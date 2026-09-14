Гутьеррес: «У «Динамо» очень интенсивный стиль игры»

Новичок «Динамо» Максимилиано Гутьеррес оценил стиль игры команды.

«Я вижу, что это команда, которая каждый день работает. Очень интенсивный стиль игры. Команда, которая очень любит владеть мячом, поэтому пока я очень хорошо чувствую себя здесь», — цитирует Гутьерреса ТАСС.

10 сентября «Динамо» объявило о трансфере 22-летнего полузащитника сборной Чили. Он подписал контракт до конца сезона-2030/31.

12 сентября Гутьеррес дебютировал за бело-голубых, выйдя на замену в матче с «Оренбургом» (1:0) в 8-м туре РПЛ.