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Начальник команды Акрон Копаев прокомментировал удаление в матче против Краснодара

Начальник команды «Акрон» Копаев — о красной карточке в матче с «Краснодаром»: «Переживал»

Начальник команды «Акрон» Владимир Копаев прокомментировал удаление в матче 8-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

— Из-за чего у вас была такая бурная реакция?

— Переживал.

— Из-за судейских решений

— Нет.

— У вас уже было две желтые в этом сезоне — сейчас красная.

— Бывают такие моменты.

— Из-за какого момента вы стали спорить с арбиртом?

— Не знаю, не видел.

— Вы говорили с арбитром после матча?

— Да.

Во втором тайме матча Копаев эмоционально выражался в отношении арбитра Василия Казарцева, после чего получил красную карточку.

«Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Кирилл Радченко

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ФК Акрон
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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