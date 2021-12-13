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Болельщики любят Виторию? Они просто не любят Зарему и Федуна

Максим Алланазаров
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сегодня, 21:20
Зарема Салихова, Леонид Федун, Руй Витория. Фото «СЭ» Руй Витория. Фото Global Look Press
Зарема Салихова, Леонид Федун, Руй Витория. Фото «СЭ»
Теги:
Максим Алланазаров подводит итоги работы португальского тренера в «Спартаке».
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
13 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
3:0
Спартак
Голы
Нобоа, 28 (1:0), Попов, 89 (2:0), Юсупов, 90+7 (3:0)
Сочи
Адамов Родригау Юрганов Прохин (Маммана, 46 ) Цаллагов Нобоа Терехов Заика (Маргасов, 90+3 ) Юсупов Жоаузинью (Попов, 67 ) Барсов (Бурмистров, 67 )
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Зобнин Ломовицкий (Шитов, 88) Мозес Промес Бакаев Игнатов (Мелкадзе, 59)
Предупреждения
Юсупов 36, Прохин 45, Родригау 63, Адамов 90  -  Игнатов 27, Жиго 79, Бакаев 90
Удаления
Нобоа 66, Кофрие 90
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Данченко (Уфа) Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)
13&nbsp;декабря. Сочи. &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. «Спартак» проиграл последний матч при Витории. Расстаться с португальцем — логичное решение

В последнем матче года красно-белые разгромно проиграли «Сочи», завершили первую часть сезона на девятом месте и попрощались с Руем Виторией.

Впереди у «Спартака» назначение тренера Паоло Ваноли и спортивного директора Луки Каттани, а также очередной знак вопроса на перспективах. С такими данными весной «Спартак» будет пытаться спасти сезон. Задача нереально сложная, но выполнимая. Главное, чтобы все в клубе смотрели в одну сторону и минимизировали внутренние войны.

В матче с «Сочи» спартаковцы снова не смогли показать целостной игры. Команда Руя, опустив голову, отбивалась в первом тайме, забегала после пропущенного мяча и создала десяток моментов. Но в большинстве пропустила второй, а на последних минутах — и третий, уравнявшись в составах. Последний матч Руя напомнил его первое выступление против «Рубина». Стабильность в выступлениях команды Витории прослеживается хотя бы тут.

После выхода красно-белых из группы в Лиге Европы спартаковские болельщики завалили соцсети клуба сообщениями в поддержку тренера, напрочь забыв о катастрофически плохой игре в чемпионате, отсутствии узнаваемого стиля и двух месяцах без побед. Объяснить такое положение дел можно только одним фактом — Руя поддерживают назло Леониду Федуну и Зареме Салиховой.

Понять фанатов можно: людям надоели постоянные перестановки и чехарда внутри клуба, они хотят хоть какой-то стабильности и стратегии развития, а не постоянных метаний из одной стороны в другую. Но болельщики не понимают одной вещи: увольнение Витории и есть первый шаг к стабильности. Потому что новый тренер получит полную поддержку руководства и сможет спокойно работать.

Руй Витория. Почему Руя Виторию увольняют из «Спартака»

Вы же прекрасно понимаете, чьи кандидатуры Ваноли и Каттани, чей человек Франко Камоцци, кто берет на работу абсолютно каждого сотрудника клуба и с кем согласовываются все трансферы. Зарема, кажется, получила полный карт-бланш в управлении «Спартаком», а значит, по итогам всей этой кампании за результат можно будет спросить именно с нее. В конце концов, обожаемый всеми Массимо Каррера тоже не имел опыта работы главным тренером, но смог стать для болельщиков иконой.

Важный момент: если весной в «Спартаке» не хотят новой порции грязи с трибун в адресг владельца «Спартака» и его супруги, нужно не просто провести хорошую зимнюю трансферное кампанию, но и дать Зареме официальную должность. Конечно, можно и дальше руководить «Спартаком» из тени, но гораздо смелее выйти в свет и попытаться объяснить болельщикам свое видение дальнейшей жизни клуба. От этого всем будет лучше.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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