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Максимилиано Гутьеррес оценил стиль игры Динамо в РПЛ

Гутьеррес: «У «Динамо» очень интенсивный стиль игры»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Новичок «Динамо» Максимилиано Гутьеррес оценил стиль игры команды.

«Я вижу, что это команда, которая каждый день работает. Очень интенсивный стиль игры. Команда, которая очень любит владеть мячом, поэтому пока я очень хорошо чувствую себя здесь», — цитирует Гутьерреса ТАСС.

10 сентября «Динамо» объявило о трансфере 22-летнего полузащитника сборной Чили. Он подписал контракт до конца сезона-2030/31.

12 сентября Гутьеррес дебютировал за бело-голубых, выйдя на замену в матче с «Оренбургом» (1:0) в 8-м туре РПЛ.

Источник: ТАСС
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Максимилиано Гутьеррес
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1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
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