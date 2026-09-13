Вратарь «Акрона» Гудиев: «Кордоба — классный футболист, но провокации с его стороны в игре присутствуют»

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев поделился с «СЭ» мнением об игре против нападающего Джона Кордобы в матче 8-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Против Кордобы всегда нелегко играть, но я думаю, что наши защитники с ним хорошо справились — разобрали его игру, в общем. Кордоба — классный футболист, он живет игрой, но провокации с его стороны присутствуют. Нормально к этому отношусь, меня он точно не выбивает из колеи. За других не буду говорить», — сказал Гудиев «СЭ».

«Краснодар» с 20 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Акрон» с 5 очками — на 14-й строчке.

Кирилл Радченко