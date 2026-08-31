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Орлов считает, что Фролов верно назначил пенальти в пользу Зенита в матче с Факелом в 6 туре РПЛ

Судейство

Орлов: «Нетфуллин опоздал и помешал Кондакову пробить. Это пенальти»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил эпизод с назначением пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Факелом» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

«Зенит» вырвал победу в Воронеже. Вопросов по игре сине-бело-голубых хватает. Но нужно понимать, что Семак пошел на серьезные изменения в составе. Некоторые перестановки, правда, вынужденные. Глушенков дисквалифицирован, Вендел травмирован. Из-за повреждения пропускал встречу и Педро. Это потеря.

В итоге Семак дал шанс Кондакову, Карпукасу. В центре обороны выпустил Алипа, на острие атаки — Фелипе Аугусто. Я, если помните, после матча со «Спартаком» покритиковал Барриоса и Вендела, которые уже не так хороши, как прежде. В итоге в Воронеже мы увидели, что у них есть конкуренты. Кондаков, Карпукас, которого, кстати, признали лучшим игроком встречи.

Кондаков пока по уровню мастерства до Вендела не дотягивает. Но он настырный, правильно открывается! В нужные зоны. У парня светлая голова. Здорово видит поле. Заработал пенальти. С опытом будет только прибавлять.

Мне кажется, в какой-то момент Семак допустил педагогический просчет, когда заявил, что Вендел. даже не тренируясь, является ключевым игроком команды. Мол, у него процент точных передач очень высокий. Но нельзя жить прошлыми заслугами. В футболе ценятся прежде всего голы и результативные пасы.

Сейчас же Семак показывает, что Венделу и Барриосу придется доказывать свою состоятельность. У них появились конкуренты.

Теперь о судействе. Удаление Дивеева. Почему арбитр Фролов не дал свисток раньше? Разве он не видел, что Гиоргобиани висел на Дивееве? Все закончилось дракой... Рефери должен упреждать такие конфликты. А тут... Дивеев не сдержался. Дал волю эмоциям. Потом признал, что не имел права руки распускать. Но, повторюсь, судья опоздал. Останови он игру пораньше, ничего бы не случилось.

Теперь о пенальти в ворота хозяев. Непростой эпизод, потому что его надо смотреть не из-за ворот, а с другого ракурса! Что называется, со спины. Тогда четко видно, какой контакт произошел в ногах.

Игрок «Факела» Нетфуллин находился на полтуловища сзади от Кондакова, опаздывал к мячу. И в мяч в итоге-то не сыграл. Однако он развернул свой левый голеностоп под ногу Кондакову.

Зенитовец уже собирался замыкать классный пас Луиса Энрике (тот все исполнил здорово), но попал в ногу Нетфуллину. Почему? Игрок «Факела» помешал, нарушил правила. Для меня это пенальти. Нетфуллин не добирался до мяча и мог только ценой фола не позволить пробить Кондакову. На мой взгляд, это 11-метровый».

После 6 туров «Зенит» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Мирлинд Даку и&nbsp;Геннадий Орлов.«Даку еще не вписался в футбол «Спартака». Пенальти в пользу «Зенита» назначен верно». Мнение Орлова
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Даниил Кондаков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург 1 : 1
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх 3 : 1
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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Александр Соболев
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Зенит

 5
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П
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

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 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

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