии, «ВЭБ Арена» не соответствует нормам безопасности, а значит, проводить на нем матчи нельзя.

Это косвенно подтверждали действия ЦСКА: клуб не открывал продажу билетов и не вел аккредитацию СМИ, а в своем финальном заявлении так объяснил, почему игра с «Арсеналом» пройдет без зрителей: «В данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом».

Какие именно недостатки у ультрасовременного стадиона, открывшегося пять лет назад (кроме неработающих камер наблюдения), не уточняется. Но за час до матча состоялась финальная попытка переноса — в центральный круг вынесли термометр, который показал -10,6 градуса.

Очень холодно, но играть можно! Хотя получалось с трудом: первым не выдержал Бохинен, заменившийся из-за травмы в середине тайма. У «Арсенала» до перерыва греться ушли Смольников и Давиташвили — тоже из-за повреждений.

Быстрее всех к обледенелому газону и морозу адаптировался Заболотный. Пока «Арсенал» действовал по методичкам сборной России в Сплите, просто отбиваясь на тяжелом поле (к перерыву их процент владения рухнул до 40), ЦСКА расчерчивал атаки низом, обострял и быстро провернул роскошную комбинацию, которую завершил Антон.

В этой атаке страйкер ЦСКА все сделал идеально: качественно увел защитника, расчистив зону, а затем рванул в нее и забил в стиле Златана Ибрагимовича — пяткой в прыжке. Вау!

«Арсеналу» не повезло: до перерыва попали под первый гол Заболотного за пять матчей, а после — под первый дубль, который не трансформировался в хет-трик только из-за миллиметрового офсайда. Но из самого скандального матча года форвард все равно выжал максимум: в концовке заработал пенальти, который сам же и реализовал — впервые в премьер-лиге.

ЦСКА уходит в отпуск на временном третьем месте, а Заболотный — в статусе лучшего бомбардира команды (у Антона — 5 мячей, у Эджуке — 4) и с дебютным голом с точки в РПЛ. В 30 лет!

Только ради этого стоило проводить матч с «Арсеналом» в мороз!

Температура воздуха перед началом матча.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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