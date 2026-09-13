«Спартак» — «Ростов»: Угальде в старте, Барко и Даку — в запасе

Барко включен в заявку «Спартака» на матч РПЛ с «Ростовом»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 8-го тура чемпионата России. Игра начнется в 17:00 мск.

Полузащитник красно-белых Эсекьель Барко, который не выходил на поле после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) 23 августа, попал в заявку московской команды.

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба перед игрой рассказал, что защитник Виктор Мелехин «утром почувствовал слабость, у него температура», а полузащитник Алексей Миронов получил удар в ребро в матче 7-го тура против «Факела» (3:1) и не прилетел в Москву.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Джику, Бабич, Парада, Умяров, Зобнин, Солари, Жедсон Фернандеш, Маркиньос, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Ву, Саусь, Дмитриев, Барко, Массалыга, Пруцев, Сорокин, Даку, Полех.

«Ростов»: Петров, Семенчук, Прохин, Ногейра, Бабакин, Лангович, Михайлов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Сулейманов.

Запасные: Ятимов, Голиков, Мадрахимов, Ибрагим, Мухин, Шанталий, Азнауров, Роналдо, Титов, Шамохин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».