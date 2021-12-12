«Локо» подал признаки жизни и прервал 7-матчевую серию без побед! Но зимой нужно что-то менять

Красно-зеленые обыграли «Уфу» в заключительном матче года (2:0).

«Локомотив» набрал три очка, но должен быть счастлив, что наступает зимняя пауза. Пожалуй, в РПЛ только «Рубину» передышка требуется так же сильно, как команде Маркуса Гисдоля. Правда, у казанцев нет таких чудовищных кадровых проблем, которые напрямую влияют на результат.

К матчу с «Уфой» «Локомотив» подошел с серией из семи матчей без побед и с пятью поражениями подряд во всех турнирах. Причем календарь в лиге у красно-зеленых был относительно простым, но они все равно застряли в середине таблицы. Конечно, обильно критиковали и критикуют нового тренера, при котором «Локо» до воскресенья одержал только две победы. Теперь три — все равно мало.

Возможно, энергозатратный стиль игры немца и повлиял на спад. Еще по работе Гисдоля в «Хоффенхайме» и «Гамбурге» было понятно, что он требует от своих игроков максимальной отдачи и интенсивного прессинга. А для этого нужна хорошая «физика», которую нарабатывают на сборах. У Маркуса пока никаких сборов не было, зато повреждений — тьма. Все настолько плохо, что в запас на матч с «Уфой» попали всего пять полевых игроков, а в основном составе вышли сразу три юноши. И если к 17-летнему Даниилу Худякову в воротах мы уже привыкли, то к 19-летнему Сергею Бабкину и 18-летнему Кириллу Зиновичу в стартовом составе — нет. Последний вообще впервые вышел в основе «Локо», причем сразу в нападении в паре со Смоловым. Номинально белорус — «десятка», хотя его высоченный рост позволяет комфортно играть и на позиции форварда.

У «Уфы» проблем тоже хватало: дисквалификации и травмы срубили почти столько же игроков, сколько у «Локомотива». И в резерве у гостей тоже находилось всего пять полевых футболистов. Однако по первым 30 минутам казалось, что кадровые трудности есть лишь у красно-зеленых. «Локо» постоянно владел мячом, но моменты создавали только гости. В первые полчаса Худяков отбил сразу три непростых удара. Никто бы не удивился, если бы «Уфа» забила до перерыва — счет 0:1 был бы логичен. У ворот Беленова за первый тайм была только одна вспышка, когда Керк попал в штангу.

Гостям удавались прессинг и игра на контратаках, а «Локомотив» с трудом конструировал позиционные атаки. Выпускать на поле Гисдолю было некого. Более того, в начале второго тайма мы увидели очередную травму — Ненахов от боли закричал на весь стадион, после чего был заменен на Тикнизяна.

Гисдолю оставалось рассчитывать лишь на тех, кто вышел в стартовом составе. Вероятно, в перерыве немец попросил команду активно действовать на флангах, потому что в первом тайме этого не хватало. И действительно, во второй половине красно-зеленые оттаяли и хотя бы стали чаще бить по воротам. Пожалуй, к 70-й минуте как минимум на один гол наиграли — его вколотил Марадишвили.

? Выстрел Марадишвили

? Пятка Керка



«Локо» двумя зрелищными голами разобрался с «Уфой» и ушел на паузу в топ-5 ? pic.twitter.com/S3HtuEv9Hd — Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2021

Однако за пару минут до этого случился ключевой эпизод — Баринов, имея желтую карточку, в борьбе ударил локтем по лицу Саплинову. Такие эпизоды повсеместно караются предупреждениями, но арбитр Артем Любимов простил капитана «Локомотива». Забавно, что в матче первого круга между этими же командами Баринова удалили, но сейчас он избежал красной карточки. И сразу после этого «Локо» открыл счет.

Пропустив, «Уфа» раскрылась, а хозяева следом забили второй — Керк обеспечил московскому клубу победу. Однако послевкусие от этих трех очков спорное. «Уфа» гораздо лучше вела игру в первом тайме и должна была оставаться в большинстве при счете 0:0. Но это был не ее день. Даже Гамид Агаларов не забил — в добавленное время лучший бомбардир чемпионата не реализовал выход один на один.

«Уфа» проигрывает и зимует в зоне вылета, а «Локомотив» внезапно оживает. Красно-зеленым нужно отдохнуть, восстановить силы, залечить травмы, хорошенько поработать на сборах и усилиться. Иначе до еврокубков «Локомотив» не дотянет.