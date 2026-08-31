Ди Марцио: «Рома» близка к аренде Луиса Энрике из «Зенита» с правом выкупа за 30 миллионов евро

«Рома» продолжает вести переговоры о переходе полузащитника «Зенита» Луиса Энрике, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, римляне предложили «Зениту» 5 миллионов евро за аренду 25-летнего бразильца с опцией выкупа в размере 30 миллионов. Ди Марцио утверждает, что стороны близки к согласованию сделки.

Луис Энрике в январе перешел в «Зенит» из «Ботафого». С того момента он провел 54 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 24 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.