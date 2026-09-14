Массалыга о дебютном голе в РПЛ: «Рад забить, но главное — это победа над «Ростовом»

Полузащитник «Спартака» Никита Массалыга в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от забитого мяча в матче 8-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом» (3:0).

«Положительные эмоции, рад забить дебютный гол в РПЛ и помочь команде победить. Самое главное — это 3 очка. Буду ли проставляться за первый гол? Посмотрим, капитан подскажет. Но в целом уже со следующего дня буду готовиться к следующему матчу», — сказал Массалыга «СЭ».

Гол в матче против «Ростова» стал дебютным для Массалыги в РПЛ. В этом сезоне 18-летний полузащитник провел 2 матча за «Спартак» и забил 1 мяч.