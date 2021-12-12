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«Локо» подал признаки жизни и прервал 7-матчевую серию без побед! Но зимой нужно что-то менять

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 21:20
12 декабря. Москва. «Локомотив» — «Уфа» — 2:0. Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 декабря. Москва. «Локомотив» — «Уфа» — 2:0. Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Красно-зеленые обыграли «Уфу» в заключительном матче года (2:0).
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Уфа
Голы
Марадишвили, 71 (1:0), Керк, 74 (2:0)
Локомотив
Худяков Пабло Ненахов (Тикнизян, 50 ) Рыбус Марадишвили Баринов Бабкин Зинович (Черный, 90 ) Рыбчинский (Борисенко, 87 ) Керк Смолов
Уфа
Беленов Плиев Никитин Милетич Ботака-Иобома (Саплинов, 46) Журавлев Фищенко Алиев (Сухов, 84) Мрзляк (Ахатов, 85) Камилов (Голубев, 75) Агаларов
Предупреждения
Баринов 11, Зинович 31, Бабкин 41  -  Ботака-Иобома 39, Мрзляк 52
Судьи
Любимов (Санкт-Петербург) Жвакин (Ленинградская область) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Мешков (Дмитров) Воронцов (Ярославль) Бобровский (Санкт-Петербург)

«Локомотив» набрал три очка, но должен быть счастлив, что наступает зимняя пауза. Пожалуй, в РПЛ только «Рубину» передышка требуется так же сильно, как команде Маркуса Гисдоля. Правда, у казанцев нет таких чудовищных кадровых проблем, которые напрямую влияют на результат.

К матчу с «Уфой» «Локомотив» подошел с серией из семи матчей без побед и с пятью поражениями подряд во всех турнирах. Причем календарь в лиге у красно-зеленых был относительно простым, но они все равно застряли в середине таблицы. Конечно, обильно критиковали и критикуют нового тренера, при котором «Локо» до воскресенья одержал только две победы. Теперь три — все равно мало.

Возможно, энергозатратный стиль игры немца и повлиял на спад. Еще по работе Гисдоля в «Хоффенхайме» и «Гамбурге» было понятно, что он требует от своих игроков максимальной отдачи и интенсивного прессинга. А для этого нужна хорошая «физика», которую нарабатывают на сборах. У Маркуса пока никаких сборов не было, зато повреждений — тьма. Все настолько плохо, что в запас на матч с «Уфой» попали всего пять полевых игроков, а в основном составе вышли сразу три юноши. И если к 17-летнему Даниилу Худякову в воротах мы уже привыкли, то к 19-летнему Сергею Бабкину и 18-летнему Кириллу Зиновичу в стартовом составе — нет. Последний вообще впервые вышел в основе «Локо», причем сразу в нападении в паре со Смоловым. Номинально белорус — «десятка», хотя его высоченный рост позволяет комфортно играть и на позиции форварда.

У «Уфы» проблем тоже хватало: дисквалификации и травмы срубили почти столько же игроков, сколько у «Локомотива». И в резерве у гостей тоже находилось всего пять полевых футболистов. Однако по первым 30 минутам казалось, что кадровые трудности есть лишь у красно-зеленых. «Локо» постоянно владел мячом, но моменты создавали только гости. В первые полчаса Худяков отбил сразу три непростых удара. Никто бы не удивился, если бы «Уфа» забила до перерыва — счет 0:1 был бы логичен. У ворот Беленова за первый тайм была только одна вспышка, когда Керк попал в штангу.

Гостям удавались прессинг и игра на контратаках, а «Локомотив» с трудом конструировал позиционные атаки. Выпускать на поле Гисдолю было некого. Более того, в начале второго тайма мы увидели очередную травму — Ненахов от боли закричал на весь стадион, после чего был заменен на Тикнизяна.

Гисдолю оставалось рассчитывать лишь на тех, кто вышел в стартовом составе. Вероятно, в перерыве немец попросил команду активно действовать на флангах, потому что в первом тайме этого не хватало. И действительно, во второй половине красно-зеленые оттаяли и хотя бы стали чаще бить по воротам. Пожалуй, к 70-й минуте как минимум на один гол наиграли — его вколотил Марадишвили.

Ростислав Мурзагулов. Мурзагулов: «Поздравляю арбитра с победой «Локомотива». Обсудим протест»

Однако за пару минут до этого случился ключевой эпизод — Баринов, имея желтую карточку, в борьбе ударил локтем по лицу Саплинову. Такие эпизоды повсеместно караются предупреждениями, но арбитр Артем Любимов простил капитана «Локомотива». Забавно, что в матче первого круга между этими же командами Баринова удалили, но сейчас он избежал красной карточки. И сразу после этого «Локо» открыл счет.

Пропустив, «Уфа» раскрылась, а хозяева следом забили второй — Керк обеспечил московскому клубу победу. Однако послевкусие от этих трех очков спорное. «Уфа» гораздо лучше вела игру в первом тайме и должна была оставаться в большинстве при счете 0:0. Но это был не ее день. Даже Гамид Агаларов не забил — в добавленное время лучший бомбардир чемпионата не реализовал выход один на один.

«Уфа» проигрывает и зимует в зоне вылета, а «Локомотив» внезапно оживает. Красно-зеленым нужно отдохнуть, восстановить силы, залечить травмы, хорошенько поработать на сборах и усилиться. Иначе до еврокубков «Локомотив» не дотянет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Гоша Чернов все материалы автора

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