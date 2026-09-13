«Краснодар» — «Акрон»: начальнику тольяттинской команды Копаеву показали красную карточку

Начальник команды «Акрон» Владимир Копаев получил красную карточку в матче 8-го тура РПЛ против «Краснодара».

Встреча проходит на «Ozon Арене».

Копаев эмоционально выражался в отношении арбитра Василия Казарцева, после чего был удален.