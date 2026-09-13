«Краснодар» сыграл вничью с «Акроном» в РПЛ

«Краснодар» и «Акрон» сыграли вничью в матче 8-го тура РПЛ — 1:1.

Встреча прошла на «Ozon Арене» в Краснодаре.

Счет на 13-й минуте матча открыл полузащитник гостей Константин Марадишвили. Ответный гол на 87-й минуте забил нападающий хозяев Хуан Боселли после ошибки вратаря «Акрона» Виталия Гудиева.

В первом тайме арбитр Василий Казарцев после вмешательства видеоассистентов (ВАР — Антон Фролов, АВАР — Сергей Карасев) отменил гол Жоау Батчи из-за офсайда.

Позднее также после вмешательства ВАР судья отменил пенальти в ворота тольяттинцев после падения Джона Кордобы из-за подката Жоау Эшковала. Согласно решению, защитник тольяттинцев сыграл в мяч.

«Краснодар» с 20 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Акрон» с 5 очками — на 14-й строчке.

В следующем туре 17 сентября «быки» на выезде сыграют с «Оренбургом». Тольяттинцы в этот же день на своем поле примет «Ахмат».