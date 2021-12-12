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«Зенит»: ничья без Дзюбы и Азмуна. Чемпион уходит зимовать на первом месте

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 16:20
12 декабря. Москва. «Динамо» — «Зенит» — 1:1. Денис Макаров (в белом) против Вендела. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 декабря. Москва. «Динамо» — «Зенит» — 1:1. Денис Макаров (в белом) против Вендела. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Сине-бело-голубые разделили очки с «Динамо» — 1:1.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Зенит
Голы
Клаудиньо, 34 (0:1), Скопинцев, 72 (1:1)
Нереализованный пенальти
Клаудиньо 11
Динамо
Шунин Бальбуэна Ордец Скопинцев (Паршивлюк, 90+3 ) Варела Фомин Моро Захарян Грулев Макаров Тюкавин (Игбун, 84 )
Зенит
Кержаков Чистяков Ловрен Дуглас Сантос Караваев Барриос Вендел (Оздоев, 46) Кузяев (Сутормин, 87) Клаудиньо (Кузнецов, 90+4) Малком (Ерохин, 46) Мостовой (Круговой, 87)
Предупреждения
Моро 69  -  Дуглас Сантос 45
Судьи
Карасев (Москва) Лунев (Новосибирск) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Москалев (Воронеж) Демешко (Химки)
&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. РПЛ: «Спартак» — «Сочи», «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» и другие матчи 18-го тура

Впервые за год без форвардов

Последний раз до этого дня «Зенит» играл без Сердара Азмуна и Артема Дзюбы в ноябре 2020 года. Тогда команду Сергея Семака скосили различные проблемы со здоровьем, но она смогла победить «Химки» в гостях. В нападении вышел Александр Ерохин, который той осенью блистал. Забил он и в той встрече.

Но одно дело — «Химки», а совсем другое — «Динамо», которому требовались три очка, чтобы стать зимним чемпионом. Без нападающих выходить на игру с прямым конкурентом было страшно. Но что делать? И Азмун, и Дзюба получили травмы в матче с «Челси», а Ерохин, судя по последним встречам, находится не в лучшей форме.

Вообще вокруг обоих основных форвардов в последние дни крутилось много новостей. Авторитетные зарубежные инсайдеры сообщили, что Азмун договорился о переходе в «Лион» летом свободным агентом, но есть вероятность, что французский клуб выкупит иранца у «Зенита» уже зимой. Если так, то, может быть, Азмун в среду сыграл последний матч за сине-бело-голубых.

Артем Дзюба. Появилось фото Дзюбы, отдыхающего на Мальдивах. Нападающий пропускает игру с «Динамо»

Дзюба в отпуске

С Дзюбой все сложнее. У него, как известно, соглашение с невским клубом тоже заканчивается через полгода, но есть опция автоматического продления при определенных условиях: Артем должен провести 70% матчей в сезоне. Но, конечно, пропускал встречу с «Динамо» нападающий не из-за этого — он повредил колено в концовке игры с «Челси» и даже не полетел в Москву. Более того, в Telegram-каналах накануне игры появилось фото, на котором Дзюба с семьей якобы кормит скатов на Мальдивах.

Не все болельщики «Зенита» поняли, почему нападающий уже в отпуске — мог бы отправиться в Петровский парк и поддержать команду. Но такие вещи происходят часто по всему миру, так что винить Дзюбу смысла нет: тренерский штаб его отпустил.

В итоге заявка гостей выглядела катастрофически: номинальных центрфорвардов не наблюдалось даже в запасе, да и на поле эта позиция не была ни за кем закреплена. На острие попеременно появлялись то Андрей Мостовой, то Клаудиньо, то Малком, то Вендел (повреждение последнего в матче с «Челси» оказалось несерьезным). Даже тепловые карты игроков группы атаки доказывают, что конкретного нападающего у «Зенита» не было. И, может быть, эта вынужденная тактическая хитрость повлияла на результат.

Клаудиньо: незабитый пенальти и гол

Даже хорошо, что на первых минутах Клаудиньо не реализовал пенальти. Если бы забил, то «Зенит» наверняка откатился бы назад и отдал мяч соперникам. Но сине-бело-голубые весь первый тайм действовали с позиции силы и, что самое главное, внешне легко выходили из-под знаменитого прессинга «Динамо». Вообще хозяева разочаровали в первые 45 минут: один удар по воротам, одно касание в чужой штрафной и 36% владения мячом.

«Зенит» на фоне «Динамо» выглядел заметно лучше, хотя всего две недели назад в другом московском матче — против ЦСКА — чемпионов России критиковали за боязливую игру. На этот раз уже соперники сине-бело-голубых действовали чрезмерно осторожно.

В обороне «Динамо» тоже было сложно с учетом непредсказуемой тактики противников в атаке. «Зенит» так еще не играл: если к Азмуну и Дзюбе бело-голубые могли подготовиться, то к хаосу у чужих ворот — нет. Мостовой и Клаудиньо безостановочно перемещались по всему переднему фронту, и защитники «Динамо» просто терялись при опеке. Как иллюстрация — гол Клаудиньо.

Логичная ничья

Пропущенный мяч ожидаемо повлиял на игру «Зенита». Но не только он, а и травмы Малкома с Венделом — обоих бразильцев в перерыве заменили на Магомеда Оздоева и Ерохина. Уже по первым минутам второго тайма стало заметно, что «Зенит» опустил линию обороны. Впереди стало получаться гораздо меньше. Что логично, ведь без Вендела гости лишились мощного атакующего инструмента — продвижения мяча через центр. Ярослав Ракицкий был дисквалифицирован, так что и его длинных передач «Зениту» не хватало.

А вот «Динамо» явно прибавило и перехватило мяч у чемпионов. Правда, довольно долго хозяева не создавали голевые моменты, но к забитому мячу они были явно ближе гостей. «Зенит» в атаке вообще растворился после перерыва — выход Ерохина не принес ничего, а активность Клаудиньо и Мостового куда-то пропала. «Динамо» все-таки забило — оборона «Зенита» забыла Дмитрия Скопинцева, который влетел в штрафную с левого фланга и сравнял счет.

«Динамо» заслужило ничью. Финиш матча хозяева отыграли активнее и вполне могли вырвать победу, если бы им повезло. А «Зенит» после перерыва завял. Совокупный итог прост: гости выиграли первый тайм, хозяева — второй. Ничья оставляет «Зенит» зимовать на первом месте, и, наверное, для команды Семака это плюс: с такими значительными потерями не проиграть в гостях у ближайшего конкурента — хорошо.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры