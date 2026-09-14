Массалыга рад возвращению Барко после болезни: «Поздравил его с возвращением»

Полузащитник «Спартака» Никита Массалыга в разговоре с «СЭ» высказался о возвращении хавбека красно-белых Эсекьеля Барко после болезни.

Аргентинец попал в заявку на матч 8-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

«Не спрашивал его про состояние, просто поздравил его с возвращением. Очень рад его видеть», — сказал Массалыга «СЭ».

Барко не выходил на поле после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) 23 августа из-за болезни. 27-летний аргентинец болел бронхитом.

В этом сезоне Барко провел 5 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.