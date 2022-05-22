Артем Дзюба уходит из «Зенита»: все подробности

22 мая Артем Дзюба официально объявил об уходе из «Зенита». Российский нападающий опубликовал видеоролик в своем Telegram-канале.

Прощальный ролик Дзюбы

«Питер, спасибо за все!», — так подписал Артем Дзюба пост с видеороликом об уходе из «Зенита».

Форвард предстал в костюме супергероя Дэдпула — именно так он выходил на награждение чемпионства в прошлом году. А в конце видео снял маску и показал свое лицо.

Чуть позже «Зенит» и сам сообщит о расставании с форвардом:

«Нападающий продолжит карьеру в новом клубе. Футбольный клуб «Зенит» благодарит Артема Дзюбу за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы! Спасибо за все, Артем!» — пресс-служба клуба.

«Зенит» подтвердил уход Артема Дзюбы. Фото ФК «Зенит»

Реакция на уход Дзюбы из «Зенита»

«Прощание — не инсценировка», — так высказался в разговоре с «СЭ» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Где бы Дзюба ни продолжил карьеру, всяк молодец. Думаю, тут спектр от «Црвены Звезды» до «Металлиста» Королев. «Металлист» — хорошая команда, Дзюба может ее содержать. Принесет пользу московской области. Если Артем не найдет команду, то милости просим. Дорого это ему не обойдется. Это мой любимый клуб в Подмосковье. Он может быть играющим спонсором клуба. В «Зените» Артем был хорош, один из основополагающих футболистов. Думаю, что без Дзюбы «Зенит» последних лет представить невозможно», — сказал Дмитрий Губерниев «СЭ».

«Мне кажется, что Артем сделал вовремя этот шаг. Во-первых, у него заканчивался контракт. Во-вторых, он принес столько побед и титулов «Зениту», поэтому сейчас очень хороший момент для нового вызова. Где он продолжит карьеру? Все будет зависеть от него. Каждый год он становился одним из лучших бомбардиров РПЛ. Мне бы очень хотелось, чтобы Артем попробовал себя в зарубежном клубе. В РПЛ он выиграл практически все», — сказал Дмитрий Радченко «СЭ».

«Считаю, что уход Дзюбы станет потерей для «Зенита». Если бы он был штатным игроком, тогда бы подобных вопросов даже не возникало. Придется «Зениту» заменять его. Куда он денется? Ничего не поделаешь. Дзюба — легенда «Спартака» или «Зенита»? А вот это, мне неизвестно», — сказал Николай Валуев «СЭ».

Артем Дзюба. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

«Наверное, надо сказать спасибо, он верой и правдой служил «Зениту» много лет, много сделал для того, чтобы они были чемпионами. Это хороший отрезок его футбольной жизни, который он прошел. Так бывает, что заканчивается карьера в одной команде, вполне возможно, что он еще поиграет в другом клубе», — приводит ТАСС слова Юрия Семина.