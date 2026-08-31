Ведерников: «Оренбург» может претендовать на чемпионство. Наша задача — побеждать в каждой игре»

Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников в комментарии для «СЭ» назвал задачи клуба в сезоне-2026/27.



— Ранее Игорь Дивеев заявил, что «Спартак» — не претендент на чемпионство. Вы согласны с этим?



— РПЛ непредсказуема. Мы можем претендовать на чемпионство. «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» тоже — все 16 команд могут. Тяжело сказать. Давайте вспомним пример «Балтики», которая в том году вышла из Первой лиги и заняла сразу шестое место. Кто это мог ожидать? Вот вам и ответ.



— Какие задачи у «Оренбурга» в этом сезоне?



— Побеждать в каждой игре. Нужно оказаться выше, чем в том сезоне, — сказал Ведерников «СЭ».



«Оренбург» находится на девятой позиции в таблице РПЛ, имея в активе 7 очков.