Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход Артема Дзюбы из питерского клуба.

— Так чья же легенда все-таки Артем Дзюба: «Зенита» или «Спартака»?

- Для какого клуба он легенда, обычно решают болельщики, давайте спросим у них.

- Выглядит ли для вас уход Дзюбы из «Зенита» на данном этапе карьеры закономерным?

- Рано или поздно, это происходит со всеми футболистами.

- Куда же дальше? Понятно, что это будет решать сам футболист, но хотя бы примерно: оставаться здесь или уезжать в Сербию, Турцию и так далее?

- Если Артем в своем возрасте сможет продолжить свою карьеру в других чемпионатах, это будет отличным вызовом к концу игровой карьеры. В любом случае выбор остается за ним.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. Вместе с командой форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка России. 33-летний футболист уходит из «Зенита» на правах свободного агента, его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.