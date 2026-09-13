Максименко не удивится, если Сафонов выиграет награду лучшему голкиперу года

Вратарь «Спартака» Александр Максименко пожелал голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову удачи в борьбе за приз имени Льва Яшина.

Ранее France Football включил Сафонова в список номинантов на трофей, который вручается лучшему голкиперу по итогам сезона.

— Кто для вас лучший вратарь года?

— У всех есть шансы. Желаю Моте Сафонову удачи. Честно, тяжело сказать, кто впечатлил. Искренне говорю, что конкретно не слежу.

— Возинья?

— Подтаскивал свою сборную местами.

— Не удивитесь, если Сафонов выиграет?

— Нет, почему? Ничему не удивлюсь в этой жизни.

— Эта награда долгое время носила имя Льва Яшина.

— Хотелось бы, чтобы эта премия продолжила носить имя Льва Ивановича.