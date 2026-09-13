Начальник команды «Акрон» Копаев — о красной карточке в матче с «Краснодаром»: «Переживал»

Начальник команды «Акрон» Владимир Копаев прокомментировал удаление в матче 8-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

— Из-за чего у вас была такая бурная реакция?

— Переживал.

— Из-за судейских решений

— Нет.

— У вас уже было две желтые в этом сезоне — сейчас красная.

— Бывают такие моменты.

— Из-за какого момента вы стали спорить с арбиртом?

— Не знаю, не видел.

— Вы говорили с арбитром после матча?

— Да.

Во втором тайме матча Копаев эмоционально выражался в отношении арбитра Василия Казарцева, после чего получил красную карточку.

«Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Кирилл Радченко