Благоевич рассказал, что игроки «Акрона» плакали в раздевалке после ничьей с «Краснодаром»

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич рассказал о реакции игроков команды на ничью с «Краснодаром» в 8-м туре РПЛ.

Матч прошел 13 сентября в Краснодаре и завершился со счетом 1:1.

«Мое самое яркое первое впечатление после игры — когда я зашел в раздевалку, я был в восторге, потому что мои ребята, игроки «Акрона», грустили. Некоторые из них плакали, потому что у нас не получилось победить такую команду, как «Краснодар». То есть, для нас это уже удовольствие», — сказал Благоевич на пресс-конференции.

«Акрон» с 5 очками идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 17 сентября тольяттинцы на своем поле примут «Ахмат».

(Мария Захарян)