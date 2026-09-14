Гутьеррес: «У «Динамо» очень интенсивный стиль игры»
Новичок «Динамо» Максимилиано Гутьеррес оценил стиль игры команды.
«Я вижу, что это команда, которая каждый день работает. Очень интенсивный стиль игры. Команда, которая очень любит владеть мячом, поэтому пока я очень хорошо чувствую себя здесь», — цитирует Гутьерреса ТАСС.
10 сентября «Динамо» объявило о трансфере 22-летнего полузащитника сборной Чили. Он подписал контракт до конца сезона-2030/31.
12 сентября Гутьеррес дебютировал за бело-голубых, выйдя на замену в матче с «Оренбургом» (1:0) в 8-м туре РПЛ.
Источник: ТАСС
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|0
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|5
|1
|2
|15-7
|16
|
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|Динамо
|8
|5
|1
|2
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|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
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|12
|
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|3
|2
|3
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|2
|5
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|11
|
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|2
|4
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|
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|4
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|
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|2
|2
|4
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|
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|1
|5
|2
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|8
|
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|8
|1
|3
|4
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|6
|
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|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
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|Родина
|8
|1
|1
|6
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|4
|
16
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|8
|0
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|6-12
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|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|1 : 1
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|3 : 2
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|3 : 0
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|1 : 1
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
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