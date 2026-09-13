«Краснодар» — «Акрон»: тольяттинцы ведут в счете после первого тайма

«Акрон» ведет в счете после первого тайма матче 8-го тура РПЛ против «Краснодара» — 1:0.

Встреча проходит на «Ozon Арене».

Единственный гол на 13-й минуте встречи забил полузащитник Константин Марадишвили.

На 16-й минуте арбитр Василий Казарцев после вмешательства видеоассистентов (ВАР — Антон Фролов, АВАР — Сергей Карасев) отменил гол Жоау Батчи из-за офсайда, а позднее также после вмешательства ВАР отменил пенальти в ворота тольяттинцев.