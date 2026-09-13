«Зенит»: тайм пробуждения. «Динамо»: победа от Окишора. ЦСКА не проигрывает даже при 80% матча в меньшинстве

Обозреватель «СЭ» — о главных событиях субботы в РПЛ.

Участник чемпионата мира в составе сборной Бразилии должен уметь что-то, чего не умеют другие!

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

С трудом представлял, что «Зенит» после трех поражений в семи турах может дома не обыграть «Локо» образца нынешнего сезона. Хотя и «Родине», и ЦСКА петербуржцы уступили именно на своем стадионе. К тому же красно-зеленые остались без Андрея Мостового в стартовом составе — все возможные инсайдеры за пару дней до игры раструбили, что «Зенит», отдавший вингера в аренду, якобы не разрешил выпустить его с первых минут, и переговоры ни к чему не привели.

Официально, впрочем, эту информацию не подтвердили, но первая мысль все равно была такой, что хотелось процитировать классический фильм: «Хоботов, это мелко». При этом запрет на игру против команды, которая отдала футболиста в аренду, сейчас незаконен. И Михаил Галактионов перед игрой сказал, что Андрей не в основе из-за насыщенного календаря. В Калининграде, после нескольких тренировок, ему это выйти — и забить победный мяч — не помешало. Чтобы после сесть на скамейку.

Тем не менее «Локомотив» оказался на удивление хорош в первом тайме и к перерыву по делу вел в счете. Болельщики «Зенита» были вправе сетовать на решение молодого судьи Никиты Новикова не зафиксировать нарушение (более того, с выдачей желтой карточки) Ильи Еремеева при жестком стыке в центре поля с Вильмаром Барриосом, с которого началась голевая атака.

Но это не оправдывает ни последующей грубой позиционной ошибки Кевина Андраде, ни вообще того факта, что штатный центральный защитник играл на незнакомом ему месте с правого фланга; ни в целом плохой, медленной, вялой игры «Зенита» до перерыва. Прав был Владислав Радимов, между таймами заметивший в студии, что хозяева действовали хуже соперника и для перелома в игре обязаны ее резко ускорить. «Локо» ведь и второй гол спокойно мог забивать, когда Николай Комличенко, получив мяч после паса назад Артема Карпукаса и оказавшись один на один с Денисом Адамовым, пробил откровенно плохо. Гости после выстрела Александра Руденко вообще до конца тайма контролировали игру и не дали команде Сергея Семака ничего создать.

Но и Радимов оказался прав — с первых же секунд второго тайма «Зенит» взвинтил темп и очень быстро забил. Причем на табло отметился худший игрок первого тайма Андраде, после штрафного и второй волны атаки вовремя сделавший шаг из офсайда назад. Но и тут «Локо» не сдулся — сразу же по серьезному сейву ногами сделали и Адамов, и Антон Митрюшкин, были у гостей моменты и позже. Однако против них играл уже другой, проснувшийся «Зенит». И в первую очередь это стало очевидно после замены Карпукаса на Педро. Двух опорников — с Барриосом — хозяевам было слишком много, а выход молодого бразильца вернул баланс и энергетику в питерскую атаку.

«Зенит», как я и предполагал, все же выиграл — благодаря забегу Луиса Энрике после паса Педро головой на ход. Чему тут удивляться — участник недавнего чемпионата мира в составе сборной Бразилии обязан уметь делать то, что не умеют другие. Например, быстрее всех бежать. Тут он улетел от Лукаса Фассона как от стоячего.

Но «Локомотив» был совсем не пустой. Возможно, это даже и лучший пока матч красно-зеленых в чемпионате. Пусть команда остается на 13-м месте, из опасной зоны она выйти должна. Тем более что, помимо Мостового, ей сразу начали приносить пользу и Сергей Бабкин, и последний новичок, а точнее, возвращенец — Николай Титков из «Балтики». На «Газпром-Арене» он был одним из лучших.

Что же до Мостового, то он, как и прогнозировали инсайдеры, вышел на концовку — появился на 83-й минуте. «Газпром-Арена» даже проскандировала его фамилию — такое крайне редко бывает с игроком противоположной команды. Уже упомянутый мною Радимов высказал по этому поводу восхищение, сообщив, что его чуть на слезу не пробило. Но Андрей на этот раз не успел сделать ничего, кроме фола на желтую карточку на Барриосе, перед которым он тут же извинился.

Иван Обляков реализует пенальти. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» не повторило историю «Спартака», а ЦСКА при 75+ минутах в меньшинстве продолжил беспроигрышную серию

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 18:30. РЖД Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)

«Динамо» важно было не повторить историю «Спартака», у которого за яркой победой над «Зенитом» случилась как раз домашняя ничья с «Оренбургом». Бело-голубые вслед за блестящим для себя матчем против спартаковцев встречались на «РЖД Арене» с тем же соперником.

И динамовцы, не реализовав пенальти и упустив еще ряд прекрасных шансов, были очень близки к потере очков. Но как чудесно Виктор Окишор на 90-й минуте, убрав двоих соперников, жахнул — пусть и с рикошетом — в «девятку»! Это был победный мяч из категории топ.

Давно слежу за этим незаурядным 19-летним парнем, расстраиваюсь, когда он выпадает из обоймы, и желаю ему удачи — таких природных талантов у нас немного. И такой гол — не просто красивый, но и чрезвычайно важный — должен зарядить Окишора уверенностью, что он способен делать удивительные вещи не только на молодежном и кубковом уровне. Виктор сказал «нет» нулевой ничьей, и после этого тура команда Сандро Шварца в худшем случае (то есть при победе «Спартака») будет делить второе-четвертое места; если же красно-белые не обыграют «Ростов», то второе-третье с ЦСКА.

Армейцы начали матч с «Рубином» со стопроцентного пенальти — более явного фола на Матвее Кисляке трудно себе представить. Иван Обляков так же всадил мяч в правую «девятку», как и с «Зенитом»: Евгений Ставер угадал направление удара, но его сила была для голкипера слишком велика. Жаль только, что главное судейское открытие страны прошлого сезона Инал Танашев, отлично уже работавший и в нынешнем первенстве, как это, так и следующее важное решение в матче принял только с помощью ВАР, а не сам и сразу.

А следующим вердиктом — и очень вскоре — стала даже не красная, а бордовая карточка Матеусу Рейсу. Удар шипами под колено без малейшей попытки его смягчить не допускал иной трактовки, кроме удаления, да еще и с долгой дисквалификацией. Если уж Константину Тюкавину за его фол в игре со «Спартаком» дали два матча, то сколько заслуживает Рейс? Более того, он еще и толкнул в спину Танашева. То есть, помимо фола, здесь еще и физическое воздействие на судью!

Помешательство Рейса изменило ход так удачно начинавшегося для армейцев матча. И то не сразу — сперва ЦСКА создал два момента, и стань счет 2:0, поди еще с него отыграйся. Но вскоре уже «Рубин» дважды попал в перекладину в одной атаке. Армейцы делали что могли и атаковали порой весьма интересно, хотя у Казани — что вполне логично — шансов забить было больше. Но сделать это удалось только самому заметному игроку матча — Арройо, который и численное преимущество для своей команды заработал, и в перекладину пробил, и, наконец, забил.

А яблоко раздора двух клубов — участников этого матча, оказавшийся в последний момент в ЦСКА Иван Олейников, вышел на замену тогда же, когда и Мостовой в матче «Зенит» — «Локомотив». И его отличный пас в зону вратарской едва не стал голевым — красно-синие пытались атаковать и даже прессинговать (!), играя вдесятером, до последних минут.

В итоге «Рубин» ограничился 1:1 — счетом, к которому казанцев в этом первенстве словно приговорили. Начиная с третьего тура, команда Франка Артиги так закончила матчи с «Оренбургом», «Ростовом», «Балтикой», «Ахматом». И вот теперь с ЦСКА — в эту череду вклинились только 3:1 с махачкалинским «Динамо».

А не проигрывают казанцы аж с первого тура, когда уступили «Краснодару». При этом с одним поражением они делят 7-8 места с «Балтикой», которая в самом результативном матче дня сумела отыграться с 0:2 от «Факела» (каким прекрасным голом Равиль Нетфуллин открыл счет!), когда сперва новичок из «Ростова» Егор Голенков здорово сыграл на опережение, затем же в добавленное время Матвей Бардачев сыграл рукой в своей штрафной, и воронежцы лишились победы, которая была у них фактически в кармане. Но у Брайана Хиля, кажется, железные нервы, и нога на 11-метровой отметке у него не дрогнула.

ЦСКА же не проигрывает вообще — подобно «Краснодару», которому домашний матч с «Акроном», правда, предстоит провести сегодня, но с трудом можно представить в нем поражение лидера. Хотя «Зенит» — то «Родине» уступал...

Для Дмитрия Игдисамова это если и не дебют мечты, то нечто такое, чего ожидать было крайне сложно. Молодой тренер представил нам живую, интересную команду, которой удается идти без поражений и показывать привлекательный футбол даже без травмированных Игоря Акинфеева, Мойзеса, Милана Гайича.