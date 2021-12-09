Так какой же из двух видов спорта популярнее в России?

В ближайшее воскресенье на «Матч ТВ» не покажут в прямом эфире матч двух лидеров чемпионата России «Динамо» — «Зенит». Вместо него на федеральном канале будет транслироваться мужская биатлонная эстафета на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.

События накладываются друг на друга. Начало футбольного матча в 14:00, старт биатлонной гонки в 13:45 по московскому времени. Поэтому составителям программы пришлось выбирать, и они остановились на эстафете. При этом центральную игру 18-го тура зрители все равно смогут увидеть в прямом эфире, но на платном канале «Матч Премьер».

12.12.2021 | Динамо — Зенит

Футбольным болельщикам такая расстановка приоритетов предсказуемо не понравилась. И известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на их возмущения:

«Многие спрашивают, почему в воскресенье в прямом эфире будет биатлонная эстафета, а не футбол «Динамо» — «Зенит». Но ответ-то очень простой: просто потому, что биатлонная эстафета популярнее футбола. Просто потому, что биатлон смотрят все, биатлон страну объединяет. Более того, даже футболисты будут в перерыве матча смотреть биатлон, чтобы энергию кипучую приобрести и выйти на второй тайм. У футбола есть прекрасный канал «Матч Премьер», много других замечательных каналов, а биатлон — это общенациональный вид спорта, который объединяет страну, державу, мальчиков и девочек, мужчин и женщин, объединяет всех! Именно поэтому на канале «Матч ТВ» в воскресенье будет биатлон — родимый, всенародно любимый и признанный. Но футбол тоже посмотрят на «Матч Премьер», друзья!»

Чтобы проверить слова Губерниева, мы обратились к открытым данным исследовательской компании Mediascope — она измеряет аудиторию всех медиа в России, в том числе телевидения.

Сразу поясним: Mediascope предоставляет данные и по Москве, но мы взяли статистику только по России, ведь сам Губерниев заявил, что «биатлон страну объединяет». Целевая аудитория предоставленных данных — население от 18 до 54 лет.

Статистика измеряется тремя показателями: рейтингом, долей и охватом. Вот как сама Mediascope расшифровывает эти термины:

Рейтинг (%) — среднее количество человек, смотревших телеканал/телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной ЦА).

Доля (%) — среднее количество человек, смотревших телеканал/телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории в данный момент времени.

Охват (%) — количество человек, смотревших телеканал/телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной ЦА).

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Чтобы оценить популярность обоих видов спорта, нужно оценивать их трансляции в конкурирующие дни. Кубок мира по биатлону стартовал 27 ноября, поэтому логично оценивать аудиторию с этого дня.

Сперва оценим рейтинг спортивных трансляций за неделю с 22 по 28 ноября.

Рейтинг спортивных трансляций за неделю с 22 по 28 ноября. Фото «СЭ»

Здесь пока еще все нормально для футбола. В тройке — матчи «Спартака» и «Наполи», а также ЦСКА и «Зенита». В десятке — четыре футбольные игры, три трансляции фигурного катания, две биатлонные гонки и одна лыжная.

Но тогда в футболе была еврокубковая неделя, а в биатлоне провели всего четыре гонки, причем не самые зрелищные — две «индивидуалки» и два спринта. Это гонки с раздельным стартом, а более популярны контактные старты.

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Аналогичный рейтинг следующей недели — с 29 ноября по 5 декабря. Тут уже совсем другая картина.

Рейтинг спортивных трансляций за неделю с 29 ноября по 5 декабря. Фото «СЭ»

Как видно, в десятке самых популярных спортивных программ сразу пять биатлонных гонок, а также передача «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Футбольных матчей нет даже в топ-7, две лыжные эстафеты обошли два матча чемпионата России с участием «Спартака» и «Зенита».

Более того, женская эстафета заняла 48-е место в недельном рейтинге всех ТВ-программ в категории 18-54. Всего в топ-100 сразу три биатлона и ни одного футбола. Но тут тоже нужно сделать оговорку. В футболе на прошлой неделе не было еврокубковых игр, а в РПЛ друг с другом не играли топ-клубы. А в биатлоне как раз прошли первые контактные гонки сезона, в том числе эстафеты (традиционно самый популярный биатлонный вид). Зрители соскучились по ним, поэтому массово смотрели биатлон.

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Теперь возьмем прошлый год и ситуацию, похожую на нынешнюю: 16 декабря 2020 года «Зенит» встречался со своим ближайшим преследователем — «Спартаком». А в биатлоне в те же дни проходил 4-й этап Кубка мира с шестью различными гонками.

Рейтинг спортивных трансляций за неделю с 14 по 20 декабря 2020 года. Фото «СЭ»

Тут результаты неоднозначные. С одной стороны, матч «Зенит» — «Спартак» выиграл с внушительным отрывом от остальных спортивных трансляций и вообще занял 39-е место по России. С другой стороны, в топ-10 сразу четыре биатлонные трансляции, но все они — вне тройки. Зато очень высоко хоккейные матчи сборной России на домашнем этапе Евротура.

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Очевидно, что матч «Зенита» с «Динамо» не привлечет к экранам столь же обширную аудиторию, как «Зенит» — «Спартак». Поэтому подобного рейтинга, как год назад, ждать не стоило. А биатлонные эстафеты собирают много зрителей и обязательно привлекут их в ближайшее воскресенье. Поэтому канал, скорее всего, сделал верный выбор.