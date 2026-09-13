Мусаев потерял очки в матче с командой из зоны вылета впервые с лета 2020 года

«Краснодар», который возглавляет Мурад Мусаев, сыграл вничью с «Акроном» (1:1) в 8-м туре чемпионата России-2026/27.

Как сообщает Opta Sports, Мусаев потерял очки в матче с командой из зоны вылета впервые с лета 2020 года. Тогда «быки» под его руководством сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), шедшими на 15-й строчке. После этого у Мусаева было 10 побед из 10 против команд, занимавших 15-16-е места в лиге.

До возвращения Мусаева «Краснодар» в последний раз терял очки в таком матче летом 2023 года при Владимире Ивиче, когда сыграл вничью с «Факелом» (0:0).

По итогам 8 туров РПЛ-2026/27 «быки» с 20 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата.