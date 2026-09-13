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Краснодар — Акрон: начальнику тольяттинской команды Копаеву показали красную карточку

«Краснодар» — «Акрон»: начальнику тольяттинской команды Копаеву показали красную карточку

Сергей Ярошенко

Начальник команды «Акрон» Владимир Копаев получил красную карточку в матче 8-го тура РПЛ против «Краснодара».

Встреча проходит на «Ozon Арене».

Копаев эмоционально выражался в отношении арбитра Василия Казарцева, после чего был удален.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Акрон

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РПЛ
ФК Акрон
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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