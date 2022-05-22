Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

«Считаю, что уход Дзюбы станет потерей для «Зенита». Если бы он был штатным игроком, тогда бы подобных вопросов даже не возникало. Придется «Зениту» заменять его. Куда он денется? Ничего не поделаешь. Дзюба — легенда «Спартака» или «Зенита»? А вот это, мне неизвестно», — сказал Валуев «СЭ».

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Футболист покинет команду на правах свободного агента, его контракт истекает в конце июня 2022 года.