«СЭ» поговорил с легендарным Валерием Овчинниковым.

Корреспондент «СЭ» обсудил итоги первой части сезона РПЛ со знаменитым Борманом — экс-главным тренером нижегородского «Локомотива» Валерием Овчинниковым.

А что Клаудиньо показал в Европе?

— Самое яркое впечатление последних туров в премьер-лиге?

— Да так сразу сложно сказать. Вроде бы все команды к декабрю набрали форму, мощь. Хотя были и некоторые сюрпризы. Что произошло с «Ростовом»? Никто же мог предположить, что «Урал» просто разорвет дончан! Интересный вариант, согласитесь. Екатеринбуржцы при Шалимове преобразились. В нижней части таблицы никто, кроме «Химок», не хочет покидать чемпионат.

— А в верхней?

— С «Зенитом» все понятно.

— Опять чемпион?

— Ну вы же видели последний матч с «Динамо». «Зенит» не в самом боевом составе показал, кто есть кто в РПЛ. Ничейный результат для питерцев вполне приемлемый.

— «Зенит» — чемпион для внутреннего пользования?

— Просто в еврокубках «Зенит» начинает нервничать, когда в матче что-то идет не так, не под его диктовку. С РПЛ-то все понятно.

— В связи с этим — не скучно ли смотреть нашу лигу, в которой уже четвертый год подряд есть очевидный фаворит?

— Ну а кто остальным мешает искать себе такого крупного спонсора? Как говорится — газпромьтесь (смеется).

— Вы первый, кто привез бразильцев в российский футбол. Что скажете о Клаудиньо, Малкоме, Венделе?

— Ох. Давайте не будем рассуждать на эту тему.

— Почему?

— Лучше бы я тех бразильцев в Нижний Новгород не завозил!

— А от игры Клаудиньо удовольствие не получаете?

— Нет.

— Неожиданно.

— А что эти бразильцы показывают в Европе? Здесь — да, они в порядке. А там сразу же теряются. Пусть в Лиге чемпионов демонстрируют свой класс.

— Если Азмун сейчас уедет в «Лион», «Зенит» все равно станет чемпионом?

— Думаю, да. Кстати, а как Азмун себя проявил в Лиге чемпионов? Ваше мнение?

— Средне.

— Ну вот и я не видел, чтобы европейская пресса взвыла от восторга. Уедет и уедет. Другой придет.

Да плевать на этих Левандовски! Надо рвать поляков медвежьими клыками!

— Ваша оценка истории взаимоотношений Дзюбы и Карпина?

— Нет, это пусть главный тренер сборной решает. Его дело. Он разберется, нужен ли ему Дзюба. Здесь на первый план должны выходить не личные отношения. Соответствует ли Дзюба уровню сборной? Вот вопрос. Если понимаешь, что можешь обойтись без него, играй без этого нападающего.

— А матч с хорватами не показал, что Дзюбу все-таки надо было звать?

— Да ничего он не показал! Просто ЧП случилось. Автогол Кудряшова. Бывает... По идее, мы могли решить задачу и без Дзюбы. Железно бы выкатились на чемпионат мира. Несчастный случай.

— Игра сборной вас в тот день не разочаровала?

— А она разве очаровывала? Вы так говорите, как будто мы сборная Бразилии. Стояла задача выйти на ЧМ. Так? Мы ее почти выполнили. Россия — нормальная команда, которая может вырывать очки зубами! Мы не супердержава в футболе, но можем компенсировать разницу в классе самоотдачей, волевыми качествами, характером. Повторю свою мысль: мы можем брать очки с сильными соперниками на зубах!

— Для этого должны быть зубы...

— Даже не зубы, а клыки! Просто медвежьи, чтобы рвать всех, кто напротив нас!

— Вырастут ли такие клыки к матчу с поляками?

— Ой, да этих-то вообще нужно утюжить! Хочется, чтобы эта мысль сидела в голове каждого нашего игрока. Рвать, и все!

— Постойте. Там, вообще-то, Левандовски...

— Да плевать на этих Левандовских! А у нас — Иванов, Петров и Башаров!

Пора гнать этих кочегаров из «Локо»! Зовите Семина обратно!

— Вернемся к РПЛ. Кто вас разочаровал больше: «Локомотив» или «Спартак»?

— Честно?

— Конечно.

— «Локомотив». Что там вытворяют... Елы-палы. Если в срочном порядке не пригласить обратно Юрия Павловича Семина, все закончится очень печально... Вы видели матч с «Уфой»?

— Да.

— Такой праздник был после победы... Я подумал, что они закатят банкет дней на 20 после такого результата... Да пару лет назад даже ничья считалось бы ЧП! Эх... Гнать их всех оттуда надо. Поэтому Юрия Палыча и убрали. Он тоже мог тратить деньги на трансферы. Но с умом.

— А вы думаете, Семин еще в форме?

— Да вы не смотрите ему в паспорт. Оценивайте его поведение. У него никаких проблем нет. Это его родной дом. За свой клуб он будет биться до конца!

— А если его не позовут?

— Перед стадионом стоит паровоз. Так? Вот они сейчас на нем и едут. Это, на секундочку, не «Сапсан», который мчит с Ленинградского вокзала. А просто паровоз... Сели и взяли еще пару кочегаров.

— Кочегаров?

— Ну да. Один-то еще успел соскочить, поменял страну пребывания. Но оставил за себя другого. Только лопату дал ему не совковую, а штыковую, чтобы подбрасывал уголек в топку...

«Спартаку» тренер не нужен

— «Спартак» в ближайшее время уволит Руя Виторию.

— Что тут комментировать? «Спартак» — это отдельная планета. Одному Богу известно, что там в голове у людей. Да им и не нужен главный тренер.

— Вот как?

— Ну а зачем? У них уже есть. Все его знают. Точнее ее. Главная тренерша. Принимает ли она ключевые решения? Не в курсе. Но футбольного там мало! Больше эмоций. Нормальный такой женский подход. Нравится — не нравится, люблю — не люблю...

— Недавно Егор Титов заметил, что Руй Витория не понимал, что идет на эшафот.

— Спартачам виднее. Все зависит от хозяина клуба.

— А ЦСКА вернется на прежние позиции?

— Гинер, похоже, отходит от дел. Нет прежнего ЦСКА. Все остальные руководители клубов в хоре не поют! Он лучший. Не знаю, что будет дальше. Можно потихоньку и вниз скатиться. До уровня «Химок». Посмотрим.

РПЛ деградирует?

— Лучший футболист в России по итогам 2021 года?

— Не люблю я эти рейтинги. Гадать не хочу. Вот в том же «Спартаке» вы бы кого назвали?

— Мозеса и Селихова за последние игры.

— А в «Локомотиве»?

— Надо подумать.

— А сколько клуб потратил на трансферы? 30 миллионов? И на каком они месте? Так кто лучший? Баринов? А он капитан... А в «Зените»? Все лучшие?

— Клаудиньо.

— Это мы возвращаемся к началу разговора. Что он показывает в Лиге чемпионов? Это тут они короли футбола. А там? Зад таскают по полю. Как и все...

— Ведете к тому, что мы столкнулись с кризисом игроков в РПЛ?

— Кризис лучших (смеется).

— Деградируем?

— Нет. Я так не скажу. Посмотрите — появляются новые фамилии в каждой команде. Много молодежи. Подождите два-три года. Появятся новые звезды. А деградация... Мы и раньше в Европе не сильно проявлялись.