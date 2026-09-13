Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Гудиев творил чудеса, но его ошибка помогла «Краснодару» спасти игру

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото ФК «Краснодар»
«Акрон» был в нескольких минутах от сенсации.
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:1
Акрон

«Краснодар» в прошлом туре оступился, упустив победу в Самаре, но тур сложился так, что благодаря поражениям «Зенита» и «Спартака» «быки», по сути, ничего не потеряли. Естественно, за исключением возможности увеличить и без того приличный отрыв. Мурад Мусаев тогда, кстати, признал, что ошибся с заменами. Одна, правда, оказалась вынужденной: Кристиан из-за полученного на берегах Волги повреждения остался вне заявки на встречу с «Акроном» и вряд ли в четверг сможет сыграть с «Оренбургом».

Главный тренер &laquo;Краснодара&raquo; Мурад Мусаев.«Краснодар» теряет звезд, но уверенно лидирует. Все из-за решений Мусаева

Вслед за Кривцовым черно-зеленые потеряли еще одного созидателя, и в воскресенье центр поля у них был максимально строгим — Черников, Ленини и Дуглас Аугусто. Забить и отдать в этом трио может любой, но все-таки по своему игровому профилю это не исполнители, способные на регулярной основе создавать остроту именно в завершающих фазах атаки. Но очевидно, что в большей степени у чужой штрафной стоило ждать остроты от Аугусто.

Именно бразилец в дебюте отметился плотным ударом, дотащив мяч до штрафной, а потом отдал блестящий длинный пас на реализовавшего выход один на один Батчи. Только, во-первых, после нескольких минут проверки у ангольца все же обнаружили офсайд. А во-вторых, «Акрон» к тому времени вел в счете. Забить попавшему в ближний угол Марадишвили помог небольшой рикошет от Жубала, что поставило в тупик Агкацева.

Гости в принципе очень организованно оборонялись, не забывая проводить регулярные и качественные контратаки. В свою очередь, «Краснодару» не хватало нестандартных ходов. Да, была неудачная попытка Черникова с лета поразить цель с дальней дистанции. Кроме того, хватало перспективных подходов, которые не удавалось довести до ума. Но порой, возможно, стоило сыграть проще. Как в атаке, по ходу которой хозяева старались вывести партнера на максимально удобную позицию, а в итоге Батчи пришлось бить с максимальным сопротивлением, что обернулось разминкой для Гудиева.

Фото ФК «Краснодар»

В свою очередь, защитники во главе с Бокоевым и Эшковалом делали максимум для того, чтобы избавить своего вратаря от серьезной работы. Именно португалец в подкате сорвал выход Кордобы один на один, и, хотя арбитр указал на 11-метровую отметку, ВАР помог ему исправить ошибку, так как португалец сыграл в мяч.

В общем, «Акрон» зубами вцепился в шанс наконец-то добыть первую победу, а «Краснодар» на второй тайм вышел, поменяв Ваханию на Пальцева. Судя по всему, целью данной замены стало стремление оживить правый фланг, где в атаке изначально действовал Воробьев. Но по факту Дмитрий регулярно смещался в центр, действуя глубже Кордобы, и открывал всю бровку латералю. А Пальцев создал самый лучший момент хозяев, со штрафного навесив на голову Тормене. Гудиев спас, остановив летевший под перекладину мяч. Кордоба же в бессилии решил изобразить нокаут после легкого касания голкипера, что в эпоху видеоповторов выглядит как минимум наивно, а как максимум — глупо. Все-таки в футбол Джон играет гораздо лучше, не растрачивая эмоции на бесконечные споры.

Полноценные же угрозы краснодарцы продолжали создавать при стандартах. Жубал, которого оставили напротив ворот без опеки при подаче корнера, возможно, даже мысленно видел мяч в воротах, однако снова выше всяких похвал сыграл Гудиев. Не пробил Виталия и атаковавший с подбора из центра штрафной Оздоев. Вратарь словно заслужил немного удачи, потому что только этим можно объяснить, как после сильного прострела Кордобы мяч от ноги Уткина миновал ворота, а потом промахнулся сам колумбиец.

&laquo;Краснодар&raquo; обыграл махачкалинское &laquo;Динамо&raquo; (1:0) в&nbsp;матче 5-го тура РПЛ 23&nbsp;августа.Кордоба вернулся, а Жубал забил гол года. «Краснодар» справился с потерей Кривцова

И как же обидно было Гудиеву, который творил чудеса, но в не самой сложной ситуации выронил мяч, столкнувшись с собственным игроком, и Боселли оставалось поразить пустые ворота.

Такой развязки голкипер точно не заслуживал. С другой стороны, на гол «Краснодар» наиграл и вполне справедливо отыгрался. Не без везения, только значение имеет результат. По тому, как складывалась игра, он не худший для «Краснодара». В том числе с точки зрения демонстрации командного характера. Однако пауза на матчи сборных — то, что сейчас необходимо потерявшему за два тура четыре очка лидеру.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Краснодар
Читайте также
УЕФА оставил четыре места в еврокубках для российских команд. Что это значит и так ли близко наше возвращение
Рыбакина победила Соболенко в финале US Open-2026
Минобороны Ливии опровергло сообщения о передаче своей военной базы ВСУ
Что произошло за неделю с 7 по 13 сентября. Главное
Президент ЮАР назвал обнадеживающими данные о продолжающихся обсуждениях по Украине
Рейс подставил ЦСКА: защитник толкнул Танашева после удаления — ему грозит длительная дисквалификация
Популярное видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Ростов» и все матчи
«Спартак» вернулся, «Краснодар» затрясло. Каким будет отрыв лидера к паузе в РПЛ?
РПЛ: видео всех голов 8-го тура 13 сентября
Кордоба устроил театр против «Акрона»: изображал муки после легкого касания Гудиева — на поле даже вышли врачи
Вратарь «Акрона» Гудиев: «Кордоба — классный футболист, но провокации с его стороны в игре присутствуют»
Гол Жедсона, жест Солари, радость Массалыги: «Спартак» разгромил «Ростов»
Начальник команды «Акрон» Копаев — о красной карточке в матче с «Краснодаром»: «Переживал»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Очень рад за Массалыгу! Знал, насколько он мотивирован». Карседо и Альба — после победы «Спартака»

Кордоба устроил театр против «Акрона»: изображал муки после легкого касания Гудиева — на поле даже вышли врачи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости