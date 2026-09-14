В «Акроне» заявили о доверии к главному тренеру Благоевичу

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил «СЭ», что клуб полностью доверяет главному тренеру Срджану Благоевичу.

53-летний сербский специалист возглавил «Акрон» 8 июня 2026 года, подписав четырехлетний контракт с тольяттинским клубом.

«На слухи о возможном увольнении Благоевича мы никак не реагируем. СМИ всегда действуют прямолинейно: команда играет и не набирает очки — давайте уволим тренера; команда выигрывает — отправляют тренера в «Барселону». Мы проходили это же в прошлом году с предыдущим тренером. Мы уже не раз доказали, что не принимаем импульсивных решений. Свои решения мы принимаем на основе прогресса команды, который либо есть, либо нет. Доверие к Благоевичу есть. Мы вместе работаем, понимаем, что и как мы делаем. Для нас это первоочередно», — сказал Клюшев «СЭ».

«Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 17 сентября тольяттинцы на своем поле примут «Ахмат».

(Кирилл Радченко)