Агаларова готовы продать зимой за 10 миллионов евро. Разбираемся, стоит ли лучший бомбардир РПЛ таких денег

Спойлер: конечно, нет.

Гамид Агаларов — главное открытие этого сезона РПЛ. Форвард «Уфы» возглавляет бомбардирскую гонку (11 мячей в 14 матчах), причем забивает даже топам — «Зениту», «Динамо», «Краснодару». Но уже зимой может сменить команду — пару дней назад в медиа появилась информация о готовности «Уфы» расстаться с нападающим за 10 миллионов евро.

«СЭ» разбирается, сколько стоит Гамид и когда лучший момент для продажи.

Агаларов банально может «сдуться». Примеров было немало

Главное, что смущает: страйкер «Уфы» проводит первый полноценный сезон на взрослом уровне. Еще год назад Гамид играл в дубле «Уфы» и только шел к тому, чтобы проявить себя в основе башкирского клуба.

Но, как только прорвался в главную команду, моментально выдал аномальную результативность. При 7,0 xG (ожидаемые голы) он забил 11 мячей — то есть на четыре больше, чем «должен был». Будет ли Агаларов забивать так много и дальше? Большой вопрос — особенно с учетом перехода в новую команду.

Один из вариантов для Гамида, о которых писали в СМИ, — московское «Динамо». Совсем недавно бело-голубые провернули похожий трансфер, подписав из «Рубина» Дениса Макарова. Молодой хавбек пока не привык к стилистике нового клуба, хотя она отличается от игры «Рубина» еще меньше, чем манера «Уфы». 7,5 миллиона евро, которые потратило «Динамо», Макаров пока не оправдал. И это лишь самый свежий пример. А сколько их было раньше?

Тот же «Рубин» в свое время отдал 7 миллионов за Ивана Игнатьева, который по таланту точно не уступал Агаларову и также подавал большие надежды. Теперь Игнатьев в глухом запасе «Рубина» и, кажется, без надежды на перезагрузку карьеры.

За Гамида просят еще больше.

В России давно не было таких дорогих трансферов

Состояние российского рынка таково, что рисковать 10 миллионами евро в РПЛ никто не в состоянии. Разве что «Зенит», но Семаку вряд ли нужен Агаларов. Для задач питерцев необходим проверенный и опытный форвард, который будет стабильно забивать 15-20 мячей каждый сезон. Гамид пока под это требование не подходит.

Да и похожих трансферов в Премьер-лиге почти не было. Если говорить о российских игроках, то самый дорогой переход случился летом 2013-го, когда «Анжи» заплатил 19 миллионов евро за Александра Кокорина. Спустя пару месяцев форвард за ту же сумму вернулся в «Динамо».

На втором месте — трансфер Игоря Денисова по маршруту «Зенит» — «Анжи» — «Динамо» (оба раза по 15 миллионов евро). Но все это случилось восемь лет назад, когда в РПЛ крутились большие деньги.

Самые дорогие трансферы российских игроков внутри чемпионата России. Фото «СЭ»

Самая дорогая продажа «Уфы» — 4 миллиона евро

Конечно, у «Уфы» репутация клуба, в котором зажигаются новые звезды. За последние пять лет из Башкирии отправились на повышение Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Лунев («Зенит»), Данил Круговой («Зенит»). При этом все вышеперечисленные трансферы, по данным Transfermarkt, не превысили и 4 миллионов евро.

Конечно, Шамиль Газизов умеет продавать. Болельщики «Спартака» подтвердят: еще свежи в памяти ожидания от Остона Урунова, которого покупали в статусе мегаталанта.

Но 10 миллионов за Агаларова — слишком смелый ценник даже для такого опытного менеджера, как Газизов.

— 10 миллионов евро — завышенная цена за Агаларова, — уверен главный редактор русскоязычной версии портала Transfermarkt Артем Заводник. — Думаю, «Уфа» пытается спекулировать на том, что рынок в России сейчас слегка перегрет из-за лимита.

В РПЛ не так много толковых молодых игроков с российским паспортом. «Уфа» следила за тем, что было летом, когда переходили за большие деньги Макаров, Марадишвили и Тикнизян. Всех их брали за суммы, которые превышали их рыночную стоимость. Неудивительно, что и «Уфа» пытается выжить максимум.

Но вряд ли кто-то предложит за Гамида больше 5 миллионов евро, тем более в зимнее трансферное окно. Если форвард продолжит забивать и после паузы, то к лету «Уфа», конечно, сможет рассчитывать на большее. Платить за Агаларова 10 миллионов уже сейчас — огромный риск.