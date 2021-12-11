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«Рубин» не уволит Слуцкого, несмотря на кризис. В клубе верят в тренера

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 19:40
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Теги:
«СЭ» — о будущем «Рубина» после очередного провала.

В последнем туре перед зимним перерывом «Рубин» уступил «Крыльям Советов» (0:2) и потерпел третье поражение подряд. В последних 8 матчах у казанцев лишь две победы — команда переживает тяжелейший кризис, болельщики недовольны, но Леонид Слуцкий вряд ли должен беспокоиться за свое будущее.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
11 дек, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:0
Рубин
Голы
Сергеев, 62 (1:0), Пиняев, 85 (2:0)
Крылья Советов
Ломаев Бегич Солдатенков Горшков (Чернов, 82 ) Бейл Витюгов Ежов (Якуба, 90+1 ) Зиньковский (Пиняев, 78 ) Иванисеня Пруцев Сарвели (Глушенков, 79 ) Сергеев
Рубин
Дюпин Уремович (Мусаев, 83) Зотов Тальби Бакаев Дрейер Кварацхелия Зуев Абильдгор Онугха (Деспотович, 46) Хакшабанович
Предупреждения
Зуев 56
Судьи
Сухой (Люберцы) Мурашов (Москва) Болотенков (Москва)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Березнов (Москва)
5&nbsp;декабря. Нижний Новгород. &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Леонид Слуцкий. «Кризис? Следующий вопрос». «Рубин» снова проиграл «Нижнему Новгороду«

Почему «Рубин» не уволит Слуцкого

Разговоры про отставку Слуцкого полыхают в комментариях, соцсетях и болельщицких чатах, но в клубе эту тему всерьез никто не поднимал.

Есть ли реальный повод?

«Рубин» идет на 10-м месте — в прошлом сезоне на этом этапе команда шла 9-й с 27 очками. Да, сейчас у казанцев на 5 очков меньше, а отставание до зоны еврокубков более существенное, но вряд ли это можно назвать катастрофой.

На фоне прошлого сезона нынешний первый круг «Рубина» — это, конечно, не то, чего ожидали от команды. Но в этом и проблема восприятия: весной казанцы выдали ярчайший отрезок, набрав больше очков, чем почти все лидеры, поэтому сегодняшние поражения вызывают настолько мощный диссонанс.

— Мы действительно ожидали другого. Я бы не стал выносить наши выводы в публичное поле, но понятно, что результатами недовольны и тренеры, и футболисты, и руководство. Нужно много работать, чтобы исправить это, — признался Слуцкий после поражения в Самаре.

Вероятно, сейчас у тренера есть расчет на зимние сборы — год назад «Рубин» неплохо поработал, и это привело к хорошему отрезку. Логика такая: Тальби, Хакшабанович и Дрейер еще не до конца понимают футбол и требования Слуцкого, а после сборов окончательно адаптируются к системе.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов тотально доверяет Слуцкому: он с большим трудом привез его в Казань после Голландии. Уговорить настолько знакового тренера возглавить скромный «Рубин» считалось большой удачей. Так что сейчас в клубе нет разочарования из-за отсутствия борьбы за медали. Для этого нужен другой уровень финансирования, а по бюджету «Рубин» — середняк. Соответствующее место в таблице он и занимает.

Статус доверия к Слуцкому на прежнем уровне — «Рубин», который переживал и худшие периоды, на этом этапе точно не откажется от тренера. Но многое определит весенняя часть сезона.

Леонид Слуцкий. «Рубин» заслуживает большего хейта, чем «Спартак». В команде Слуцкого кризис

К Слуцкому есть вопросы: почему сдали лидеры, с чем связан вал травм?

Если с ближайшим будущим Слуцкого более-менее все понятно, то качество игры «Рубина» этой осенью вызывает недоумение. Команда откровенно сбавила во многих компонентах. В частности, за счет игры лидеров в каждой из линии. На прежнем уровне не выступают Хвича Кварацхелия, Оливер Абильдгор, Филип Уремович, Юрий Дюпин, Георгий Зотов. В прошлом сезоне они определяли игру «Рубина», ее качество и напрямую влияли на результат. Их спад логично привел к серии плохих результатов.

Непонятно, почему сдал каждый из них, — возможно, по индивидуальным причинам. Или сказались комплексные пробелы в подготовке во время летних сборов. Слуцкий говорит о том, что его команды обычно прибавляют. В этом проблема — от «Рубина» хочется видеть более цельный и стабильный сезон, а не отрезки.

Еще одна возможная причина — огромное количество травм. Долго не играет Самошников, много пропустил лучший бомбардир прошлого сезона Деспотович. Равноценных замен им в команде нет. Из-за повреждений приостановил карьеру Олег Шатов, долго лечится Владислав Игнатьев, много пропустил Александр Зуев. Почему в первой части сезона казанцы теряли так много футболистов, никто толком объяснить не может, а узнать у Слуцкого не всегда возможно. Клуб не проводит пресс-конференции, только собирая вопросы тренеру через мессенджеры. Есть ли тенденция, приняты ли меры, был ли анализ ситуации или в клубе не видят проблемы? Все эти вопросы остаются без ответов.

Из-за информационного вакуума во многом и возникает недовольство тем, что происходит с командой. И это — еще одна проблема. Когда вокруг «Рубина» негатив, тренер закрывается и не говорит о кризисе и проблемах. Хотя мог бы объяснить аудитории реальные причины спада.

Здорово, что при Слуцком клубные медиа разрывают всех в ютубе и соцсетях, но держать удар в напряженные моменты не менее важно.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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