Гудиев творил чудеса, но его ошибка помогла «Краснодару» спасти игру

«Акрон» был в нескольких минутах от сенсации.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

«Краснодар» в прошлом туре оступился, упустив победу в Самаре, но тур сложился так, что благодаря поражениям «Зенита» и «Спартака» «быки», по сути, ничего не потеряли. Естественно, за исключением возможности увеличить и без того приличный отрыв. Мурад Мусаев тогда, кстати, признал, что ошибся с заменами. Одна, правда, оказалась вынужденной: Кристиан из-за полученного на берегах Волги повреждения остался вне заявки на встречу с «Акроном» и вряд ли в четверг сможет сыграть с «Оренбургом».

Вслед за Кривцовым черно-зеленые потеряли еще одного созидателя, и в воскресенье центр поля у них был максимально строгим — Черников, Ленини и Дуглас Аугусто. Забить и отдать в этом трио может любой, но все-таки по своему игровому профилю это не исполнители, способные на регулярной основе создавать остроту именно в завершающих фазах атаки. Но очевидно, что в большей степени у чужой штрафной стоило ждать остроты от Аугусто.

Именно бразилец в дебюте отметился плотным ударом, дотащив мяч до штрафной, а потом отдал блестящий длинный пас на реализовавшего выход один на один Батчи. Только, во-первых, после нескольких минут проверки у ангольца все же обнаружили офсайд. А во-вторых, «Акрон» к тому времени вел в счете. Забить попавшему в ближний угол Марадишвили помог небольшой рикошет от Жубала, что поставило в тупик Агкацева.

Гости в принципе очень организованно оборонялись, не забывая проводить регулярные и качественные контратаки. В свою очередь, «Краснодару» не хватало нестандартных ходов. Да, была неудачная попытка Черникова с лета поразить цель с дальней дистанции. Кроме того, хватало перспективных подходов, которые не удавалось довести до ума. Но порой, возможно, стоило сыграть проще. Как в атаке, по ходу которой хозяева старались вывести партнера на максимально удобную позицию, а в итоге Батчи пришлось бить с максимальным сопротивлением, что обернулось разминкой для Гудиева.

Фото ФК «Краснодар»

В свою очередь, защитники во главе с Бокоевым и Эшковалом делали максимум для того, чтобы избавить своего вратаря от серьезной работы. Именно португалец в подкате сорвал выход Кордобы один на один, и, хотя арбитр указал на 11-метровую отметку, ВАР помог ему исправить ошибку, так как португалец сыграл в мяч.

В общем, «Акрон» зубами вцепился в шанс наконец-то добыть первую победу, а «Краснодар» на второй тайм вышел, поменяв Ваханию на Пальцева. Судя по всему, целью данной замены стало стремление оживить правый фланг, где в атаке изначально действовал Воробьев. Но по факту Дмитрий регулярно смещался в центр, действуя глубже Кордобы, и открывал всю бровку латералю. А Пальцев создал самый лучший момент хозяев, со штрафного навесив на голову Тормене. Гудиев спас, остановив летевший под перекладину мяч. Кордоба же в бессилии решил изобразить нокаут после легкого касания голкипера, что в эпоху видеоповторов выглядит как минимум наивно, а как максимум — глупо. Все-таки в футбол Джон играет гораздо лучше, не растрачивая эмоции на бесконечные споры.

Полноценные же угрозы краснодарцы продолжали создавать при стандартах. Жубал, которого оставили напротив ворот без опеки при подаче корнера, возможно, даже мысленно видел мяч в воротах, однако снова выше всяких похвал сыграл Гудиев. Не пробил Виталия и атаковавший с подбора из центра штрафной Оздоев. Вратарь словно заслужил немного удачи, потому что только этим можно объяснить, как после сильного прострела Кордобы мяч от ноги Уткина миновал ворота, а потом промахнулся сам колумбиец.

И как же обидно было Гудиеву, который творил чудеса, но в не самой сложной ситуации выронил мяч, столкнувшись с собственным игроком, и Боселли оставалось поразить пустые ворота.

Такой развязки голкипер точно не заслуживал. С другой стороны, на гол «Краснодар» наиграл и вполне справедливо отыгрался. Не без везения, только значение имеет результат. По тому, как складывалась игра, он не худший для «Краснодара». В том числе с точки зрения демонстрации командного характера. Однако пауза на матчи сборных — то, что сейчас необходимо потерявшему за два тура четыре очка лидеру.