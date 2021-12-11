ЦСКА справился с «Арсеналом» в минус 11 градусов.

Футболисты ЦСКА и «Арсенала» надолго запомнят ледяную битву на «ВЭБ Арене». Еще в пятницу утром их отправили в отпуск, а матч официально перенесли на 2022 год из-за мороза в Москве. Но уже к вечеру все переиграли: встречу вернули в расписание, а футболистов — в расположение клубов. Особенно не повезло тулякам, которым еще нужно было добраться в другой город.

Реальных причин так никто и не озвучил, но дело точно не в погоде — все сервисы, включая Росгидрометцентр, заранее подтверждали: к стартовому свистку будет теплее минимально допустимых -15.

Неофициальных версий произошедшего несколько. По данным «СЭ», истинный мотив, из-за которого разгорелась вся история, — это желание правоохранительных органов, которые предъявили армейцам и их стадиону ряд претензий после игры с «Зенитом» (0:2), отменить матч. По их версии, «ВЭБ Арена» не соответствует нормам безопасности, а значит, проводить на нем матчи нельзя.

Это косвенно подтверждали действия ЦСКА: клуб не открывал продажу билетов и не вел аккредитацию СМИ, а в своем финальном заявлении так объяснил, почему игра с «Арсеналом» пройдет без зрителей: «В данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом».

Какие именно недостатки у ультрасовременного стадиона, открывшегося пять лет назад (кроме неработающих камер наблюдения), не уточняется. Но за час до матча состоялась финальная попытка переноса — в центральный круг вынесли термометр, который показал -10,6 градуса.

Делегат произвел замер температуры за час до матча, термометр показал -10,6. Игре быть ? #ЦСКАарсенал pic.twitter.com/wkY1GvUitC — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 11, 2021

Очень холодно, но играть можно! Хотя получалось с трудом: первым не выдержал Бохинен, заменившийся из-за травмы в середине тайма. У «Арсенала» до перерыва греться ушли Смольников и Давиташвили — тоже из-за повреждений.

Быстрее всех к обледенелому газону и морозу адаптировался Заболотный. Пока «Арсенал» действовал по методичкам сборной России в Сплите, просто отбиваясь на тяжелом поле (к перерыву их процент владения рухнул до 40), ЦСКА расчерчивал атаки низом, обострял и быстро провернул роскошную комбинацию, которую завершил Антон.

В этой атаке страйкер ЦСКА все сделал идеально: качественно увел защитника, расчистив зону, а затем рванул в нее и забил в стиле Златана Ибрагимовича — пяткой в прыжке. Вау!

Златан? Холланд? Жиру? Нет.



Это великий Зе положил красавчик пяткой ? pic.twitter.com/WQomQedAZd — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 11, 2021

«Арсеналу» не повезло: до перерыва попали под первый гол Заболотного за пять матчей, а после — под первый дубль, который не трансформировался в хет-трик только из-за миллиметрового офсайда. Но из самого скандального матча года форвард все равно выжал максимум: в концовке заработал пенальти, который сам же и реализовал — впервые в премьер-лиге.

Это первый гол Заболотного с пенальти в РПЛ. Историческое событие ? pic.twitter.com/FQJtXbxTA2 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 11, 2021

ЦСКА уходит в отпуск на временном третьем месте, а Заболотный — в статусе лучшего бомбардира команды (у Антона — 5 мячей, у Эджуке — 4) и с дебютным голом с точки в РПЛ. В 30 лет!

Только ради этого стоило проводить матч с «Арсеналом» в мороз!