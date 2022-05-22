Экс-футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход Артема Дзюбы из питерского клуба.

«Легенда ли Дзюба «Зенита» или «Спартака»? Трудно сказать, смотря что вкладывать в это понятие. Закономерно ли то, что Артем сейчас прекратил выступать за «Зенит»? Это его выбор, я бы остался, допустим, на год как минимум. Но, может, у него есть какое-то, как он считает, более достойное предложение. Где продолжать? Не вижу большого смысла ехать в Сербию. Турция? Другой менталитет, другой чемпионат, другое давление совсем, там нужно быть в хорошей форме. Готов он сейчас к этому? Я ж говорю, я бы вообще продлил с «Зенитом» контракт, но у него, наверно, есть какие-то свои веские причины не оставаться», — сказал Широков «СЭ».

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. Вместе с командой форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка России.

33-летний футболист уходит из «Зенита» на правах свободного агента, его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.