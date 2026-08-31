Орлов: «Нетфуллин опоздал и помешал Кондакову пробить. Это пенальти»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил эпизод с назначением пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Факелом» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

«Зенит» вырвал победу в Воронеже. Вопросов по игре сине-бело-голубых хватает. Но нужно понимать, что Семак пошел на серьезные изменения в составе. Некоторые перестановки, правда, вынужденные. Глушенков дисквалифицирован, Вендел травмирован. Из-за повреждения пропускал встречу и Педро. Это потеря.

В итоге Семак дал шанс Кондакову, Карпукасу. В центре обороны выпустил Алипа, на острие атаки — Фелипе Аугусто. Я, если помните, после матча со «Спартаком» покритиковал Барриоса и Вендела, которые уже не так хороши, как прежде. В итоге в Воронеже мы увидели, что у них есть конкуренты. Кондаков, Карпукас, которого, кстати, признали лучшим игроком встречи.

Кондаков пока по уровню мастерства до Вендела не дотягивает. Но он настырный, правильно открывается! В нужные зоны. У парня светлая голова. Здорово видит поле. Заработал пенальти. С опытом будет только прибавлять.

Мне кажется, в какой-то момент Семак допустил педагогический просчет, когда заявил, что Вендел. даже не тренируясь, является ключевым игроком команды. Мол, у него процент точных передач очень высокий. Но нельзя жить прошлыми заслугами. В футболе ценятся прежде всего голы и результативные пасы.

Сейчас же Семак показывает, что Венделу и Барриосу придется доказывать свою состоятельность. У них появились конкуренты.

Теперь о судействе. Удаление Дивеева. Почему арбитр Фролов не дал свисток раньше? Разве он не видел, что Гиоргобиани висел на Дивееве? Все закончилось дракой... Рефери должен упреждать такие конфликты. А тут... Дивеев не сдержался. Дал волю эмоциям. Потом признал, что не имел права руки распускать. Но, повторюсь, судья опоздал. Останови он игру пораньше, ничего бы не случилось.

Теперь о пенальти в ворота хозяев. Непростой эпизод, потому что его надо смотреть не из-за ворот, а с другого ракурса! Что называется, со спины. Тогда четко видно, какой контакт произошел в ногах.

Игрок «Факела» Нетфуллин находился на полтуловища сзади от Кондакова, опаздывал к мячу. И в мяч в итоге-то не сыграл. Однако он развернул свой левый голеностоп под ногу Кондакову.

Зенитовец уже собирался замыкать классный пас Луиса Энрике (тот все исполнил здорово), но попал в ногу Нетфуллину. Почему? Игрок «Факела» помешал, нарушил правила. Для меня это пенальти. Нетфуллин не добирался до мяча и мог только ценой фола не позволить пробить Кондакову. На мой взгляд, это 11-метровый».

После 6 туров «Зенит» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.