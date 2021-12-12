«Зенит»: ничья без Дзюбы и Азмуна. Чемпион уходит зимовать на первом месте

Сине-бело-голубые разделили очки с «Динамо» — 1:1.

Впервые за год без форвардов

Последний раз до этого дня «Зенит» играл без Сердара Азмуна и Артема Дзюбы в ноябре 2020 года. Тогда команду Сергея Семака скосили различные проблемы со здоровьем, но она смогла победить «Химки» в гостях. В нападении вышел Александр Ерохин, который той осенью блистал. Забил он и в той встрече.

Но одно дело — «Химки», а совсем другое — «Динамо», которому требовались три очка, чтобы стать зимним чемпионом. Без нападающих выходить на игру с прямым конкурентом было страшно. Но что делать? И Азмун, и Дзюба получили травмы в матче с «Челси», а Ерохин, судя по последним встречам, находится не в лучшей форме.

Вообще вокруг обоих основных форвардов в последние дни крутилось много новостей. Авторитетные зарубежные инсайдеры сообщили, что Азмун договорился о переходе в «Лион» летом свободным агентом, но есть вероятность, что французский клуб выкупит иранца у «Зенита» уже зимой. Если так, то, может быть, Азмун в среду сыграл последний матч за сине-бело-голубых.

Дзюба в отпуске

С Дзюбой все сложнее. У него, как известно, соглашение с невским клубом тоже заканчивается через полгода, но есть опция автоматического продления при определенных условиях: Артем должен провести 70% матчей в сезоне. Но, конечно, пропускал встречу с «Динамо» нападающий не из-за этого — он повредил колено в концовке игры с «Челси» и даже не полетел в Москву. Более того, в Telegram-каналах накануне игры появилось фото, на котором Дзюба с семьей якобы кормит скатов на Мальдивах.

Не все болельщики «Зенита» поняли, почему нападающий уже в отпуске — мог бы отправиться в Петровский парк и поддержать команду. Но такие вещи происходят часто по всему миру, так что винить Дзюбу смысла нет: тренерский штаб его отпустил.

В итоге заявка гостей выглядела катастрофически: номинальных центрфорвардов не наблюдалось даже в запасе, да и на поле эта позиция не была ни за кем закреплена. На острие попеременно появлялись то Андрей Мостовой, то Клаудиньо, то Малком, то Вендел (повреждение последнего в матче с «Челси» оказалось несерьезным). Даже тепловые карты игроков группы атаки доказывают, что конкретного нападающего у «Зенита» не было. И, может быть, эта вынужденная тактическая хитрость повлияла на результат.

Клаудиньо: незабитый пенальти и гол

Даже хорошо, что на первых минутах Клаудиньо не реализовал пенальти. Если бы забил, то «Зенит» наверняка откатился бы назад и отдал мяч соперникам. Но сине-бело-голубые весь первый тайм действовали с позиции силы и, что самое главное, внешне легко выходили из-под знаменитого прессинга «Динамо». Вообще хозяева разочаровали в первые 45 минут: один удар по воротам, одно касание в чужой штрафной и 36% владения мячом.

«Зенит» на фоне «Динамо» выглядел заметно лучше, хотя всего две недели назад в другом московском матче — против ЦСКА — чемпионов России критиковали за боязливую игру. На этот раз уже соперники сине-бело-голубых действовали чрезмерно осторожно.

В обороне «Динамо» тоже было сложно с учетом непредсказуемой тактики противников в атаке. «Зенит» так еще не играл: если к Азмуну и Дзюбе бело-голубые могли подготовиться, то к хаосу у чужих ворот — нет. Мостовой и Клаудиньо безостановочно перемещались по всему переднему фронту, и защитники «Динамо» просто терялись при опеке. Как иллюстрация — гол Клаудиньо.

Логичная ничья

Пропущенный мяч ожидаемо повлиял на игру «Зенита». Но не только он, а и травмы Малкома с Венделом — обоих бразильцев в перерыве заменили на Магомеда Оздоева и Ерохина. Уже по первым минутам второго тайма стало заметно, что «Зенит» опустил линию обороны. Впереди стало получаться гораздо меньше. Что логично, ведь без Вендела гости лишились мощного атакующего инструмента — продвижения мяча через центр. Ярослав Ракицкий был дисквалифицирован, так что и его длинных передач «Зениту» не хватало.

А вот «Динамо» явно прибавило и перехватило мяч у чемпионов. Правда, довольно долго хозяева не создавали голевые моменты, но к забитому мячу они были явно ближе гостей. «Зенит» в атаке вообще растворился после перерыва — выход Ерохина не принес ничего, а активность Клаудиньо и Мостового куда-то пропала. «Динамо» все-таки забило — оборона «Зенита» забыла Дмитрия Скопинцева, который влетел в штрафную с левого фланга и сравнял счет.

«Динамо» заслужило ничью. Финиш матча хозяева отыграли активнее и вполне могли вырвать победу, если бы им повезло. А «Зенит» после перерыва завял. Совокупный итог прост: гости выиграли первый тайм, хозяева — второй. Ничья оставляет «Зенит» зимовать на первом месте, и, наверное, для команды Семака это плюс: с такими значительными потерями не проиграть в гостях у ближайшего конкурента — хорошо.