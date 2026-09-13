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Спартак — Ростов: стартовые составы на матч РПЛ 13 сентября 2026

«Спартак» — «Ростов»: Угальде в старте, Барко и Даку — в запасе

Барко включен в заявку «Спартака» на матч РПЛ с «Ростовом»
Эсекьель Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 8-го тура чемпионата России. Игра начнется в 17:00 мск.

Полузащитник красно-белых Эсекьель Барко, который не выходил на поле после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) 23 августа, попал в заявку московской команды.

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба перед игрой рассказал, что защитник Виктор Мелехин «утром почувствовал слабость, у него температура», а полузащитник Алексей Миронов получил удар в ребро в матче 7-го тура против «Факела» (3:1) и не прилетел в Москву.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Джику, Бабич, Парада, Умяров, Зобнин, Солари, Жедсон Фернандеш, Маркиньос, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Ву, Саусь, Дмитриев, Барко, Массалыга, Пруцев, Сорокин, Даку, Полех.

«Ростов»: Петров, Семенчук, Прохин, Ногейра, Бабакин, Лангович, Михайлов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Сулейманов.

Запасные: Ятимов, Голиков, Мадрахимов, Ибрагим, Мухин, Шанталий, Азнауров, Роналдо, Титов, Шамохин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Спартак» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 17:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ростов

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 6
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Зенит

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Иван Обляков

ЦСКА

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П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

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 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

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 3 1 1
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Герман Онугха
Герман Онугха

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