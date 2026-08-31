Орлов: «Нетфуллин опоздал и помешал Кондакову пробить. Это пенальти»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил эпизод с назначением пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Факелом» (1:0) в 6-м туре РПЛ.
«Зенит» вырвал победу в Воронеже. Вопросов по игре сине-бело-голубых хватает. Но нужно понимать, что Семак пошел на серьезные изменения в составе. Некоторые перестановки, правда, вынужденные. Глушенков дисквалифицирован, Вендел травмирован. Из-за повреждения пропускал встречу и Педро. Это потеря.
В итоге Семак дал шанс Кондакову, Карпукасу. В центре обороны выпустил Алипа, на острие атаки — Фелипе Аугусто. Я, если помните, после матча со «Спартаком» покритиковал Барриоса и Вендела, которые уже не так хороши, как прежде. В итоге в Воронеже мы увидели, что у них есть конкуренты. Кондаков, Карпукас, которого, кстати, признали лучшим игроком встречи.
Кондаков пока по уровню мастерства до Вендела не дотягивает. Но он настырный, правильно открывается! В нужные зоны. У парня светлая голова. Здорово видит поле. Заработал пенальти. С опытом будет только прибавлять.
Мне кажется, в какой-то момент Семак допустил педагогический просчет, когда заявил, что Вендел. даже не тренируясь, является ключевым игроком команды. Мол, у него процент точных передач очень высокий. Но нельзя жить прошлыми заслугами. В футболе ценятся прежде всего голы и результативные пасы.
Сейчас же Семак показывает, что Венделу и Барриосу придется доказывать свою состоятельность. У них появились конкуренты.
Теперь о судействе. Удаление Дивеева. Почему арбитр Фролов не дал свисток раньше? Разве он не видел, что Гиоргобиани висел на Дивееве? Все закончилось дракой... Рефери должен упреждать такие конфликты. А тут... Дивеев не сдержался. Дал волю эмоциям. Потом признал, что не имел права руки распускать. Но, повторюсь, судья опоздал. Останови он игру пораньше, ничего бы не случилось.
Теперь о пенальти в ворота хозяев. Непростой эпизод, потому что его надо смотреть не из-за ворот, а с другого ракурса! Что называется, со спины. Тогда четко видно, какой контакт произошел в ногах.
Игрок «Факела» Нетфуллин находился на полтуловища сзади от Кондакова, опаздывал к мячу. И в мяч в итоге-то не сыграл. Однако он развернул свой левый голеностоп под ногу Кондакову.
Зенитовец уже собирался замыкать классный пас Луиса Энрике (тот все исполнил здорово), но попал в ногу Нетфуллину. Почему? Игрок «Факела» помешал, нарушил правила. Для меня это пенальти. Нетфуллин не добирался до мяча и мог только ценой фола не позволить пробить Кондакову. На мой взгляд, это 11-метровый».
После 6 туров «Зенит» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|0 : 3
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|1 : 1
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|3 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0