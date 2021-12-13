Болельщики любят Виторию? Они просто не любят Зарему и Федуна

Максим Алланазаров подводит итоги работы португальского тренера в «Спартаке».

В последнем матче года красно-белые разгромно проиграли «Сочи», завершили первую часть сезона на девятом месте и попрощались с Руем Виторией.

Впереди у «Спартака» назначение тренера Паоло Ваноли и спортивного директора Луки Каттани, а также очередной знак вопроса на перспективах. С такими данными весной «Спартак» будет пытаться спасти сезон. Задача нереально сложная, но выполнимая. Главное, чтобы все в клубе смотрели в одну сторону и минимизировали внутренние войны.

В матче с «Сочи» спартаковцы снова не смогли показать целостной игры. Команда Руя, опустив голову, отбивалась в первом тайме, забегала после пропущенного мяча и создала десяток моментов. Но в большинстве пропустила второй, а на последних минутах — и третий, уравнявшись в составах. Последний матч Руя напомнил его первое выступление против «Рубина». Стабильность в выступлениях команды Витории прослеживается хотя бы тут.

После выхода красно-белых из группы в Лиге Европы спартаковские болельщики завалили соцсети клуба сообщениями в поддержку тренера, напрочь забыв о катастрофически плохой игре в чемпионате, отсутствии узнаваемого стиля и двух месяцах без побед. Объяснить такое положение дел можно только одним фактом — Руя поддерживают назло Леониду Федуну и Зареме Салиховой.

Понять фанатов можно: людям надоели постоянные перестановки и чехарда внутри клуба, они хотят хоть какой-то стабильности и стратегии развития, а не постоянных метаний из одной стороны в другую. Но болельщики не понимают одной вещи: увольнение Витории и есть первый шаг к стабильности. Потому что новый тренер получит полную поддержку руководства и сможет спокойно работать.

Вы же прекрасно понимаете, чьи кандидатуры Ваноли и Каттани, чей человек Франко Камоцци, кто берет на работу абсолютно каждого сотрудника клуба и с кем согласовываются все трансферы. Зарема, кажется, получила полный карт-бланш в управлении «Спартаком», а значит, по итогам всей этой кампании за результат можно будет спросить именно с нее. В конце концов, обожаемый всеми Массимо Каррера тоже не имел опыта работы главным тренером, но смог стать для болельщиков иконой.

Важный момент: если весной в «Спартаке» не хотят новой порции грязи с трибун в адресг владельца «Спартака» и его супруги, нужно не просто провести хорошую зимнюю трансферное кампанию, но и дать Зареме официальную должность. Конечно, можно и дальше руководить «Спартаком» из тени, но гораздо смелее выйти в свет и попытаться объяснить болельщикам свое видение дальнейшей жизни клуба. От этого всем будет лучше.